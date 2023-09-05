Симптомы синдрома Марфана могут быть легкими или тяжелыми. У многих людей с синдромом Марфана симптомы отсутствуют. У некоторых людей симптомы отсутствуют в детском возрасте, но развиваются после достижения зрелого возраста.

У людей с синдромом Марфана могут быть:

Необычно высокий рост

Длинные тонкие пальцы рук и длинные руки, при этом размах рук превышает их рост

Грудина (грудная кость) необычной формы и выпирает либо вдавливается больше, чем обычно

Слабые суставы

Плоскостопие

Колени, которые выгибаются назад

Позвоночник, который аномально изгибается вперед в верхней части спины (кифосколиоз)

У них также могут быть проблемы с сердцем, легкими и глазами, такие как: