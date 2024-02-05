Для лечения дефекта развития заднего прохода обычно врачи обычно выполняют следующее:

Хирургическое вмешательство для удаления или вскрытия кожи, блокирующей задний проход

Иногда при тяжелых проблемах врачи сначала выполняют временную колостомию. Врачи делают отверстие в толстой кишке и соединяют его с отверстием в животе. Кал ребенка выходит из отверстия в мешок до тех пор, пока ребенок достаточно не подрастет, чтобы выдержать еще одно хирургическое вмешательство для восстановления дефекта развития заднего прохода и закрытия колостомы.