Что такое атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?

Что такое атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?

Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости из полости рта проходят в желудок. Атрезия пищевода представляет собой врожденный порок, при котором ребенок рождается с суженным или закрытым пищеводом, поэтому пища не может попасть в желудок.

Пищеводно-трахеальный свищ представляет собой отверстие между пищеводом и дыхательным горлом (трахеей), поэтому, когда ребенок глотает, пища попадает в дыхательное горло и легкие ребенка

У младенцев обычно возникают обе проблемы.

Врачи не знают причин атрезии пищевода и пищеводно-трахеального свища, но эти проблемы часто возникают одновременно с другими врожденными пороками

При попытке есть у ребенка возникает кашель или удушье

Врачи выполняют хирургическое вмешательство для устранения дефектов