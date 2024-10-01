Что такое микроцефалия?
Микроцефалия — это аномально маленькая голова.
У ребенка с микроцефалией головной мозг обычно маленький и может быть неправильно сформированным
Микроцефалия встречается редко
Микроцефалия может быть вызвана многими проблемами, возникающими в утробе матери, включая инфекции, недостаток кислорода, недостаточное питание и врожденные дефекты головного мозга
Врачи могут обнаружить, что у ребенка микроцефалия, еще до рождения, при проведении планового ультразвукового исследования плода
Микроцефалия неизлечима, но терапия может помочь младенцам максимально увеличить их способности
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Национальным центром по врожденным дефектам и порокам развития.
Что является причиной микроцефалии?
Причины микроцефалии:
Инфекции у матери во время беременности, включая краснуху и вирусную инфекцию Зика
Воздействие некоторых лекарственных препаратов или токсинов до рождения
Недостаток кислорода до или во время родов
Генетические проблемы, такие как синдром Дауна
Какими симптомами проявляется микроцефалия?
У ребенка заметно маленькая голова. Другие симптомы микроцефалии зависят от тяжести поражения или недоразвития головного мозга. К симптомам относятся:
судорожные припадки.
Задержки развития
проблемы со вскармливанием;
Нарушения слуха или зрения
Проблемы с движением или сохранением равновесия
Гиперактивность
Умственная отсталость
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Как врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия?
Врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия, при проведении планового ультразвукового исследования в промежутке между вторым и третьим триместрами беременности. Если врачи подозревают наличие микроцефалии после рождения ребенка, они сделают следующее:
Как врачи лечат микроцефалию?
Методы излечения или стандартного лечения микроцефалии отсутствуют. Лечение может включать:
лечение симптомов поражения головного мозга;
раннее вмешательство, предлагающее ребенку лечение для улучшения физических и умственных способностей.