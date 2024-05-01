Сердце имеет 4 отдела (камеры), 2 справа и 2 слева. Камеры расслабляются, чтобы наполниться кровью, а затем сокращаются, чтобы вытолкнуть кровь наружу.
2 верхних камеры (правое предсердие и левое предсердие) впускают кровь в сердце
2 нижних камеры (правый и левый желудочки) выталкивают кровь из сердца
2 правых камеры перекачивают поступающую из организма кровь в легкие
2 левые камеры перекачивают поступающую из легких кровь в организм
Кровь поступает в легкие, чтобы обогатиться кислородом и избавиться от углекислого газа.
Что такое дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок?
Перегородка — это стенка между двумя камерами.
Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок — это отверстия в стенках, которые разделяют левую и правую части сердца.
Дети, у которых есть эти отверстия, рождаются с ними
Отверстия дают возможность некоторому количеству крови циркулировать через сердце неправильным путем
Чем больше отверстие, тем больше крови циркулирует неправильно
Дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП) — это отверстия, расположенные между верхними камерами сердца (предсердиями).
Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — это отверстия, расположенные между нижними камерами (желудочками).
ДМПП и ДМЖП являются одними из наиболее распространенных врожденных пороков сердца
Иногда эти дефекты не вызывают никаких симптомов, хотя большое отверстие может быть серьезной проблемой
Врачи диагностируют ДМПП и ДМЖП с помощью эхокардиографии (ультразвуковое исследование сердца)
Небольшие ДМПП и ДМПП иногда закрываются самостоятельно. Если это происходит, то обычно к возрасту 3 лет
Для устранения этих дефектов врачи могут выполнять хирургическое вмешательство
Иногда у детей с ДМПП или ДМЖП также имеются другие пороки сердца.
Дефект перегородки: Отверстие в стенке сердца
Дефект перегородки — это отверстие в стенке (перегородке), которая разделяет сердце на левую и правую части. Дефекты межпредсердной перегородки расположены между верхними камерами сердца (предсердия). Дефекты межжелудочковой перегородки расположены между нижними камерами (желудочками). При обоих типах замыкается движение некоторого количества насыщенной кислородом крови, предназначенной для организма. Она возвращается в легкие, а не закачивается в остальную часть организма.
Что является причиной ДМПП и ДМЖП?
Дети, страдающие ДМПП или ДМЖП, рождаются с ними. Врачи точно не знают, что является их причиной.
Какими симптомами проявляются ДМПП и ДМЖП?
Симптомы зависят от того, насколько велико отверстие и где именно оно находится.
ДМПП обычно не вызывает симптомов, хотя иногда ребенок растет медленнее, чем ожидалось. Если у ребенка большой нелеченый ДМПП, в зрелом возрасте у него могут возникать определенные проблемы со здоровьем:
Легкая утомляемость и одышка
очень высокое давление в легочных артериях (легочная гипертензия).
Маленький ДМЖП может не проявляться симптомами. Однако более крупные ДМПП обычно начинают вызывать проблемы, когда возраст ребенка составляет 4–6 недель. К симптомам относятся:
Более частое дыхание
проблемы с кормлением;
Потливость во время еды
Медленное увеличение веса
Это признаки сердечной недостаточности.
Если ДМЖП не лечить, он может вызывать:
очень высокое давление в легочных артериях (легочная гипертензия).
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ДМПП или ДМЖП?
Врачи подозревают наличие ДМПП или ДМЖП, если они выслушивают определенные типы шумов в сердце (необычный звук, вызванный аномальным кровотоком через сердце). Врачи подтверждают диагноз с помощью следующих методов:
эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);
Они также проведут следующие исследования:
ЭКГ (электрокардиография — безболезненное исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги);
Иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Как врачи лечат ДМПП и ДМЖП?
Небольшие ДМПП и ДМЖП часто закрываются самостоятельно до того, как ребенку исполнится 3 года. Лечение зависит от размера отверстия и имеющихся у ребенка симптомов.
Если ДМПП не закрылся самостоятельно до того, как ребенку исполнилось 2 или 3 года, врачи:
Вводят катетер (тонкую гибкую трубку) через вену, чтобы проникнуть в сердце ребенка и заглушить отверстие маленьким устройством
В некоторых случаях проводят хирургическое вмешательство, чтобы залатать отверстие в сердце
Небольшой ДМЖП обычно не требует лечения. Если лечение необходимо, врачи могут:
Провести хирургическое вмешательство для закрытия отверстия
Перед операцией врачи обычно назначают ребенку лекарственные препараты для облегчения симптомов. Лекарственные препараты также могут дать отверстию время закрыться самостоятельно.