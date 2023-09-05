Что такое хондромаляция коленной чашечки?
Хондромаляция коленной чашечки — размягчение хряща под коленной чашечкой (также называется «надколенником»). Хрящ — это гладкая, твердая ткань, защищающая кости в местах их соприкосновения, таких как коленная чашечка и другие кости коленного сустава.
Хондромаляция коленной чашечки чаще всего встречается у подростков, особенно у подростков-бегунов.
Основным симптомом является тупая ноющая боль в колене.
Она вызвана незначительным смещением коленной чашечки.
Врачи лечат остеоартрит с помощью упражнений, накладывания льда, болеутоляющих препаратов и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.
Коленный сустав изнутри (вид сбоку)
Что является причиной хондромаляции?
Хондромаляция коленной чашечки часто вызвана ее смещением, из-за чего она не может гладко скользить над коленным суставом. Бег или другие виды активности, которые предполагают постоянное сгибание ноги в колене, приводят к тому, что нижняя поверхность коленной чашечки трется о кости колена. Это может повредить хрящ на нижней поверхности коленной чашечки.
Каковы симптомы хондромаляции коленной чашечки?
Хондромаляция коленной чашечки вызывает:
тупую, ноющую боль под коленом и вокруг него.
Она не вызывает отек коленного сустава.
Боль при хондромаляции коленной чашечки часто возникает, когда ребенок:
поднимается по лестнице;
занимается определенными видами спорта;
сидит в течение долгого времени;
бегает.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка хондромаляция коленной чашечки?
Врачи обычно ставят диагноз на основании имеющихся у ребенка симптомов. Рентгенологическое исследование не помогает поставить диагноз, но врач может выполнить его для выявления других проблем в коленном суставе.
Как врачи лечат хондромаляцию коленной чашечки?
Врачи лечат хондромаляцию коленной чашечки, рекомендуя ребенку:
делать упражнения для укрепления четырехглавых мышц (мышц бедра) и повышения гибкости;
прикладывать к коленям лед;
принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.
Иногда врачи проводят хирургическое вмешательство для сглаживания нижней части коленной чашечки.