Что такое скрытая бактериемия?

Что такое скрытая бактериемия?

Скрытая бактериемия — это наличие бактерий в крови, которые еще не вызвали заболевания или симптомов, кроме повышения температуры тела.

Скрытая бактериемия встречается у младенцев и детей младше 3 лет. После этого возраста бактериемия всегда вызывает симптомы.