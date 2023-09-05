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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страбизм

(косоглазие; сходящееся косоглазие; блуждающий глаз)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое косоглазие?

Косоглазие — это состояние, когда оба глаза смотрят в разных направлениях. Глаза могут смотреть наружу (расходящееся косоглазие) или внутрь (сходящееся косоглазие).

  • Косоглазие может начаться в первые месяцы жизни или в любом возрасте в детстве.

  • Косоглазие обычно возникает в результате размытости зрения в одном глазу или неравномерного натяжения глазных мышц.

  • У ребенка может быть двоение зрения или боль в шее, потому что он постоянно крутит головой, чтобы лучше видеть.

  • Косоглазие иногда проходит само по себе, но большинству детей нужны специальные очки, контактные линзы или хирургическое вмешательство.

  • Без лечения тяжелое косоглазие может привести к необратимой потере зрения.

Что является причиной косоглазия?

Причины косоглазия:

  • Размытость зрения (дальнозоркость)

  • Неравномерное натяжение мышц, контролирующих положение глаз, в результате чего они смотрят в разных направлениях

  • Паралич или слабость нерва, контролирующего движение глаз

  • Врожденные пороки глаз

Редко косоглазие возникает вследствие одного из видов рака глаза, который встречается преимущественно у маленьких детей (ретинобластома), или травмы глаза.

Дети подвержены повышенному риску развития косоглазия, если:

  • они родились слишком рано (преждевременно);

  • они имеют членов семьи с косоглазием;

  • они имеют определенные наследственные заболевания, такие как синдром Дауна;

  • во время беременности мать употребляла запрещенные наркотики или алкоголь.

Какими симптомами проявляется страбизм?

Родители могут заметить следующие признаки:

  • Ребенок много щуриться или прикрывает один глаз.

  • Глаза ребенка выглядят так, будто они смотрят в разные точки.

  • Ребенок жалуется на напряжение зрения, напряжение шеи или двоение в глазах.

Поскольку визуальные сигналы из двух глаз не совпадают, мозг ребенка начинает игнорировать сигналы от пораженного глаза. Это приводит к потере зрения под названием амблиопия. Если имеющееся у ребенка косоглазие не будет исправлено примерно до 8-летнего возраста, потеря зрения может быть необратимой.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка косоглазие?

Дети должны регулярно проходить обследование глаз для выявления проблем со зрением и косоглазия, начиная с возраста нескольких месяцев. Врач проверит зрение ребенка и выяснит, в одном ли направлении глаза смотрят и двигаются.

Если причиной косоглазия является слабость или паралич нерва, врачи могут провести КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга или позвоночника.

Как врачи лечат косоглазие?

Если у ребенка косоглазие, глазной врач (офтальмолог) примет решение, какое лечение может потребоваться. Легкое или преходящее косоглазие может не требовать лечения. Лечение направлено на выравнивание глаз, чтобы они смотрели в одном направлении и видели одинаково хорошо. В зависимости от причины и симптомов косоглазия у ребенка врачи могут:

  • назначить очки или контактные линзы;

  • назначить ребенку упражнения для глаз;

  • иногда провести хирургическое вмешательство для ослабления или подтягивания мышц глаза, чтобы выровнять глаза.

Важно лечить косоглазие, поскольку оно может привести к развитию амблиопии («ленивого глаза»).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.