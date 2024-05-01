Аорта переносит кровь от сердца к остальным частям организма. Легочные артерии несут кровь из сердца в легкие.
До рождения и в течение нескольких дней после него легочная артерия и аорта соединены коротким кровеносным сосудом, называемым боталловым протоком.
Поскольку плод не дышит, в легкие должно поступать очень мало крови
У плода есть боталлов проток, поэтому кровь может обходить легкие
После рождения проток должен быстро закрыться, чтобы кровь могла нормально циркулировать сначала через легкие, а затем в организм.
Что такое незаращение боталлова протока?
При незаращении боталлова протока он не закрывается.
У недоношенных детей вероятность развития незаращения боталлова протока выше
Часто симптомы отсутствуют, но врач, выполняющий прослушивание стетоскопом, может услышать шум в сердце (необычный звук между ударами сердца)
Врачи лечат незаращение боталлова протока с помощью лекарственных препаратов и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.
У детей с незаращением боталлова протока вероятность развития сердечного заболевания выше, чем обычно
Незаращение боталлова протока: неспособность закрыться
Боталлов проток — это кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту. У плода он позволяет крови обходить легкие. Плод не дышит воздухом, и поэтому для насыщения кислородом крови не нужно проходить через легкие. После рождения кровь должна насыщаться кислородом в легких, и обычно боталлов проток закрывается быстро, в течение от нескольких дней до 2 недель.
При незаращении боталлова протока это соединение не закрывается, поэтому некоторое количество насыщенной кислородом крови, предназначенной для всего организма, возвращается в легкие. В результате кровеносные сосуды в легких могут быть перегружены, а организм может не получить достаточного количества насыщенной кислородом крови.
Что является причиной незаращения боталлова протока?
Врачи точно не знают, почему боталлов проток у некоторых детей не закрывается должным образом. Незаращение боталлова протока гораздо чаще встречается у недоношенных детей.
Какими симптомами проявляется незаращение боталлова протока?
Если незаращение боталлова протока является небольшим, симптомы у ребенка могут отсутствовать. Если незаращение боталлова протока более выраженное, у ребенка может быть:
учащенное дыхание;
затрудненное дыхание;
низкое артериальное давление;
проблемы со вскармливанием;
медленный или плохой рост.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка незаращение боталлова протока?
Врачи подозревают наличие незаращения боталлова протока, если они выслушивают определенный тип шума в сердце. Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:
эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);
Врачи также выполнят:
ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Как врачи лечат незаращение боталлова протока?
Лечение зависит от:
размера незаращения боталлова протока;
степени недоношенности ребенка;
имеющихся у ребенка симптомов.
Иногда небольшое незаращение боталлова протока закрывается самостоятельно. Обычно это происходит до достижения ребенком 1-летнего возраста. Если врачам необходимо лечить незаращение боталлова протока у ребенка, они могут:
Назначать ребенку определенные лекарственные препараты, которые могут способствовать закрытию проток
Ввести длинную тонкую трубку (катетер) в сердце ребенка и использовать устройство для закрытия протока
Если незаращение боталлова протока необычно большое — выполнить хирургическое вмешательство для закрытия протока