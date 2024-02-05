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Атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что такое атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?

Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости из полости рта проходят в желудок. Атрезия пищевода представляет собой врожденный порок, при котором ребенок рождается с суженным или закрытым пищеводом, поэтому пища не может попасть в желудок.

Пищеводно-трахеальный свищ представляет собой отверстие между пищеводом и дыхательным горлом (трахеей), поэтому, когда ребенок глотает, пища попадает в дыхательное горло и легкие ребенка

У младенцев обычно возникают обе проблемы.

  • Врачи не знают причин атрезии пищевода и пищеводно-трахеального свища, но эти проблемы часто возникают одновременно с другими врожденными пороками

  • При попытке есть у ребенка возникает кашель или удушье

  • Врачи выполняют хирургическое вмешательство для устранения дефектов

Атрезия и свищ: Дефекты пищевода

При атрезии пищевода пищевод сужается или заканчивается слепо. Он не соединяется с желудком, как это обычно должно происходить. Пищеводно-трахеальный свищ — это аномальное соединение между пищеводом и трахеей (которое ведет к легким).

Какими симптомами проявляются атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?

При атрезия пищевода отмечаются следующие симптомы:

  • Кашель, удушье и слюнотечение при кормлении ребенка

Пищеводно-трахеальный свищ опасен, поскольку проглоченная пища и слюна проникают через отверстие в дыхательное горло и легкие ребенка и вызывают:

  • Кашель, удушье и затрудненное дыхание

  • Иногда один из видов пневмонии (аспирационная пневмония)

  • Синюшный оттенок кожи ребенка из-за низкого уровня кислорода в крови

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?

Врачи могут заподозрить наличие этих проблем при плановом ультразвуковом исследовании во время беременности. После рождения они проведут следующие исследования:

  • Проведут трубку вниз по пищеводу ребенка, чтобы проверить, не отделен ли он от желудка.

  • Рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки

Как врачи лечат атрезию пищевода и пищеводно-трахеальный свищ?

Для лечения этих проблем врачи выполняют хирургическое вмешательство. При атрезии пищевода они соединят пищевод и желудок ребенка. При пищеводно-трахеальном свище они закроют отверстие между пищеводом и дыхательным горлом.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.