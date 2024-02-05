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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мальротация кишечника

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что такое мальротация кишечника?

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке.

Мальротация кишечника — это врожденный порок, при котором до рождения кишечника не развивается нормально.

  • До рождения кишечник ребенка развивается в одном положении, а затем поворачивается (это процесс называется ротацией) в нормальное положение.

  • Иногда кишечник ребенка не поворачивается в нормальное положение — это нарушение называется мальротацией

  • Мальротация вызывает закупорку кишечника и представляет угрозу для жизни

  • Для устранения проблемы ребенку требуется хирургическое вмешательство

У детей с мальротацией кишечника часто присутствуют другие врожденные пороки.

Какими симптомами проявляется мальротация кишечника?

Мальротация кишечника может привести к закупорке кишечника ребенка. Симптомы закупорки могут начаться в течение первого месяца жизни или не проявляться на протяжении нескольких лет. Симптомы также могут появляться и исчезать, и обычно в их число входят:

  • рвота;

  • Вздутый, болезненный живот

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка мальротация кишечника?

Врачи подозревают наличие у ребенка мальротации кишечника, если ребенка рвет зеленоватой желчью. Чтобы знать наверняка, они проведут рентгенологическое исследование с барием, чтобы увидеть положение пищеварительного тракта ребенка.

Как врачи лечат мальротацию кишечника?

Мальротация кишечника является потенциально неотложным состоянием, поэтому врачи сразу же начнут лечить ребенка следующими методами: 

  • Введение жидкости в вену (внутривенно)

  • Хирургическое вмешательство для восстановления кишечника

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.