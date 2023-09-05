В норме кровеносные сосуды в сетчатке плода начинают расти, когда возраст плода составляет примерно 18–20 недель. Эти кровеносные сосуды прекращают расти к моменту рождения ребенка. У недоношенных детей рост кровеносных сосудов после рождения ребенка не прекращается. Их рост может остановиться на некоторое время, но затем он снова начинается в неорганизованном порядке. Это вызывает ретинопатию новорожденных.