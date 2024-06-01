Жидкость в ухе (секреторный средний отит) у детей

Среднее ухо — это полое пространство за барабанной перепонкой. Среднее ухо состоит из 3 крошечных косточек, которые передают вибрации барабанной перепонки к нервам во внутреннем ухе.

Евстахиева труба соединяет заднюю часть горла со средним ухом.

Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

Внутреннее строение уха

Что такое секреторный средний отит? Жидкость может накапливаться в среднем ухе после инфекции среднего уха (среднего отита). Хотя он может возникнуть после инфекции уха, жидкость при секреторном отите не инфицирована

Секреторный средний отит может возникать в любом возрасте, но чаще всего встречается у детей

У человека может возникать ощущение заложенности в ухе и некоторая потеря слуха

Чтобы определить, есть ли в ухе жидкость, врачи его осматривают и проводят пробу на проведение звуковых волн

Возможно, врачам потребуется сделать отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости

Что является причиной секреторного среднего отита? Острая инфекция уха, которая не проходит полностью

Проблемы с евстахиевой трубкой В нормальных условиях человек выравнивает давление в среднем ухе во время глотания. Глотание приводит к открытию евстахиевых труб, которое может происходить от 3 до 4 раз в минуту. Если евстахиева трубка заблокирована, жидкость накапливается в среднем ухе, так что барабанная перепонка не может двигаться должным образом. Закупорка евстахиевой трубы может произойти, когда простуда или аллергии вызывают отек евстахиевой трубы и аденоидов. Аденоиды — это скопления ткани, которые помогают бороться с инфекцией и расположены непосредственно возле отверстия евстахиевой трубы.

Какими симптомами проявляется секреторный средний отит? Ощущение заложенности в ухе

Звуки хлопков или потрескивания при глотании

Некоторая потеря слуха

Иногда потеря равновесия Если у маленьких детей секреторный средний отит с потерей слуха присутствует в течение длительного времени, у них могут возникнуть трудности с обучением речи. Секреторный средний отит также повышает риск развития инфекций уха (острые инфекции уха).

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка секреторный средний отит? Врачи: Осмотрят ухо ребенка с помощью специальной ручной лампы

проведут пробу на проведение звуковых волн для проверки на наличие жидкости (тимпанометрия);

проведут проверку слуха.