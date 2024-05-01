Аорта переносит кровь от сердца к остальным частям организма. Легочные артерии несут кровь из сердца в легкие.

До рождения и в течение нескольких дней после него легочная артерия и аорта соединены коротким кровеносным сосудом, называемым боталловым протоком.

Поскольку плод не дышит, в легкие должно поступать очень мало крови

У плода есть боталлов проток, поэтому кровь может обходить легкие

После рождения проток должен быстро закрыться, чтобы кровь могла нормально циркулировать сначала через легкие, а затем в организм.

Что такое незаращение боталлова протока? При незаращении боталлова протока он не закрывается. У недоношенных детей вероятность развития незаращения боталлова протока выше

Часто симптомы отсутствуют, но врач, выполняющий прослушивание стетоскопом, может услышать шум в сердце (необычный звук между ударами сердца)

Врачи лечат незаращение боталлова протока с помощью лекарственных препаратов и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

У детей с незаращением боталлова протока вероятность развития сердечного заболевания выше, чем обычно Незаращение боталлова протока: неспособность закрыться

Что является причиной незаращения боталлова протока? Врачи точно не знают, почему боталлов проток у некоторых детей не закрывается должным образом. Незаращение боталлова протока гораздо чаще встречается у недоношенных детей.

Какими симптомами проявляется незаращение боталлова протока? Если незаращение боталлова протока является небольшим, симптомы у ребенка могут отсутствовать. Если незаращение боталлова протока более выраженное, у ребенка может быть: учащенное дыхание;

затрудненное дыхание;

низкое артериальное давление;

проблемы со вскармливанием;

медленный или плохой рост.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка незаращение боталлова протока? Врачи подозревают наличие незаращения боталлова протока, если они выслушивают определенный тип шума в сердце. Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов: эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца); Врачи также выполнят: ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки