Что такое астма?

Что такое астма?

Астма — это заболевание легких, которое приводит к сужению дыхательных путей, затрудняя дыхание. Астма часто начинается в детстве, особенно до 5-летнего возраста.

Спровоцировать приступы астмы могут много обычных вещей, таких, как холод, аллергии и вдыхание пыли

Во время приступа астмы у ребенка могут отмечаться свистящее дыхание, кашель или одышка

Врачи назначают лекарственные препараты, которые ребенку нужно применять во время приступа астмы и, в некоторых случаях, лекарственные препараты для профилактики приступов

По мере взросления, у некоторых детей астма проходит

Не во всех случаях свистящие хрипы у детей является астмой

Во время приступа астмы происходят две вещи:

Сокращаются мышцы вокруг дыхательных путей

Дыхательные пути отекают и заполняются густой жидкостью (слизью)

Вследствие этого дыхательные пути ребенка сужаются, что приводит к затруднению дыхания.