Что такое дефект развития заднего прохода?
Задний проход — это отверстие в нижней части туловища, откуда выделяется кал (стул). Прямая кишка — это конечный отдел толстой кишки, который прикрепляется к заднему проходу.
Дефекты развития заднего прохода — это врожденные пороки заднего прохода и прямой кишки.
Дефектом развития заднего прохода считают состояние, когда отверстие заднего прохода узкое, покрыто кожей или отсутствует.
Дефекты развития заднего прохода блокируют кишечник, поэтому у ребенка не отходит кал
Для коррекции дефекта развития заднего прохода врачи обычно проводят хирургическое вмешательство
У детей с дефектами развития заднего прохода часто присутствуют другие врожденные пороки.
Какими симптомами проявляются дефекты развития заднего прохода?
У младенцев с дефектами развития заднего прохода после рождения отсутствует нормальное отхождение кала. Задний проход ребенка выглядит ненормально.
Если дефект развития заднего прохода не лечить, может возникать закупорка кишечника ребенка, вызывая следующие симптомы:
боль;
Раздражительность
рвота;
вздутие живота;
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка дефект развития заднего прохода?
Врачи могут определить, есть ли у ребенка дефект развития заднего прохода, осмотрев ребенка сразу после рождения. Они также могут выполнить рентгенологическое исследование.
Как врачи лечат дефекты развития заднего прохода?
Для лечения дефекта развития заднего прохода обычно врачи обычно выполняют следующее:
Хирургическое вмешательство для удаления или вскрытия кожи, блокирующей задний проход
Иногда при тяжелых проблемах врачи сначала выполняют временную колостомию. Врачи делают отверстие в толстой кишке и соединяют его с отверстием в животе. Кал ребенка выходит из отверстия в мешок до тех пор, пока ребенок достаточно не подрастет, чтобы выдержать еще одно хирургическое вмешательство для восстановления дефекта развития заднего прохода и закрытия колостомы.