Что такое мальротация кишечника?
В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке.
Мальротация кишечника — это врожденный порок, при котором до рождения кишечника не развивается нормально.
До рождения кишечник ребенка развивается в одном положении, а затем поворачивается (это процесс называется ротацией) в нормальное положение.
Иногда кишечник ребенка не поворачивается в нормальное положение — это нарушение называется мальротацией
Мальротация вызывает закупорку кишечника и представляет угрозу для жизни
Для устранения проблемы ребенку требуется хирургическое вмешательство
У детей с мальротацией кишечника часто присутствуют другие врожденные пороки.
Какими симптомами проявляется мальротация кишечника?
Мальротация кишечника может привести к закупорке кишечника ребенка. Симптомы закупорки могут начаться в течение первого месяца жизни или не проявляться на протяжении нескольких лет. Симптомы также могут появляться и исчезать, и обычно в их число входят:
рвота;
Вздутый, болезненный живот
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка мальротация кишечника?
Врачи подозревают наличие у ребенка мальротации кишечника, если ребенка рвет зеленоватой желчью. Чтобы знать наверняка, они проведут рентгенологическое исследование с барием, чтобы увидеть положение пищеварительного тракта ребенка.
Как врачи лечат мальротацию кишечника?
Мальротация кишечника является потенциально неотложным состоянием, поэтому врачи сразу же начнут лечить ребенка следующими методами:
Введение жидкости в вену (внутривенно)
Хирургическое вмешательство для восстановления кишечника