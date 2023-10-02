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Скрытая бактериемия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое скрытая бактериемия?

Скрытая бактериемия — это наличие бактерий в крови, которые еще не вызвали заболевания или симптомов, кроме повышения температуры тела.

Скрытая бактериемия встречается у младенцев и детей младше 3 лет. После этого возраста бактериемия всегда вызывает симптомы.

  • При скрытой бактериемии у младенца или у ребенка повышена температура тела, однако он выглядит здоровым

  • Для выявления скрытой бактериемии врачи проводят анализы крови

  • Вакцины (прививки, необходимые здоровым детям для профилактики многих инфекций) также помогают предотвратить развитие скрытой бактериемии.

  • Врачи лечат скрытую бактериемию с помощью антибиотиков

  • Без лечения скрытая бактериемия может переходить в серьезное заболевание

Что является причиной скрытой бактериемии?

Причиной скрытой бактериемии являются определенные виды бактерий. У детей, которые получили все прививки, вероятность развития скрытой бактериемии обычно низкая.

Скрытая бактериемия с большей вероятностью возникает у детей:

Какими симптомами проявляется скрытая бактериемия?

Единственным симптомом является:

  • повышение температуры тела выше 102 °F (38,9 °C).

У ребенка с другими симптомами (например, кашель, боль в горле или насморк) присутствует явная инфекция, а не скрытая бактериемия.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка скрытая бактериемия?

Для выявления скрытой бактериемии врачи проводят:

  • Анализы крови

Врачи могут проводить другие анализы для выявления бактериальной или вирусной инфекции, например:

  • Анализы мочи

  • спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), при которой врач использует иглу для взятия образца спинномозговой жидкости, окружающей спинной мозг;

  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

  • мазок из носа для выявления вирусной инфекции.

Важен возраст ребенка. Младенцам младше 3 месяцев может быть необходимо провести больше анализов и даже остаться на время обследования в больнице. При осмотре очень маленьких детей врачи не всегда могут сказать, присутствует у них скрытая бактериемия или серьезная бактериальная инфекция.

Как врачи лечат скрытую бактериемию?

Врачи лечат скрытую бактериемию с помощью антибиотиков. Ребенку также могут назначить лекарственный препарат, например, ацетаминофен, для снижения температуры тела. Детей моложе 3 месяцев, которых отправили домой с повышенной температурой тела, на протяжении 24–48 часов должен еще раз осмотреть врач.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.