Что такое астма?
Астма — это заболевание легких, которое приводит к сужению дыхательных путей, затрудняя дыхание. Астма часто начинается в детстве, особенно до 5-летнего возраста.
Спровоцировать приступы астмы могут много обычных вещей, таких, как холод, аллергии и вдыхание пыли
Во время приступа астмы у ребенка могут отмечаться свистящее дыхание, кашель или одышка
Врачи назначают лекарственные препараты, которые ребенку нужно применять во время приступа астмы и, в некоторых случаях, лекарственные препараты для профилактики приступов
По мере взросления, у некоторых детей астма проходит
Не во всех случаях свистящие хрипы у детей является астмой
Во время приступа астмы происходят две вещи:
Сокращаются мышцы вокруг дыхательных путей
Дыхательные пути отекают и заполняются густой жидкостью (слизью)
Вследствие этого дыхательные пути ребенка сужаются, что приводит к затруднению дыхания.
Что является причиной астмы у детей?
Какими симптомами проявляется астма у детей?
Распространенные симптомы:
Свистящие хрипы (высокочастотный звук на выдохе)
Ощущение стеснения в груди
Кашель, особенно при вдыхании холодного воздуха или во время физических упражнений
Одышка
В некоторых случаях единственным симптомом является кашель.
Нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы или вызвать неотложную помощь (в Соединенных Штатах Америки — по номеру 911), если у ребенка присутствует любой из этих настораживающих признаков:
затрудненное дыхание, которое может сопровождаться громкими свистящими хрипами, учащенным дыханием или одышкой;
потная бледная кожа;
синюшные губы или пальцы рук из-за низкого уровня кислорода в крови (цианоз).
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка астма?
Врачи обычно подозревают астму на основании имеющихся у ребенка симптомов, особенно если астмой или аллергией болеют члены его семьи. В некоторых случаях врачи проводят исследования:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки, если врачи подозревают другую проблему с дыханием, такую, как пневмония;
аллергопробы, чтобы выявить возможные провоцирующие факторы астмы у ребенка;
диагноз астмы может подтвердить исследование функции внешнего дыхания, если ребенок достаточно взрослый для того, чтобы пройти его.
Как врачи лечат астму у детей?
Для лечения легких приступов астмы врачи посоветуют ребенку:
Использовать ингалятор с быстродействующим лекарственным препаратом (препаратом неотложной терапии) для расширения дыхательных путей
Препарат неотложной терапии называют бронхолитиком. Если необходимо, ребенок может использовать ингалятор с бронхолитиком от 1 до 3 раз с промежутком в 20 минут.
Для лечения тяжелых приступов астмы нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы или вызвать неотложную помощь (в Соединенных Штатах Америки — по номеру 911). Врачи:
Дадут препарат неотложной терапии через ингалятор или, в некоторых случаях, с помощью укола
Для уменьшения отека дыхательных путей у ребенка часто назначают кортикостероидный препарат
При необходимости подадут ребенку дополнительный кислород
Иногда ребенка госпитализируют
В редких случаях в трахею ребенка устанавливают дыхательную трубку
Как можно помочь предотвратить приступы астмы у ребенка?
Нужно измерять пиковую скорость выдоха у ребенка с помощью пикфлоуметра. Пикфлоуметр — это портативное устройство, измеряющее скорость, с которой ребенок выдыхает воздух. С его помощью можно понять, нуждается ли ребенок в применении лекарственного препарата.
Некоторым детям необходимо каждый день принимать лекарственные препараты длительного действия (поддерживающая терапия). Существует множество лекарственных препаратов поддерживающей терапии. Некоторые из них выпускаются в виде ингаляторов, а некоторые — в виде таблеток. Ребенку может быть необходимо принимать более одного вида лекарственных препаратов.
Нужно помогать ребенку избегать факторов, провоцирующих приступы астмы:
Дома нельзя курить, использовать сильные запахи и не должно быть дыма
Нужно помогать ребенку избегать холодного воздуха
Если необходимо, нужно проследить, чтобы ребенок использовал ингалятор перед физическими упражнениями
Нужно проследить, чтобы ребенок спал на подушке, сделанной из искусственных материалов, и на наматрацнике для защиты от пылевых клещей
Нужно стирать простыни и одеяла в горячей воде
Нужно держать дом в чистоте, чтобы избежать появления пылевых клещей и тараканов
Нужно использовать влагопоглотитель для осушения воздуха во всех помещениях с высокой влажностью, например в подвале
Как ребенок принимает лекарственные препараты от астмы?
Чрезмерное использование лекарственных препаратов для лечения астмы опасно. Если ребенку необходимо использовать лекарственные препараты чаще, чем назначено, сообщите об этом врачу.
Множество лекарственных препаратов для лечения астмы применяют с помощью ингалятора или небулайзера.
Ингаляторы
Ингаляторы (также называются дозирующими ингаляторами) — это небольшие портативные устройства. Они являются самым распространенным методом применения лекарственных препаратов для лечения астмы. Они превращают лекарственный препарат в мелкий аэрозоль, который можно вдохнуть. Более простым в использовании является ингалятор со спейсером или камерой.
Небулайзеры
Небулайзеры — это аппараты с питанием от сети или батарей, превращающие жидкий препарат в мелкий аэрозоль, который ребенок может легко вдыхать через маску.