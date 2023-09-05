Что такое косоглазие?
Косоглазие — это состояние, когда оба глаза смотрят в разных направлениях. Глаза могут смотреть наружу (расходящееся косоглазие) или внутрь (сходящееся косоглазие).
Косоглазие может начаться в первые месяцы жизни или в любом возрасте в детстве.
Косоглазие обычно возникает в результате размытости зрения в одном глазу или неравномерного натяжения глазных мышц.
У ребенка может быть двоение зрения или боль в шее, потому что он постоянно крутит головой, чтобы лучше видеть.
Косоглазие иногда проходит само по себе, но большинству детей нужны специальные очки, контактные линзы или хирургическое вмешательство.
Без лечения тяжелое косоглазие может привести к необратимой потере зрения.
Что является причиной косоглазия?
Причины косоглазия:
Размытость зрения (дальнозоркость)
Неравномерное натяжение мышц, контролирующих положение глаз, в результате чего они смотрят в разных направлениях
Паралич или слабость нерва, контролирующего движение глаз
Врожденные пороки глаз
Редко косоглазие возникает вследствие одного из видов рака глаза, который встречается преимущественно у маленьких детей (ретинобластома), или травмы глаза.
Дети подвержены повышенному риску развития косоглазия, если:
они родились слишком рано (преждевременно);
они имеют членов семьи с косоглазием;
они имеют определенные наследственные заболевания, такие как синдром Дауна;
во время беременности мать употребляла запрещенные наркотики или алкоголь.
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Родители могут заметить следующие признаки:
Ребенок много щуриться или прикрывает один глаз.
Глаза ребенка выглядят так, будто они смотрят в разные точки.
Ребенок жалуется на напряжение зрения, напряжение шеи или двоение в глазах.
Поскольку визуальные сигналы из двух глаз не совпадают, мозг ребенка начинает игнорировать сигналы от пораженного глаза. Это приводит к потере зрения под названием амблиопия. Если имеющееся у ребенка косоглазие не будет исправлено примерно до 8-летнего возраста, потеря зрения может быть необратимой.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка косоглазие?
Дети должны регулярно проходить обследование глаз для выявления проблем со зрением и косоглазия, начиная с возраста нескольких месяцев. Врач проверит зрение ребенка и выяснит, в одном ли направлении глаза смотрят и двигаются.
Если причиной косоглазия является слабость или паралич нерва, врачи могут провести КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга или позвоночника.
Как врачи лечат косоглазие?
Если у ребенка косоглазие, глазной врач (офтальмолог) примет решение, какое лечение может потребоваться. Легкое или преходящее косоглазие может не требовать лечения. Лечение направлено на выравнивание глаз, чтобы они смотрели в одном направлении и видели одинаково хорошо. В зависимости от причины и симптомов косоглазия у ребенка врачи могут:
назначить очки или контактные линзы;
назначить ребенку упражнения для глаз;
иногда провести хирургическое вмешательство для ослабления или подтягивания мышц глаза, чтобы выровнять глаза.
Важно лечить косоглазие, поскольку оно может привести к развитию амблиопии («ленивого глаза»).