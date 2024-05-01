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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тетрада Фалло

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Сердце имеет 4 камеры. Две верхние камеры сердца называются предсердиями — правое предсердие и левое предсердие. Две нижние камеры сердца называются желудочками — правый желудочек и левый желудочек. Камеры сердца работают вместе, чтобы перекачивать кровь через организм.

  • 2 правых камеры перекачивают поступающую из организма кровь в легкие

  • 2 левые камеры перекачивают поступающую из легких кровь в организм

Кровь поступает в легкие, чтобы обогатиться кислородом и избавиться от углекислого газа.

Аорта — это главный кровеносный сосуд, который переносит обогащенную кислородом кровь из левых отделов сердца к остальным частям организма.

Что такое тетрада Фалло?

Тетрада Фалло — это совокупность из 4 специфических проблем сердца, которые встречаются вместе.

У детей, родившихся с тетрадой Фалло, присутствуют следующие 4 порока сердца:

  • Путь, по которому кровь течет из правой половины сердца в легкие, необычно узкий

  • В стенке между нижними камерами сердца имеется отверстие (дефект межжелудочковой перегородки)

  • Аорта находится не на своем месте

  • Сторона одной из камер сердца толще, чем обычно

Смещенная аорта получает кровь из правого и левого желудочка, а не только из левого, что позволяет крови, не обогащенной кислородом, поступать в остальной организм. Организму необходим находящийся в крови кислород, поэтому в случае смещения аорты он не получает достаточного количества кислорода.

Тетрада Фалло: четыре дефекта

Что является причиной тетрады Фалло?

С тетрадой Фалло дети рождаются. Врачи точно не знают, что является ее причиной.

Какими симптомами проявляется тетрада Фалло?

Основным симптомом тетрады Фалло является:

  • Синюшная кожа (цианоз) вследствие того, что у ребенка в крови недостаточно кислорода

У некоторых детей возникают опасные для жизни приступы, при которых уровень кислорода резко и сильно снижается. Эти приступы называются приступами гипоксемии или приступами гиперцианоза. Эти приступы могут провоцироваться плачем, дефекацией, игрой или вещами, которые заставляют сердце биться чаще. Они чаще всего встречаются в возрасте 2–4 месяцев, но могут возникать и у детей младшего возраста.

К симптомам таких приступов относятся:

  • Тяжелая одышка

  • вялость;

  • потеря сознания;

Иногда во время приступа дети умирают.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка тетрада Фалло?

Врачи подозревают наличие тетрады Фалло, если они выслушивают определенный тип шума в сердце (необычный звук, вызванный аномальным кровотоком). Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:

  • эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);

  • в некоторых случаях КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография);

  • ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);

  • Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Как врачи лечат тетраду Фалло?

Врачи:

  • Выполняют хирургическое вмешательство для восстановления пороков сердца, обычно в возрасте 2–6 месяцев

  • Иногда назначают определенный лекарственный препарат (простагландин) для улучшения кровотока

У некоторых детей врачам для восстановления сердца необходимо выполнить несколько процедур.

Если у ребенка возникают приступы гипоксемии, врачи:

  • советуют подтянуть колени ребенка как можно ближе к груди, чтобы облегчить кровоток (дети более старшего возраста могут присесть на корточки, что также помогает);

  • советуют постараться успокоить ребенка;

  • дают кислород;

  • вводят лекарственные препараты и жидкости в вену (в/в).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.