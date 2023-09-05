Бронхиолит могут вызывать несколько разных вирусов. Наиболее распространенной причиной является РСВ (респираторно-синцитиальный вирус). Бронхиолит чаще всего возникает зимой, когда вирусы легко распространяются.

Врачи считают, что бронхиолит может возникать чаще и протекать более тяжело у новорожденных, матери которых курят сигареты, особенно если их матери курили во время беременности.