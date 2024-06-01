Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка потеря слуха?

Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка потеря слуха?

Слух у новорожденного ребенка проверяют в больнице перед выпиской домой.

Врачи используют портативное устройство, которое улавливает звуковые волны с барабанных перепонок ребенка

Если это устройство указывает на проблемы с слухом, врачи проводят более сложные тесты, которые:

Следят за мозговыми волнами ребенка во время воспроизведения звуков в каждое ухо

Детям более старшего возраста, которые способны отвечать на вопросы, врачи могут провести стандартную проверку слуха.

Если результаты исследований указывают на нарушение слуха, врачи проводят дополнительные исследования, чтобы выяснить, чем вызвана потеря слуха. Они также проверяют, насколько хорошо развиваются языковые навыки ребенка.