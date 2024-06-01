Что такое рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП)?
РРП — это редкое заболевание, которое приводит к образованию одного или нескольких новообразований на голосовом аппарате ребенка.
РРП чаще всего встречается у детей в возрасте 1–4 лет.
Он вызывает изменение голоса ребенка и иногда затрудняет дыхание
Обычно врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления новообразования.
Многим детям на протяжении детства потребуется несколько хирургических вмешательств, так как новообразования появляются вновь.
Что является причиной РРП?
РРП вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВПЧ — это тот же вирус, который вызывает остроконечные кондиломы. РРП может передаваться ребенку от инфицированной матери с остроконечными кондиломами в процессе родов (при прохождении его через родовой канал). К счастью, большинство детей, инфицированных ВПЧ, не заболевают РРП.
Какими симптомами проявляется РРП?
Слабый плач.
Хриплый или скрипучий голос.
Затрудненное дыхание, если новообразование распространилось на легкие или дыхательное горло.
Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка РРП?
Врачи обычно осматривают горло ребенка с помощью зонда с оптической системой, а также осматривают голосовой аппарат ребенка. Если они увидят новообразование, они возьмут небольшой кусочек, чтобы изучить его под микроскопом.
Как врачи лечат РРП?
Врачи обычно проводят хирургическое вмешательство или используют лазер для удаления новообразований
Может потребоваться несколько методов лечения. Иногда врачи назначают противовирусные препараты.