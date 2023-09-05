Что такое круп?
Круп — это отек дыхательной трубки и голосового аппарата. Его причиной является вирусная инфекция, и чаще всего он возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
У детей с крупом возникает кашель, похожий на лай тюленя
Дети могут издавать громкие свистящие звуки при вдохе (стридор), а также у них могут быть повышение температуры тела и насморк
У большинства детей состояние улучшается дома через 3–4 дня, но некоторых необходимо госпитализировать
Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует затрудненное дыхание.
В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу крупа?
Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:
затрудненное дыхание;
учащенное сердцебиение;
синюшные губы или пальцы рук (из-за низкого уровня кислорода в крови);
необычная утомляемость.
Что является причиной крупа?
Причиной крупа являются несколько разных вирусов. Круп может возникнуть у ребенка в любое время года, но он реже встречается летом.
Какими симптомами проявляется круп?
Симптомы крупа обычно усугубляются ночью и могут даже разбудить ребенка.
Сначала у ребенка присутствуют симптомы простуды, например:
насморк;
чиханье.
покашливание;
незначительное повышение температуры тела (100–101 °F или 37,8–38,3 °C).
Позже у ребенка может появиться:
частый кашель, который звучит как лай тюленя.
Через 3–4 дня кашель может измениться и звучать, как обычный кашель.
При тяжелом крупе у ребенка также может быть:
затрудненное дыхание;
громкие свистящие звуки при вдохе (стридор);
в некоторых случаях — синюшность кожи вокруг губ из-за низкого уровня кислорода в крови.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка круп?
Врачи обычно могут определить, есть ли у ребенка круп, на основании симптомов, особенно лающего кашля. Врачи:
иногда проводят рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки у ребенка
Как врачи лечат круп?
При легком крупе врачи будут лечить ребенка в домашних условиях и назначат:
Покой
питье чистой жидкости, например, воды или сока;
использование увлажнителя воздуха.
Для облегчения кашля можно попробовать один из представленных ниже методов:
включить в ванной горячий душ, чтобы образовался пар, которым ребенок может дышать;
вынести ребенка на улицу, чтобы он дышал холодным ночным воздухом;
дать ребенку подышать холодным воздухом из открытого морозильника.
Большинство детей с легким крупом почувствуют себя лучше через 3–4 дня.
Если у ребенка затрудненное дыхание, нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы. Там врачи назначат ребенку введение жидкостей в вену и такие лекарственные препараты, как:
кортикостероиды внутрь или в виде укола;
эпинефрин через небулайзер.
Небулайзер — это аппарат с питанием от сети или батарей, превращающий жидкий препарат в мелкий аэрозоль, который ребенок может легко вдыхать через маску.
Если тяжесть симптомов уменьшается, врачи могут отправить ребенка домой.
Если дыхание у ребенка будет все еще затрудненным, врачи оставят его в больнице. Обычно врачи продолжат:
измерять уровень кислорода в крови ребенка с помощью датчика, прикрепленного к пальцу (пульсоксиметрия);
подавать дополнительный кислород через лицевую маску, если уровень кислорода у ребенка слишком низкий;
вводить лекарственные препараты через небулайзер или в вену.