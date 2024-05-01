Сердце имеет 4 камеры. Две верхние камеры сердца называются предсердиями — правое предсердие и левое предсердие. Две нижние камеры сердца называются желудочками — правый желудочек и левый желудочек. Камеры сердца работают вместе, чтобы перекачивать кровь через организм.
2 правых камеры перекачивают поступающую из организма кровь в легкие
2 левые камеры перекачивают поступающую из легких кровь в организм
Кровь поступает в легкие, чтобы обогатиться кислородом и избавиться от углекислого газа.
Аорта — это главный кровеносный сосуд, который переносит обогащенную кислородом кровь из левых отделов сердца к остальным частям организма.
Что такое тетрада Фалло?
Тетрада Фалло — это совокупность из 4 специфических проблем сердца, которые встречаются вместе.
У детей, родившихся с тетрадой Фалло, присутствуют следующие 4 порока сердца:
Путь, по которому кровь течет из правой половины сердца в легкие, необычно узкий
В стенке между нижними камерами сердца имеется отверстие (дефект межжелудочковой перегородки)
Аорта находится не на своем месте
Сторона одной из камер сердца толще, чем обычно
Смещенная аорта получает кровь из правого и левого желудочка, а не только из левого, что позволяет крови, не обогащенной кислородом, поступать в остальной организм. Организму необходим находящийся в крови кислород, поэтому в случае смещения аорты он не получает достаточного количества кислорода.
Тетрада Фалло: четыре дефекта
Что является причиной тетрады Фалло?
С тетрадой Фалло дети рождаются. Врачи точно не знают, что является ее причиной.
Какими симптомами проявляется тетрада Фалло?
Основным симптомом тетрады Фалло является:
Синюшная кожа (цианоз) вследствие того, что у ребенка в крови недостаточно кислорода
У некоторых детей возникают опасные для жизни приступы, при которых уровень кислорода резко и сильно снижается. Эти приступы называются приступами гипоксемии или приступами гиперцианоза. Эти приступы могут провоцироваться плачем, дефекацией, игрой или вещами, которые заставляют сердце биться чаще. Они чаще всего встречаются в возрасте 2–4 месяцев, но могут возникать и у детей младшего возраста.
К симптомам таких приступов относятся:
Тяжелая одышка
вялость;
потеря сознания;
Иногда во время приступа дети умирают.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка тетрада Фалло?
Врачи подозревают наличие тетрады Фалло, если они выслушивают определенный тип шума в сердце (необычный звук, вызванный аномальным кровотоком). Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:
эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);
в некоторых случаях КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография);
ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Как врачи лечат тетраду Фалло?
Врачи:
Выполняют хирургическое вмешательство для восстановления пороков сердца, обычно в возрасте 2–6 месяцев
Иногда назначают определенный лекарственный препарат (простагландин) для улучшения кровотока
У некоторых детей врачам для восстановления сердца необходимо выполнить несколько процедур.
Если у ребенка возникают приступы гипоксемии, врачи:
советуют подтянуть колени ребенка как можно ближе к груди, чтобы облегчить кровоток (дети более старшего возраста могут присесть на корточки, что также помогает);
советуют постараться успокоить ребенка;
дают кислород;
вводят лекарственные препараты и жидкости в вену (в/в).