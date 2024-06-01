Как врачи могут узнать, что вызывает уплотнение на шее?

Как врачи могут узнать, что вызывает уплотнение на шее?

Если уплотнение на шее у ребенка сохраняется в течение нескольких недель, его врач может:

Взять мазок из горла для выявления инфекции горла

Провести анализ крови для выявления мононуклеоза, проблем со щитовидной железой или лейкоза

Провести кожную пробу на туберкулез

Назначить рентген, ультразвуковое исследование, КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию)

Если эти обследования не дают четкого ответа, врачи могут:

Выполнить биопсию уплотнения

Биопсия предполагает удаление небольшого кусочка ткани с помощью иглы. Затем врачи исследуют ткань под микроскопом.