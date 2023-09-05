Как врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера?

Врачи могут определить, есть ли у ребенка болезнь Осгуда-Шляттера, расспросив о имеющихся у него симптомах и проведя физикальное обследование. Иногда врачи проводят рентгенологическое исследование.