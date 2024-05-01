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Незаращение боталлова протока

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Аорта переносит кровь от сердца к остальным частям организма. Легочные артерии несут кровь из сердца в легкие.

До рождения и в течение нескольких дней после него легочная артерия и аорта соединены коротким кровеносным сосудом, называемым боталловым протоком.

  • Поскольку плод не дышит, в легкие должно поступать очень мало крови

  • У плода есть боталлов проток, поэтому кровь может обходить легкие

После рождения проток должен быстро закрыться, чтобы кровь могла нормально циркулировать сначала через легкие, а затем в организм.

Что такое незаращение боталлова протока?

При незаращении боталлова протока он не закрывается.

  • У недоношенных детей вероятность развития незаращения боталлова протока выше

  • Часто симптомы отсутствуют, но врач, выполняющий прослушивание стетоскопом, может услышать шум в сердце (необычный звук между ударами сердца)

  • Врачи лечат незаращение боталлова протока с помощью лекарственных препаратов и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

  • У детей с незаращением боталлова протока вероятность развития сердечного заболевания выше, чем обычно

Незаращение боталлова протока: неспособность закрыться

Боталлов проток — это кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту. У плода он позволяет крови обходить легкие. Плод не дышит воздухом, и поэтому для насыщения кислородом крови не нужно проходить через легкие. После рождения кровь должна насыщаться кислородом в легких, и обычно боталлов проток закрывается быстро, в течение от нескольких дней до 2 недель.

При незаращении боталлова протока это соединение не закрывается, поэтому некоторое количество насыщенной кислородом крови, предназначенной для всего организма, возвращается в легкие. В результате кровеносные сосуды в легких могут быть перегружены, а организм может не получить достаточного количества насыщенной кислородом крови.

Что является причиной незаращения боталлова протока?

Врачи точно не знают, почему боталлов проток у некоторых детей не закрывается должным образом. Незаращение боталлова протока гораздо чаще встречается у недоношенных детей.

Какими симптомами проявляется незаращение боталлова протока?

Если незаращение боталлова протока является небольшим, симптомы у ребенка могут отсутствовать. Если незаращение боталлова протока более выраженное, у ребенка может быть:

  • учащенное дыхание;

  • затрудненное дыхание;

  • низкое артериальное давление;

  • проблемы со вскармливанием;

  • медленный или плохой рост.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка незаращение боталлова протока?

Врачи подозревают наличие незаращения боталлова протока, если они выслушивают определенный тип шума в сердце. Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:

Врачи также выполнят:

  • ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);

  • Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Как врачи лечат незаращение боталлова протока?

Лечение зависит от:

  • размера незаращения боталлова протока;

  • степени недоношенности ребенка;

  • имеющихся у ребенка симптомов.

Иногда небольшое незаращение боталлова протока закрывается самостоятельно. Обычно это происходит до достижения ребенком 1-летнего возраста. Если врачам необходимо лечить незаращение боталлова протока у ребенка, они могут:

  • Назначать ребенку определенные лекарственные препараты, которые могут способствовать закрытию проток

  • Ввести длинную тонкую трубку (катетер) в сердце ребенка и использовать устройство для закрытия протока

  • Если незаращение боталлова протока необычно большое — выполнить хирургическое вмешательство для закрытия протока

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.