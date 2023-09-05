Что такое круп?

Что такое круп?

Круп — это отек дыхательной трубки и голосового аппарата. Его причиной является вирусная инфекция, и чаще всего он возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

У детей с крупом возникает кашель, похожий на лай тюленя

Дети могут издавать громкие свистящие звуки при вдохе (стридор), а также у них могут быть повышение температуры тела и насморк

У большинства детей состояние улучшается дома через 3–4 дня, но некоторых необходимо госпитализировать

Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует затрудненное дыхание.