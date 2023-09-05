Что такое болезнь Осгуда-Шляттера?
Болезнь Осгуда-Шляттера — это болезненное воспаление костной и хрящевой тканей в верхней части голени (большой берцовой кости) ребенка.
Болезнь Осгуда-Шляттера обычно возникает у детей в возрасте от 10 до 15 лет, которые активно занимаются спортом
Ее причиной являются чрезмерные нагрузки на ногу
У ребенка может отмечаться боль, отек и болезненность в одном колене
Врачи лечат болезнь Осгуда-Шляттера, назначая болеутоляющие препараты и отдых конечности
Какими симптомами проявляется болезнь Осгуда-Шляттера?
В число симптомов болезни Осгуда-Шляттера входят:
Боль, отек и болезненность в области передней поверхности колена чуть ниже коленной чашечки
Боль, которая усиливается при физической активности и ослабляется в покое
Симптомы обычно возникают только в одном коленном суставе.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера?
Врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера, расспросив о имеющихся у него симптомах и проведя физикальное обследование. Иногда врачи проводят рентгенологическое исследование.
Как врачи лечат болезнь Осгуда-Шляттера?
Врачи дадут ребенку рекомендации:
Дать ноге отдых и избегать сильных сгибаний колена
принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.
Делать упражнения на растяжку
Прикладывать лед к колену
Обычно дети могут продолжать заниматься спортом во время заживления. Симптомы обычно проходят через несколько недель или месяцев.
Если заболевание тяжелое, врачи могут:
Наложить на ногу гипс
Назначить кортикостероиды
выполнить хирургическое вмешательство.