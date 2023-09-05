Что такое амблиопия?
Амблиопия (также называемая «ленивый глаз») — это определенный вид потери зрения у детей. Если изображения, отправленные в мозг каждым глазом, не совпадают, мозг игнорирует то, что видит один из глаз.
Амблиопия обычно начинается до возраста 2 лет, но может развиваться у детей вплоть до возраста 8 лет.
Амблиопия может быть вызвана проблемой с фокусировкой, глазами, линия зрения которых не совпадает, или катарактой (помутнением хрусталика глаза).
Если амблиопию не вылечить к возрасту 8 лет, у детей может развиться необратимая потеря зрения.
Врачи проводят коррекцию амблиопии с помощью очков, повязки на глаз или глазных капель.
Что является причиной амблиопии?
На момент рождения зрение у детей развито не полностью. Младенцам и маленьким детям необходимо видеть четкие, сфокусированные изображения из каждого глаза, чтобы их зрительные пути развивались нормально. Развитие этих путей продолжается примерно до 8-летнего возраста.
Если мозг ребенка не получает хороших визуальных изображений от одного глаза, мозг начинает игнорировать этот глаз. На некоторое время это не имеет значения. Как если бы человек надел повязку на глаз, он бы все равно хорошо видел после того, как снял ее. Но если мозг ребенка никогда не получает хороших изображений от одного глаза, то в возрасте около 8 лет мозг ребенка может никогда не научиться видеть, даже если исходная проблема устранена. Это может привести к необратимому ухудшению зрения.
Мозг может начать игнорировать изображения от одного глаза, потому что:
этот глаз не фокусируется должным образом;
этот глаз не смотрит в том же направлении, что и другой (состояние, которое называется косоглазием);
что-то замутняет или препятствует зрению в этом глазу, например, катаракта или опущение века.
Какими симптомами проявляется амблиопия?
Дети с амблиопией не могут нормально видеть одним из глаз. Они могут не заметить, что у них есть проблема, или быть слишком маленькими, чтобы описать свои проблемы со зрением. Однако дети с амблиопией могут:
прищуриваться одним глазом или прикрывать его;
иметь один глаз, который не смотрит в том же направлении, что другой глаз;
испытывать трудности с определением расстояния между 2 предметами (плохое восприятие глубины), например, им может быть сложно словить мяч.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка амблиопия?
Чтобы определить, есть ли у ребенка амблиопия или другие проблемы со зрением, врачи регулярно проверяют зрение ребенка. Обычно они проводят эти анализы во время регулярных визитов здорового ребенка, начиная с 3 лет. Зрение ребенка следует проверять на протяжении всего детства.
Если врачи полагают, что ребенок плохо видит, он порекомендует родителям отвести ребенка к глазному врачу (офтальмологу или оптометристу).
Как врачи лечат амблиопию?
Для лечения амблиопии глазные врачи должны обучить мозг ребенка использовать визуальные изображения от проблемного глаза. Они могут провести:
временно заблокировать зрение в нормальном глазу ребенка, надевая на него повязку или размывая изображение с помощью глазных капель — это заставляет мозг распознавать изображения от проблемного глаза.
Если у ребенка такая проблема с фокусированием, как дальнозоркость, врачи:
назначают ребенку ношение очков (или иногда контактных линз).
Если у ребенка косоглазие или катаракта, врачи обычно:
проводят операцию на глазу.