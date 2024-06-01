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Увеличенные миндалины и аденоиды

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Что такое миндалины и аденоиды?

Миндалины и аденоиды — это маленькие бугорки ткани в задней части горла. Они захватывают микробы и помогает организму бороться с инфекцией. Человек может увидеть миндалины в задней части горла. Но он не может увидеть аденоиды, потому что они находятся за нёбом.

Расположение миндалин и аденоидов

Миндалины — две области лимфоидной ткани, расположенной по обе стороны горла. Аденоиды, также являющиеся лимфоидной тканью, расположены выше и дальше, за нёбом, где носовые проходы соединяются с горлом. Аденоиды не видны через рот.

  • При наличии инфекции миндалины и аденоиды увеличиваются

  • Большие миндалины или аденоиды иногда затрудняют дыхание или глотание

  • Большие аденоиды могут вызывать проблемы с дыханием во время сна и повышать риск развития инфекций уха

  • Иногда врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению миндалин и аденоидов слишком большого размера

Что является причиной увеличения миндалин и аденоидов?

Некоторые дети рождаются с миндалинами и аденоидами, размер которых превышает норму.

У ребенка миндалины и аденоиды могут вырастать слишком большими из-за повторяющихся:

Какими симптомами сопровождается увеличение миндалин и аденоидов?

Увеличение миндалин и аденоидов часто не сопровождается симптомами. Если они становятся причиной симптомов, у детей может быть:

  • голос, как если бы они были простужены, хотя на самом деле простуды нет;

  • дыхание через рот, а не через нос;

  • затрудненное дыхание или глотание.

Увеличение миндалин и аденоидов может вызывать более серьезные проблемы, такие, как:

Как врачи могут узнать, что у моего ребенка слишком большие миндалины или аденоиды?

Врач:

  • Осмотрит миндалины ребенка с помощью шпателя для языка, пока ребенок вытягивает язык и говорит «А»

  • Осмотрит аденоиды ребенка, используя крошечный эндоскоп, введенный через нос ребенка (эндоскоп не причиняет боль)

Врачи также могут провести обследование для выявления проблем, возникающих из-за увеличенных миндалин и аденоидов, таких, как:

  • Инфекции уха или околоносовых пазух, с проведением анализов крови и визуализационных обследований

  • Скопление жидкости в ушах, с проверкой слуха

  • Синдром апноэ во сне, с проведением исследований сна

Из-за затрудненного дыхания во время еды ребенок может терять вес. Врач сравнивает вес ребенка со стандартными диаграммами роста, чтобы определить, является ли снижение массы тела проблемой.

Как врачи лечат увеличенные миндалины и аденоиды?

Врачи могут назначить ребенку лекарство для лечения инфекций или аллергий, которые раздражают его миндалины или аденоиды.

Врачи могут рассматривать возможность удаления аденоидов и миндалин, если у ребенка:

  • Синдром апноэ во сне

  • очень большие сложности с речью и дыханием;

  • частые инфекции горла.

Врачи могут рассматривать возможность удаления только аденоидов, если у ребенка:

  • частые инфекции уха и наличие за барабанной перепонкой жидкости, которая не выводится;

  • заложенность носа, которая затрудняет дыхание и речь;

  • многократные инфекции околоносовых пазух.

Обычно ребенок может вернуться домой в день хирургического вмешательства. Если были удалены только аденоиды, ребенку станет лучше через 2–3 дня. Если также были удалены миндалины, восстановление должно занять около 2 недель.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.