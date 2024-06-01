РРП вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВПЧ — это тот же вирус, который вызывает остроконечные кондиломы. РРП может передаваться ребенку от инфицированной матери с остроконечными кондиломами в процессе родов (при прохождении его через родовой канал). К счастью, большинство детей, инфицированных ВПЧ, не заболевают РРП.