Нарушения слуха могут присутствовать у детей при рождении или развиваться позже.
У новорожденных наиболее распространенной причиной нарушения слуха являются генетические дефекты
У детей с хорошим слухом наиболее распространенными причинами являются инфекции уха и скопление серы
Дети с потерей слуха не реагируют на звуки
У детей старшего возраста могут быть трудности с обучением речи
Врачи регулярно проверяют слух у новорожденных
Врачи лечат причину потери слуха
Если причина потери слуха не поддается лечению, ребенку может понадобиться слуховой аппарат или хирургическое вмешательство по установке кохлеарного имплантата
Что является причиной потери слуха у детей?
Распространенные причины потери слуха зависят от возраста ребенка.
У новорожденных наиболее частой причиной является:
генетический дефект (переданный ребенку одним из родителей).
У младенцев и детей к наиболее частым причинам относятся:
инфекции уха со скоплением жидкости в ухе;
скопление ушной серы.
К другим причинам у более старших детей относятся:
Травмы головы
громкий шум;
некоторые инфекции;
применения некоторых лекарственных препаратов.
инородные тела, застрявшие в ухе.
Какими симптомами сопровождается потеря слуха у детей?
Симптомы очень тяжелой потери слуха
У детей отсутствует реакция на звуки.
У детей затруднена членораздельная речь или они начинают говорить позже, чем ожидалось.
Симптомы незначительной или умеренной потери слуха
Кажется, что дети игнорируют людей, которые разговаривают с ними
Дети хорошо разговаривают и слышат дома, но не вне дома или в школе из-за фонового шума в общественных местах
Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка потеря слуха?
Слух у новорожденного ребенка проверяют в больнице перед выпиской домой.
Врачи используют портативное устройство, которое улавливает звуковые волны с барабанных перепонок ребенка
Если это устройство указывает на проблемы с слухом, врачи проводят более сложные тесты, которые:
Следят за мозговыми волнами ребенка во время воспроизведения звуков в каждое ухо
Детям более старшего возраста, которые способны отвечать на вопросы, врачи могут провести стандартную проверку слуха.
Если результаты исследований указывают на нарушение слуха, врачи проводят дополнительные исследования, чтобы выяснить, чем вызвана потеря слуха. Они также проверяют, насколько хорошо развиваются языковые навыки ребенка.
Как врачи лечат потерю слуха у детей?
Врачи по возможности лечат причину потери слуха. Например, врач ребенка может:
назначить лекарство для лечения инфекции;
удалить ушную серу.
Если причину нарушения слуха у ребенка нельзя устранить, врачи могут рассмотреть возможность:
применения слухового аппарата;
специального обучения языку и общению, включая обучение языку жестов;
Кохлеарный имплантат
Существуют слуховые аппараты даже для младенцев и маленьких детей.
Кохлеарный имплантат — это устройство, которое использует электрические сигналы, помогающие слышать. Он имплантируется хирургическим путем.