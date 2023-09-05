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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Круп

(ларинготрахеобронхит)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое круп?

Круп — это отек дыхательной трубки и голосового аппарата. Его причиной является вирусная инфекция, и чаще всего он возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

  • У детей с крупом возникает кашель, похожий на лай тюленя

  • Дети могут издавать громкие свистящие звуки при вдохе (стридор), а также у них могут быть повышение температуры тела и насморк

  • У большинства детей состояние улучшается дома через 3–4 дня, но некоторых необходимо госпитализировать

Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует затрудненное дыхание.

В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу крупа?

Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:

  • затрудненное дыхание;

  • учащенное сердцебиение;

  • синюшные губы или пальцы рук (из-за низкого уровня кислорода в крови);

  • необычная утомляемость.

Что является причиной крупа?

Причиной крупа являются несколько разных вирусов. Круп может возникнуть у ребенка в любое время года, но он реже встречается летом.

Какими симптомами проявляется круп?

Симптомы крупа обычно усугубляются ночью и могут даже разбудить ребенка.

Сначала у ребенка присутствуют симптомы простуды, например:

  • насморк;

  • чиханье.

  • покашливание;

  • незначительное повышение температуры тела (100–101 °F или 37,8–38,3 °C).

Позже у ребенка может появиться:

  • частый кашель, который звучит как лай тюленя.

Через 3–4 дня кашель может измениться и звучать, как обычный кашель.

При тяжелом крупе у ребенка также может быть:

  • затрудненное дыхание;

  • громкие свистящие звуки при вдохе (стридор);

  • в некоторых случаях — синюшность кожи вокруг губ из-за низкого уровня кислорода в крови.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка круп?

Врачи обычно могут определить, есть ли у ребенка круп, на основании симптомов, особенно лающего кашля. Врачи:

  • иногда проводят рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки у ребенка

Как врачи лечат круп?

При легком крупе врачи будут лечить ребенка в домашних условиях и назначат:

  • Покой

  • питье чистой жидкости, например, воды или сока;

  • использование увлажнителя воздуха.

Для облегчения кашля можно попробовать один из представленных ниже методов:

  • включить в ванной горячий душ, чтобы образовался пар, которым ребенок может дышать;

  • вынести ребенка на улицу, чтобы он дышал холодным ночным воздухом;

  • дать ребенку подышать холодным воздухом из открытого морозильника.

Большинство детей с легким крупом почувствуют себя лучше через 3–4 дня.

Если у ребенка затрудненное дыхание, нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы. Там врачи назначат ребенку введение жидкостей в вену и такие лекарственные препараты, как:

  • кортикостероиды внутрь или в виде укола;

  • эпинефрин через небулайзер.

Небулайзер — это аппарат с питанием от сети или батарей, превращающий жидкий препарат в мелкий аэрозоль, который ребенок может легко вдыхать через маску.

Если тяжесть симптомов уменьшается, врачи могут отправить ребенка домой.

Если дыхание у ребенка будет все еще затрудненным, врачи оставят его в больнице. Обычно врачи продолжат:

  • измерять уровень кислорода в крови ребенка с помощью датчика, прикрепленного к пальцу (пульсоксиметрия);

  • подавать дополнительный кислород через лицевую маску, если уровень кислорода у ребенка слишком низкий;

  • вводить лекарственные препараты через небулайзер или в вену.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.