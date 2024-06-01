Увеличение миндалин и аденоидов часто не сопровождается симптомами. Если они становятся причиной симптомов, у детей может быть:

голос, как если бы они были простужены, хотя на самом деле простуды нет;

дыхание через рот, а не через нос;

затрудненное дыхание или глотание.

Увеличение миндалин и аденоидов может вызывать более серьезные проблемы, такие, как: