Как врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия?

Врачи могут определить, есть ли у ребенка микроцефалия, при проведении планового ультразвукового исследования в промежутке между вторым и третьим триместрами беременности. Если врачи подозревают наличие микроцефалии после рождения ребенка, они сделают следующее: