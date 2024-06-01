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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уплотнения на шее у детей

(новообразования на шее)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Родители или ребенок могут обнаружить у него на шее уплотнение. В некоторых случаях его можно только прощупать, но иногда его можно также и увидеть. Если оно безболезненное, оно обычно быстро проходит, даже до момента визита к врачу.

  • Уплотнения на шее у детей встречаются часто.

  • Большинство уплотнений на шее у детей вызваны инфекциями, которые проходят сами по себе.

  • В зависимости от причины возникновения, уплотнения могут быть болезненными или безболезненными

  • Если уплотнение у ребенка сохраняется в течение нескольких недель, врачи могут провести исследования, чтобы проверить наличие более серьезной причины.

Что является причиной образования уплотнения на шее?

Наиболее распространенной причиной образования уплотнений на шее является:

  • Увеличение лимфатических узлов.

Лимфатические узлы представляют собой небольшие скопления ткани, которые являются частью лимфатической системы и помогают бороться с инфекциями. Обычно, если лимфатические узлы не припухшие, мы их не замечаем. Люди иногда называют это явление «опухшими железами», но лимфатические узлы железами не являются.

Распространенные причины припухлости лимфатических узлов:

Менее распространенные причины образования уплотнений на шее:

Как врачи могут узнать, что вызывает уплотнение на шее?

Если уплотнение на шее у ребенка сохраняется в течение нескольких недель, его врач может:

  • Взять мазок из горла для выявления инфекции горла

  • Провести анализ крови для выявления мононуклеоза, проблем со щитовидной железой или лейкоза

  • Провести кожную пробу на туберкулез

  • Назначить рентген, ультразвуковое исследование, КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию)

Если эти обследования не дают четкого ответа, врачи могут:

  • Выполнить биопсию уплотнения

Биопсия предполагает удаление небольшого кусочка ткани с помощью иглы. Затем врачи исследуют ткань под микроскопом.

Как врачи лечат уплотнения на шее?

Большинство уплотнений на шее вызваны незначительными вирусными инфекциями. Они проходят самостоятельно, без всякого лечения. Уплотнения на шее, вызванные другими причинами, могут потребовать особого лечения, например:

  • антибиотиков при бактериальной инфекции;

  • хирургического вмешательства для удаления кисты или опухоли.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.