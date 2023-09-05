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Болезнь Осгуда-Шляттера

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое болезнь Осгуда-Шляттера?

Болезнь Осгуда-Шляттера — это болезненное воспаление костной и хрящевой тканей в верхней части голени (большой берцовой кости) ребенка.

  • Болезнь Осгуда-Шляттера обычно возникает у детей в возрасте от 10 до 15 лет, которые активно занимаются спортом

  • Ее причиной являются чрезмерные нагрузки на ногу

  • У ребенка может отмечаться боль, отек и болезненность в одном колене

  • Врачи лечат болезнь Осгуда-Шляттера, назначая болеутоляющие препараты и отдых конечности

Какими симптомами проявляется болезнь Осгуда-Шляттера?

В число симптомов болезни Осгуда-Шляттера входят:

  • Боль, отек и болезненность в области передней поверхности колена чуть ниже коленной чашечки

  • Боль, которая усиливается при физической активности и ослабляется в покое

Симптомы обычно возникают только в одном коленном суставе.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера?

Врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера, расспросив о имеющихся у него симптомах и проведя физикальное обследование. Иногда врачи проводят рентгенологическое исследование.

Как врачи лечат болезнь Осгуда-Шляттера?

Врачи дадут ребенку рекомендации:

  • Дать ноге отдых и избегать сильных сгибаний колена

  • принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.

  • Делать упражнения на растяжку

  • Прикладывать лед к колену

Обычно дети могут продолжать заниматься спортом во время заживления. Симптомы обычно проходят через несколько недель или месяцев.

Если заболевание тяжелое, врачи могут:

  • Наложить на ногу гипс

  • Назначить кортикостероиды

  • выполнить хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.