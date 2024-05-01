Сердце имеет 4 камеры. Две верхние камеры сердца называются предсердиями — правое предсердие и левое предсердие. Две нижние камеры сердца называются желудочками — правый желудочек и левый желудочек. Камеры сердца работают вместе, чтобы перекачивать кровь через организм.

2 правых камеры перекачивают поступающую из организма кровь в легкие

2 левые камеры перекачивают поступающую из легких кровь в организм

Кровь поступает в легкие, чтобы обогатиться кислородом и избавиться от углекислого газа.

Аорта — это главный кровеносный сосуд, который переносит обогащенную кислородом кровь из левых отделов сердца к остальным частям организма.

Что такое тетрада Фалло? Тетрада Фалло — это совокупность из 4 специфических проблем сердца, которые встречаются вместе. У детей, родившихся с тетрадой Фалло, присутствуют следующие 4 порока сердца: Путь, по которому кровь течет из правой половины сердца в легкие, необычно узкий

В стенке между нижними камерами сердца имеется отверстие (дефект межжелудочковой перегородки)

Аорта находится не на своем месте

Сторона одной из камер сердца толще, чем обычно Смещенная аорта получает кровь из правого и левого желудочка, а не только из левого, что позволяет крови, не обогащенной кислородом, поступать в остальной организм. Организму необходим находящийся в крови кислород, поэтому в случае смещения аорты он не получает достаточного количества кислорода. Тетрада Фалло: четыре дефекта

Что является причиной тетрады Фалло? С тетрадой Фалло дети рождаются. Врачи точно не знают, что является ее причиной.

Какими симптомами проявляется тетрада Фалло? Основным симптомом тетрады Фалло является: Синюшная кожа (цианоз) вследствие того, что у ребенка в крови недостаточно кислорода У некоторых детей возникают опасные для жизни приступы, при которых уровень кислорода резко и сильно снижается. Эти приступы называются приступами гипоксемии или приступами гиперцианоза. Эти приступы могут провоцироваться плачем, дефекацией, игрой или вещами, которые заставляют сердце биться чаще. Они чаще всего встречаются в возрасте 2–4 месяцев, но могут возникать и у детей младшего возраста. К симптомам таких приступов относятся: Тяжелая одышка

вялость;

потеря сознания; Иногда во время приступа дети умирают.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка тетрада Фалло? Врачи подозревают наличие тетрады Фалло, если они выслушивают определенный тип шума в сердце (необычный звук, вызванный аномальным кровотоком). Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов: эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);

в некоторых случаях КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография);

ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки