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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хондромаляция коленной чашечки

(пателлофеморальный синдром)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое хондромаляция коленной чашечки?

Хондромаляция коленной чашечки — размягчение хряща под коленной чашечкой (также называется «надколенником»). Хрящ — это гладкая, твердая ткань, защищающая кости в местах их соприкосновения, таких как коленная чашечка и другие кости коленного сустава.

  • Хондромаляция коленной чашечки чаще всего встречается у подростков, особенно у подростков-бегунов.

  • Основным симптомом является тупая ноющая боль в колене.

  • Она вызвана незначительным смещением коленной чашечки.

  • Врачи лечат остеоартрит с помощью упражнений, накладывания льда, болеутоляющих препаратов и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

Коленный сустав изнутри (вид сбоку)

Что является причиной хондромаляции?

Хондромаляция коленной чашечки часто вызвана ее смещением, из-за чего она не может гладко скользить над коленным суставом. Бег или другие виды активности, которые предполагают постоянное сгибание ноги в колене, приводят к тому, что нижняя поверхность коленной чашечки трется о кости колена. Это может повредить хрящ на нижней поверхности коленной чашечки.

Каковы симптомы хондромаляции коленной чашечки?

Хондромаляция коленной чашечки вызывает:

  • тупую, ноющую боль под коленом и вокруг него.

Она не вызывает отек коленного сустава.

Боль при хондромаляции коленной чашечки часто возникает, когда ребенок:

  • поднимается по лестнице;

  • занимается определенными видами спорта;

  • сидит в течение долгого времени;

  • бегает.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка хондромаляция коленной чашечки?

Врачи обычно ставят диагноз на основании имеющихся у ребенка симптомов. Рентгенологическое исследование не помогает поставить диагноз, но врач может выполнить его для выявления других проблем в коленном суставе.

Как врачи лечат хондромаляцию коленной чашечки?

Врачи лечат хондромаляцию коленной чашечки, рекомендуя ребенку:

  • делать упражнения для укрепления четырехглавых мышц (мышц бедра) и повышения гибкости;

  • прикладывать к коленям лед;

  • принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.

Иногда врачи проводят хирургическое вмешательство для сглаживания нижней части коленной чашечки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.