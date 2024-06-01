Что такое миндалины и аденоиды?
Миндалины и аденоиды — это маленькие бугорки ткани в задней части горла. Они захватывают микробы и помогает организму бороться с инфекцией. Человек может увидеть миндалины в задней части горла. Но он не может увидеть аденоиды, потому что они находятся за нёбом.
Расположение миндалин и аденоидов
Миндалины — две области лимфоидной ткани, расположенной по обе стороны горла. Аденоиды, также являющиеся лимфоидной тканью, расположены выше и дальше, за нёбом, где носовые проходы соединяются с горлом. Аденоиды не видны через рот.
При наличии инфекции миндалины и аденоиды увеличиваются
Большие миндалины или аденоиды иногда затрудняют дыхание или глотание
Большие аденоиды могут вызывать проблемы с дыханием во время сна и повышать риск развития инфекций уха
Иногда врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению миндалин и аденоидов слишком большого размера
Что является причиной увеличения миндалин и аденоидов?
Некоторые дети рождаются с миндалинами и аденоидами, размер которых превышает норму.
У ребенка миндалины и аденоиды могут вырастать слишком большими из-за повторяющихся:
Других факторов, которые раздражают горло (например, гастроэзофагеальный рефлюкс)
Какими симптомами сопровождается увеличение миндалин и аденоидов?
Увеличение миндалин и аденоидов часто не сопровождается симптомами. Если они становятся причиной симптомов, у детей может быть:
голос, как если бы они были простужены, хотя на самом деле простуды нет;
дыхание через рот, а не через нос;
затрудненное дыхание или глотание.
Увеличение миндалин и аденоидов может вызывать более серьезные проблемы, такие, как:
инфекции ушей или околоносовых пазух, которые не проходят или все время возвращаются;
потеря слуха вследствие скопление жидкости в ухе;
затрудненное дыхание во время сна, например, синдром апноэ во сне.
Как врачи могут узнать, что у моего ребенка слишком большие миндалины или аденоиды?
Врач:
Осмотрит миндалины ребенка с помощью шпателя для языка, пока ребенок вытягивает язык и говорит «А»
Осмотрит аденоиды ребенка, используя крошечный эндоскоп, введенный через нос ребенка (эндоскоп не причиняет боль)
Врачи также могут провести обследование для выявления проблем, возникающих из-за увеличенных миндалин и аденоидов, таких, как:
Инфекции уха или околоносовых пазух, с проведением анализов крови и визуализационных обследований
Скопление жидкости в ушах, с проверкой слуха
Синдром апноэ во сне, с проведением исследований сна
Из-за затрудненного дыхания во время еды ребенок может терять вес. Врач сравнивает вес ребенка со стандартными диаграммами роста, чтобы определить, является ли снижение массы тела проблемой.
Как врачи лечат увеличенные миндалины и аденоиды?
Врачи могут назначить ребенку лекарство для лечения инфекций или аллергий, которые раздражают его миндалины или аденоиды.
Врачи могут рассматривать возможность удаления аденоидов и миндалин, если у ребенка:
Синдром апноэ во сне
очень большие сложности с речью и дыханием;
частые инфекции горла.
Врачи могут рассматривать возможность удаления только аденоидов, если у ребенка:
частые инфекции уха и наличие за барабанной перепонкой жидкости, которая не выводится;
заложенность носа, которая затрудняет дыхание и речь;
многократные инфекции околоносовых пазух.
Обычно ребенок может вернуться домой в день хирургического вмешательства. Если были удалены только аденоиды, ребенку станет лучше через 2–3 дня. Если также были удалены миндалины, восстановление должно занять около 2 недель.