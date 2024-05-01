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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коарктация аорты

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое коарктация аорты?

Аорта — это главный кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к остальным частям организма. Коарктация аорты представляет собой врожденный порок, при котором часть аорты ребенка более узкая, чем она должна быть

  • Узкая аорта блокирует приток крови к нижней половине тела, в том числе к почкам, кишечнику, печени и ногам

  • Чтобы прокачивать кровь через суженную часть аорты, сердце работает с большей нагрузкой

  • Дополнительная работа сердца повышает артериальное давление в аорте и ее ветвях

  • Высокое артериальное давление повышает риск возникновения инсульта и, в конечном итоге, может привести к деформации сердца, вызывая сердечную недостаточность

Часто у детей с коарктацией аорты также присутствуют пороки сердца.

Что является причиной коарктации аорты?

Дети, страдающие коарктацией аорты, рождаются с ней. Врачи точно не знают, почему это происходит.

Какими симптомами проявляется коарктация аорты?

У ребенка с незначительной коарктацией аорты симптомы могут отсутствовать.

Если коарктация более тяжелая, у ребенка может быть:

  • учащенное дыхание или одышка;

  • учащенное сердцебиение;

  • проблемы с кормлением;

  • серая кожа;

  • меньший, чем в норме, объем мочи;

  • летаргия (необычная сонливость и отсутствие активности);

  • сердечная недостаточность, если коарктация очень тяжелая.

Если ребенок становится старше и по-прежнему страдает коарктацией аорты, у него могут наблюдаться следующие симптомы:

  • Головные боли

  • Боль в груди

  • боль в ногах во время физической нагрузки.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка коарктация аорты?

Врачи подозревают наличие коарктации, если они выслушивают определенный тип шума в сердце (необычный звук, вызванный аномальным кровотоком). Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:

Врачи также выполнят:

  • ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);

  • Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Как врачи лечат коарктацию аорты?

Лечение зависит от тяжести сужения, точного местонахождения сужения в аорте и какими симптомами оно проявляется. Врачи могут:

  • Назначить ребенку лекарственные препараты для снижения нагрузки на сердце

  • Выполнить хирургическое вмешательство для восстановления узкой части аорты

  • В некоторых случаях выполнить ангиопластику

Ангиопластика — это процедура, при которой врачи вводят тонкую трубку (катетер) в аорту ребенка. Они расширяют аорту, надувая баллон, введенный в катетер. Иногда они вставляют проволочную сетчатую трубку (стент) для того, чтобы удерживать суженную область в открытом состоянии.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.