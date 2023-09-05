Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бронхиолит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое бронхиолит?

Бронхиолит — это воспаление мелких дыхательных путей в легких у младенцев и детей в возрасте младше 2 лет. Воспаление вызывает у них затруднение дыхания.

  • Причиной бронхиолита является вирусная инфекция

  • У ребенка может быть насморк, повышение температуры тела, кашель, свистящие хрипы, в некоторых случаях, затрудненное дыхание

  • У большинства детей состояние улучшается дома через 3–5 дней, но некоторых необходимо госпитализировать

  • Чаще всего бронхиолит встречается у новорожденных младше 6 месяцев

Что является причиной бронхиолита?

Бронхиолит могут вызывать несколько разных вирусов. Наиболее распространенной причиной является РСВ (респираторно-синцитиальный вирус). Бронхиолит чаще всего возникает зимой, когда вирусы легко распространяются.

Врачи считают, что бронхиолит может возникать чаще и протекать более тяжело у новорожденных, матери которых курят сигареты, особенно если их матери курили во время беременности.

Какими симптомами проявляется бронхиолит?

Сначала у ребенка присутствуют симптомы простуды, например:

  • насморк;

  • чиханье.

  • кашель;

  • незначительное повышение температуры тела (100–101 °F или 37,8–38,3 °C).

Продолжительность кашля может составлять 2–3 недели или дольше.

Через 3–5 дней у новорожденного может отмечаться:

  • затрудненное дыхание — новорожденный или ребенок могут делать быстрые вдохи и издавать высокий звук при выдохе (свистящие хрипы).

У многих детей с бронхиолитом присутствуют только легкие симптомы.

При тяжелом бронхиолите у новорожденного или ребенка может отмечаться выраженное затруднение дыхания и такие симптомы, как:

  • свистящие хрипы;

  • быстрое, поверхностное дыхание;

  • синюшность кожи;

  • рвота и обезвоживание (слишком малое количество воды в организме).

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка бронхиолит?

Обычно врачи могут определить, есть ли у ребенка бронхиолит, на основании симптомов. Врачи также могут:

  • измерять уровень кислорода в крови у ребенка с помощью датчика, прикрепленного к пальцу ребенка (пульсоксиметрия);

  • взять мазок слизи из носа для анализа на вирусы;

  • в некоторых случаях — проводить рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Как врачи лечат бронхиолит?

Врачи посоветуют лечить ребенка с легкими симптомами в домашних условиях:

  • часто на протяжении дня давать ребенку пить небольшие количества чистой жидкости, например, воды или сока.

Если у ребенка сильно затруднено дыхание, может быть необходимо его госпитализировать. Обычно врачи делают следующее:

  • подают ребенку дополнительный кислород через лицевую маску;

  • назначают внутривенное (в вену) введение жидкостей.

При бронхиолите антибиотики не помогают.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.