Симптомы зависят от того, насколько велико отверстие и где именно оно находится.

ДМПП обычно не вызывает симптомов, хотя иногда ребенок растет медленнее, чем ожидалось. Если у ребенка большой нелеченый ДМПП, в зрелом возрасте у него могут возникать определенные проблемы со здоровьем:

Легкая утомляемость и одышка

Инсульт

очень высокое давление в легочных артериях (легочная гипертензия).

Маленький ДМЖП может не проявляться симптомами. Однако более крупные ДМПП обычно начинают вызывать проблемы, когда возраст ребенка составляет 4–6 недель. К симптомам относятся:

Более частое дыхание

проблемы с кормлением;

Потливость во время еды

Медленное увеличение веса

Это признаки сердечной недостаточности.

Если ДМЖП не лечить, он может вызывать: