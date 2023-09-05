Хондромаляция коленной чашечки часто вызвана ее смещением, из-за чего она не может гладко скользить над коленным суставом. Бег или другие виды активности, которые предполагают постоянное сгибание ноги в колене, приводят к тому, что нижняя поверхность коленной чашечки трется о кости колена. Это может повредить хрящ на нижней поверхности коленной чашечки.