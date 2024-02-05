Что такое атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?
Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости из полости рта проходят в желудок. Атрезия пищевода представляет собой врожденный порок, при котором ребенок рождается с суженным или закрытым пищеводом, поэтому пища не может попасть в желудок.
Пищеводно-трахеальный свищ представляет собой отверстие между пищеводом и дыхательным горлом (трахеей), поэтому, когда ребенок глотает, пища попадает в дыхательное горло и легкие ребенка
У младенцев обычно возникают обе проблемы.
Врачи не знают причин атрезии пищевода и пищеводно-трахеального свища, но эти проблемы часто возникают одновременно с другими врожденными пороками
При попытке есть у ребенка возникает кашель или удушье
Врачи выполняют хирургическое вмешательство для устранения дефектов
Атрезия и свищ: Дефекты пищевода
При атрезии пищевода пищевод сужается или заканчивается слепо. Он не соединяется с желудком, как это обычно должно происходить. Пищеводно-трахеальный свищ — это аномальное соединение между пищеводом и трахеей (которое ведет к легким).
Какими симптомами проявляются атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?
При атрезия пищевода отмечаются следующие симптомы:
Кашель, удушье и слюнотечение при кормлении ребенка
Пищеводно-трахеальный свищ опасен, поскольку проглоченная пища и слюна проникают через отверстие в дыхательное горло и легкие ребенка и вызывают:
Кашель, удушье и затрудненное дыхание
Иногда один из видов пневмонии (аспирационная пневмония)
Синюшный оттенок кожи ребенка из-за низкого уровня кислорода в крови
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?
Врачи могут заподозрить наличие этих проблем при плановом ультразвуковом исследовании во время беременности. После рождения они проведут следующие исследования:
Проведут трубку вниз по пищеводу ребенка, чтобы проверить, не отделен ли он от желудка.
Рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки
Как врачи лечат атрезию пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?
Для лечения этих проблем врачи выполняют хирургическое вмешательство. При атрезии пищевода они соединят пищевод и желудок ребенка. При пищеводно-трахеальном свище они закроют отверстие между пищеводом и дыхательным горлом.