Что такое коарктация аорты?

Что такое коарктация аорты?

Аорта — это главный кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к остальным частям организма. Коарктация аорты представляет собой врожденный порок, при котором часть аорты ребенка более узкая, чем она должна быть

Узкая аорта блокирует приток крови к нижней половине тела, в том числе к почкам, кишечнику, печени и ногам

Чтобы прокачивать кровь через суженную часть аорты, сердце работает с большей нагрузкой

Дополнительная работа сердца повышает артериальное давление в аорте и ее ветвях

Высокое артериальное давление повышает риск возникновения инсульта и, в конечном итоге, может привести к деформации сердца, вызывая сердечную недостаточность

Часто у детей с коарктацией аорты также присутствуют пороки сердца.