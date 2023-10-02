Причиной ИМП являются бактерии, которые попадают в мочевой пузырь и в почки. Как правило, бактерии с кожи попадают в организм через мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которой моча выводится из организма).

ИМП возникает с более высокой вероятностью, если у ребенка имеется врожденный порок мочевыводящих путей. Врожденные пороки часто препятствуют нормальному току мочи. Моча, отток которой нарушен, подобна стоячей воде, и в ней с более высокой вероятностью может развиваться инфекция. Если не проводить лечение врожденных пороков, в дальнейшем могут развиваться серьезные проблемы с почками.

Если ИМП распространяется через кровь по всему организму (так называемый сепсис), состояние новорожденных может сильно ухудшаться.