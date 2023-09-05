Косоглазие — это состояние, когда оба глаза смотрят в разных направлениях. Глаза могут смотреть наружу (расходящееся косоглазие) или внутрь (сходящееся косоглазие).

Косоглазие может начаться в первые месяцы жизни или в любом возрасте в детстве.

Косоглазие обычно возникает в результате размытости зрения в одном глазу или неравномерного натяжения глазных мышц.

У ребенка может быть двоение зрения или боль в шее, потому что он постоянно крутит головой, чтобы лучше видеть.

Косоглазие иногда проходит само по себе, но большинству детей нужны специальные очки, контактные линзы или хирургическое вмешательство.