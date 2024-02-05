Что такое мальротация кишечника?

Что такое мальротация кишечника?

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке.

Мальротация кишечника — это врожденный порок, при котором до рождения кишечника не развивается нормально.

До рождения кишечник ребенка развивается в одном положении, а затем поворачивается (это процесс называется ротацией) в нормальное положение.

Иногда кишечник ребенка не поворачивается в нормальное положение — это нарушение называется мальротацией

Мальротация вызывает закупорку кишечника и представляет угрозу для жизни

Для устранения проблемы ребенку требуется хирургическое вмешательство

У детей с мальротацией кишечника часто присутствуют другие врожденные пороки.