Инфекция приводит к скоплению жидкости в среднем ухе. Эта жидкость вызывает болезненное выпячивание барабанной перепонки. Если барабанная перепонка выпячивается слишком сильно, она может лопнуть (разорваться). К симптомам относятся:

боль в ухе — очень маленькие дети, которые не умеют говорить, могут тянуть себя за ухо или плакать;

лихорадка

капризное настроение и нарушения сна;

нарушения слуха;

если барабанная перепонка разрывается, у ребенка из уха может выделяться кровь или жидкость.

В редких случаях инфекции уха могут вызывать серьезные осложнения, если бактерии распространяются на близлежащие структуры, такие как: