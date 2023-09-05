Что такое ретинопатия недоношенных (РН)?
Ретинопатия недоношенных (РН) — это нарушение зрения у недоношенных младенцев (детей, которые родились слишком рано). Ее причиной является неправильный рост кровеносных сосудов глазного дна.
Ретинопатия недоношенных чаще всего встречается у младенцев, рожденных до 30 недель беременности, особенно у недоношенных детей с инфекциями, кровоизлиянием в головной мозг или заболеваниями легких.
Недоношенные дети должны проверяться глазным врачом каждые 1–3 недели.
Ретинопатия недоношенных обычно имеет легкое течение, но иногда она может привести к отслоению сетчатки, которое приводит к снижению остроты зрения или слепоте.
Ребенку может не требоваться лечение, или врачи могут использовать лазеротерапию или хирургическое вмешательство.
Что является причиной ретинопатии недоношенных?
В норме кровеносные сосуды в сетчатке плода начинают расти, когда возраст плода составляет примерно 18–20 недель. Эти кровеносные сосуды прекращают расти к моменту рождения ребенка. У недоношенных детей рост кровеносных сосудов после рождения ребенка не прекращается. Их рост может остановиться на некоторое время, но затем он снова начинается в неорганизованном порядке. Это вызывает ретинопатию новорожденных.
Какими симптомами проявляется ретинопатия новорожденных?
У детей с ретинопатией новорожденных симптомы обычно отсутствуют, поэтому для выявления ретинопатии новорожденных недоношенным детям нужно проводить обследование глаз.
У детей с тяжелой формой ретинопатии новорожденных может быть:
кровоизлияние из мелких кровеносных сосудов глаз;
иногда отслоение сетчатки и проблемы со зрением.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ретинопатия новорожденных?
Если ребенок родился до 30-й недели беременности или при рождении весит менее 1500 грамм, врач проведет обследование глаз, чтобы проверить, есть ли у ребенка ретинопатия новорожденных. Врачи будут проводить обследование глаз каждые 1–3 недели до тех пор, пока кровеносные сосуды в глазах ребенка полностью не вырастут.
Как врачи лечат ретинопатию новорожденных?
Иногда ретинопатия новорожденных не нуждается в лечении. Если лечение необходимо, врачи могут:
использовать лазеротерапию для остановки роста ненормальных кровеносных сосудов;
вводить лекарственный препарат.
Если у ребенка происходит отслоение сетчатки, врачи проводят хирургическое вмешательство с целью повторного ее прикрепления.