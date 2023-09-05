На момент рождения зрение у детей развито не полностью. Младенцам и маленьким детям необходимо видеть четкие, сфокусированные изображения из каждого глаза, чтобы их зрительные пути развивались нормально. Развитие этих путей продолжается примерно до 8-летнего возраста.

Если мозг ребенка не получает хороших визуальных изображений от одного глаза, мозг начинает игнорировать этот глаз. На некоторое время это не имеет значения. Как если бы человек надел повязку на глаз, он бы все равно хорошо видел после того, как снял ее. Но если мозг ребенка никогда не получает хороших изображений от одного глаза, то в возрасте около 8 лет мозг ребенка может никогда не научиться видеть, даже если исходная проблема устранена. Это может привести к необратимому ухудшению зрения.

Мозг может начать игнорировать изображения от одного глаза, потому что: