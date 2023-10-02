Что такое скрытая бактериемия?
Скрытая бактериемия — это наличие бактерий в крови, которые еще не вызвали заболевания или симптомов, кроме повышения температуры тела.
Скрытая бактериемия встречается у младенцев и детей младше 3 лет. После этого возраста бактериемия всегда вызывает симптомы.
При скрытой бактериемии у младенца или у ребенка повышена температура тела, однако он выглядит здоровым
Для выявления скрытой бактериемии врачи проводят анализы крови
Вакцины (прививки, необходимые здоровым детям для профилактики многих инфекций) также помогают предотвратить развитие скрытой бактериемии.
Врачи лечат скрытую бактериемию с помощью антибиотиков
Без лечения скрытая бактериемия может переходить в серьезное заболевание
Что является причиной скрытой бактериемии?
Причиной скрытой бактериемии являются определенные виды бактерий. У детей, которые получили все прививки, вероятность развития скрытой бактериемии обычно низкая.
Скрытая бактериемия с большей вероятностью возникает у детей:
которые не получили все вакцины;
Ослаблена иммунная система
Какими симптомами проявляется скрытая бактериемия?
Единственным симптомом является:
повышение температуры тела выше 102 °F (38,9 °C).
У ребенка с другими симптомами (например, кашель, боль в горле или насморк) присутствует явная инфекция, а не скрытая бактериемия.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка скрытая бактериемия?
Для выявления скрытой бактериемии врачи проводят:
Анализы крови
Врачи могут проводить другие анализы для выявления бактериальной или вирусной инфекции, например:
Анализы мочи
спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), при которой врач использует иглу для взятия образца спинномозговой жидкости, окружающей спинной мозг;
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
мазок из носа для выявления вирусной инфекции.
Важен возраст ребенка. Младенцам младше 3 месяцев может быть необходимо провести больше анализов и даже остаться на время обследования в больнице. При осмотре очень маленьких детей врачи не всегда могут сказать, присутствует у них скрытая бактериемия или серьезная бактериальная инфекция.
Как врачи лечат скрытую бактериемию?
Врачи лечат скрытую бактериемию с помощью антибиотиков. Ребенку также могут назначить лекарственный препарат, например, ацетаминофен, для снижения температуры тела. Детей моложе 3 месяцев, которых отправили домой с повышенной температурой тела, на протяжении 24–48 часов должен еще раз осмотреть врач.