Что такое инфекция среднего уха?
Среднее ухо — это пространство сразу за барабанной перепонкой. Микробы могут попасть в среднее ухо и вызвать инфекцию. Инфекция среднего уха также часто называется «средним отитом». Острая инфекция среднего уха начинается быстро и с самого начала проявляется большим числом симптомов.
Дети с инфекцией уха могут испытывать боль в ухе.
У них может отмечаться повышение температуры тела и нарушения сна.
Врачи осмотрят внутреннюю часть уха ребенка с помощью лампы.
Большинство инфекций уха проходят сами по себе, без применения антибиотиков.
Скорее всего, ребенку потребуются лекарства от боли и для снятия жара.
Что вызывает инфекции уха?
Большинство инфекций уха чаще всего вызывается теми же микробами (вирусами), которые являются причиной обычной простуды. Иногда инфекции уха вызываются другими видами микробов, которые называются «бактериями».
Какими симптомами проявляется инфекция уха?
Инфекция приводит к скоплению жидкости в среднем ухе. Эта жидкость вызывает болезненное выпячивание барабанной перепонки. Если барабанная перепонка выпячивается слишком сильно, она может лопнуть (разорваться). К симптомам относятся:
боль в ухе — очень маленькие дети, которые не умеют говорить, могут тянуть себя за ухо или плакать;
лихорадка
капризное настроение и нарушения сна;
нарушения слуха;
если барабанная перепонка разрывается, у ребенка из уха может выделяться кровь или жидкость.
В редких случаях инфекции уха могут вызывать серьезные осложнения, если бактерии распространяются на близлежащие структуры, такие как:
кость позади уха (вызывает боль за ухом);
внутреннее ухо (вызывает головокружение и нарушения слуха);
головной мозг (вызывает головную боль, спутанность сознания и менингит).
Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка инфекция уха?
Врачи осмотрят внутреннюю часть ушей ребенка с помощью специальной лампы. Они проводят этот осмотр, чтобы увидеть признаки:
выпячивания или покраснения барабанной перепонки у ребенка;
наличия жидкости за барабанной перепонкой.
Вначале им может потребоваться очистить ухо ребенка от серы, чтобы было лучше видно.
Они могут вдувать в ухо ребенка воздух, чтобы увидеть, двигается ли барабанная перепонка. Если она не двигается как положено, у ребенка может быть инфекция уха.
Как лечат инфекцию уха?
Лекарство для облегчения имеющихся у ребенка симптомов
Для облегчения боли в ухе и снижения температуры используют такой лекарственный препарат, как ацетаминофен или ибупрофен.
Некоторые ушные капли облегчают боль, но лишь примерно на 30 минут, поэтому многие врачи не используют их. Противоотечные (деконгестанты) или антигистаминные средства, которые содержатся в препаратах для лечения простуды, ребенку не помогут.
Антибиотики
Раньше врачи давали антибиотики всем детям с инфекциями уха. Сейчас врачи знают, что большинство инфекций уха проходят сами по себе. Тем не менее, врачи назначат ребенку антибиотики, если:
он очень маленький;
он очень болен;
ему быстро не становится легче или становится хуже.
Прокол барабанной перепонки
Боль в результате выпячивания барабанной перепонки можно лечить с помощью прокола барабанной перепонки. В этом случае врачи делают в барабанной перепонке крошечное отверстие, чтобы могла вытекать инфицированная жидкость. Отверстие заживет само.
Как я могу предотвратить инфекции уха у своего ребенка?
Убедитесь в том, что ребенок регулярно получает прививки (от таких инфекций, как пневмония и грипп, которые вызывают инфекции уха).
Не давайте своему ребенку засыпать с бутылочкой (питье лежа может привести к задержке жидкости в ухе).
Держите своего ребенка вдали от курильщиков.