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Ретинопатия недоношенных

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое ретинопатия недоношенных (РН)?

Ретинопатия недоношенных (РН) — это нарушение зрения у недоношенных младенцев (детей, которые родились слишком рано). Ее причиной является неправильный рост кровеносных сосудов глазного дна.

  • Ретинопатия недоношенных чаще всего встречается у младенцев, рожденных до 30 недель беременности, особенно у недоношенных детей с инфекциями, кровоизлиянием в головной мозг или заболеваниями легких.

  • Недоношенные дети должны проверяться глазным врачом каждые 1–3 недели.

  • Ретинопатия недоношенных обычно имеет легкое течение, но иногда она может привести к отслоению сетчатки, которое приводит к снижению остроты зрения или слепоте.

  • Ребенку может не требоваться лечение, или врачи могут использовать лазеротерапию или хирургическое вмешательство.

Что является причиной ретинопатии недоношенных?

В норме кровеносные сосуды в сетчатке плода начинают расти, когда возраст плода составляет примерно 18–20 недель. Эти кровеносные сосуды прекращают расти к моменту рождения ребенка. У недоношенных детей рост кровеносных сосудов после рождения ребенка не прекращается. Их рост может остановиться на некоторое время, но затем он снова начинается в неорганизованном порядке. Это вызывает ретинопатию новорожденных.

Какими симптомами проявляется ретинопатия новорожденных?

У детей с ретинопатией новорожденных симптомы обычно отсутствуют, поэтому для выявления ретинопатии новорожденных недоношенным детям нужно проводить обследование глаз.

У детей с тяжелой формой ретинопатии новорожденных может быть:

  • кровоизлияние из мелких кровеносных сосудов глаз;

  • иногда отслоение сетчатки и проблемы со зрением.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ретинопатия новорожденных?

Если ребенок родился до 30-й недели беременности или при рождении весит менее 1500 грамм, врач проведет обследование глаз, чтобы проверить, есть ли у ребенка ретинопатия новорожденных. Врачи будут проводить обследование глаз каждые 1–3 недели до тех пор, пока кровеносные сосуды в глазах ребенка полностью не вырастут.

Как врачи лечат ретинопатию новорожденных?

Иногда ретинопатия новорожденных не нуждается в лечении. Если лечение необходимо, врачи могут:

  • использовать лазеротерапию для остановки роста ненормальных кровеносных сосудов;

  • вводить лекарственный препарат.

Если у ребенка происходит отслоение сетчатки, врачи проводят хирургическое вмешательство с целью повторного ее прикрепления.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.