Что такое коарктация аорты?
Аорта — это главный кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к остальным частям организма. Коарктация аорты представляет собой врожденный порок, при котором часть аорты ребенка более узкая, чем она должна быть
Узкая аорта блокирует приток крови к нижней половине тела, в том числе к почкам, кишечнику, печени и ногам
Чтобы прокачивать кровь через суженную часть аорты, сердце работает с большей нагрузкой
Дополнительная работа сердца повышает артериальное давление в аорте и ее ветвях
Высокое артериальное давление повышает риск возникновения инсульта и, в конечном итоге, может привести к деформации сердца, вызывая сердечную недостаточность
Часто у детей с коарктацией аорты также присутствуют пороки сердца.
Что является причиной коарктации аорты?
Дети, страдающие коарктацией аорты, рождаются с ней. Врачи точно не знают, почему это происходит.
Какими симптомами проявляется коарктация аорты?
У ребенка с незначительной коарктацией аорты симптомы могут отсутствовать.
Если коарктация более тяжелая, у ребенка может быть:
учащенное дыхание или одышка;
учащенное сердцебиение;
проблемы с кормлением;
серая кожа;
меньший, чем в норме, объем мочи;
летаргия (необычная сонливость и отсутствие активности);
сердечная недостаточность, если коарктация очень тяжелая.
Если ребенок становится старше и по-прежнему страдает коарктацией аорты, у него могут наблюдаться следующие симптомы:
Головные боли
Боль в груди
боль в ногах во время физической нагрузки.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка коарктация аорты?
Врачи подозревают наличие коарктации, если они выслушивают определенный тип шума в сердце (необычный звук, вызванный аномальным кровотоком). Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:
эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);
в некоторых случаях КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография);
Врачи также выполнят:
ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Как врачи лечат коарктацию аорты?
Лечение зависит от тяжести сужения, точного местонахождения сужения в аорте и какими симптомами оно проявляется. Врачи могут:
Назначить ребенку лекарственные препараты для снижения нагрузки на сердце
Выполнить хирургическое вмешательство для восстановления узкой части аорты
В некоторых случаях выполнить ангиопластику
Ангиопластика — это процедура, при которой врачи вводят тонкую трубку (катетер) в аорту ребенка. Они расширяют аорту, надувая баллон, введенный в катетер. Иногда они вставляют проволочную сетчатую трубку (стент) для того, чтобы удерживать суженную область в открытом состоянии.