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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Микроцефалия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое микроцефалия?

Микроцефалия — это аномально маленькая голова.

  • У ребенка с микроцефалией головной мозг обычно маленький и может быть неправильно сформированным

  • Микроцефалия встречается редко

  • Микроцефалия может быть вызвана многими проблемами, возникающими в утробе матери, включая инфекции, недостаток кислорода, недостаточное питание и врожденные дефекты головного мозга

  • Врачи могут обнаружить, что у ребенка микроцефалия, еще до рождения, при проведении планового ультразвукового исследования плода

  • Микроцефалия неизлечима, но терапия может помочь младенцам максимально увеличить их способности

Что является причиной микроцефалии?

Причины микроцефалии:

  • Инфекции у матери во время беременности, включая краснуху и вирусную инфекцию Зика

  • Воздействие некоторых лекарственных препаратов или токсинов до рождения

  • Недостаток кислорода до или во время родов

  • Генетические проблемы, такие как синдром Дауна

Какими симптомами проявляется микроцефалия?

У ребенка заметно маленькая голова. Другие симптомы микроцефалии зависят от тяжести поражения или недоразвития головного мозга. К симптомам относятся:

  • судорожные припадки.

  • Задержки развития

  • проблемы со вскармливанием;

  • Нарушения слуха или зрения

  • Проблемы с движением или сохранением равновесия

  • Гиперактивность 

  • Умственная отсталость

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия?

Врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия, при проведении планового ультразвукового исследования в промежутке между вторым и третьим триместрами беременности. Если врачи подозревают наличие микроцефалии после рождения ребенка, они сделают следующее:

  • МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография) головы;

  • Анализы крови

Как врачи лечат микроцефалию?

Методы излечения или стандартного лечения микроцефалии отсутствуют. Лечение может включать:

  • лечение симптомов поражения головного мозга;

  • раннее вмешательство, предлагающее ребенку лечение для улучшения физических и умственных способностей.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.