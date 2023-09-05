Что такое бронхиолит?
Бронхиолит — это воспаление мелких дыхательных путей в легких у младенцев и детей в возрасте младше 2 лет. Воспаление вызывает у них затруднение дыхания.
Причиной бронхиолита является вирусная инфекция
У ребенка может быть насморк, повышение температуры тела, кашель, свистящие хрипы, в некоторых случаях, затрудненное дыхание
У большинства детей состояние улучшается дома через 3–5 дней, но некоторых необходимо госпитализировать
Чаще всего бронхиолит встречается у новорожденных младше 6 месяцев
Что является причиной бронхиолита?
Бронхиолит могут вызывать несколько разных вирусов. Наиболее распространенной причиной является РСВ (респираторно-синцитиальный вирус). Бронхиолит чаще всего возникает зимой, когда вирусы легко распространяются.
Врачи считают, что бронхиолит может возникать чаще и протекать более тяжело у новорожденных, матери которых курят сигареты, особенно если их матери курили во время беременности.
Какими симптомами проявляется бронхиолит?
Сначала у ребенка присутствуют симптомы простуды, например:
насморк;
чиханье.
кашель;
незначительное повышение температуры тела (100–101 °F или 37,8–38,3 °C).
Продолжительность кашля может составлять 2–3 недели или дольше.
Через 3–5 дней у новорожденного может отмечаться:
затрудненное дыхание — новорожденный или ребенок могут делать быстрые вдохи и издавать высокий звук при выдохе (свистящие хрипы).
У многих детей с бронхиолитом присутствуют только легкие симптомы.
При тяжелом бронхиолите у новорожденного или ребенка может отмечаться выраженное затруднение дыхания и такие симптомы, как:
свистящие хрипы;
быстрое, поверхностное дыхание;
синюшность кожи;
рвота и обезвоживание (слишком малое количество воды в организме).
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка бронхиолит?
Обычно врачи могут определить, есть ли у ребенка бронхиолит, на основании симптомов. Врачи также могут:
измерять уровень кислорода в крови у ребенка с помощью датчика, прикрепленного к пальцу ребенка (пульсоксиметрия);
взять мазок слизи из носа для анализа на вирусы;
в некоторых случаях — проводить рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Как врачи лечат бронхиолит?
Врачи посоветуют лечить ребенка с легкими симптомами в домашних условиях:
часто на протяжении дня давать ребенку пить небольшие количества чистой жидкости, например, воды или сока.
Если у ребенка сильно затруднено дыхание, может быть необходимо его госпитализировать. Обычно врачи делают следующее:
подают ребенку дополнительный кислород через лицевую маску;
назначают внутривенное (в вену) введение жидкостей.
При бронхиолите антибиотики не помогают.