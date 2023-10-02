Мочевыводящие пути включают:
Почки (2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу)
Мочеточники (2 трубчатых органа, по которым моча отводится из почек в мочевой пузырь)
Мочевой пузырь (шарообразный орган, в котором моча накапливается до мочеиспускания)
Мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма)
Мочевыводящие пути
Что такое инфекция мочевыводящих путей (ИМП)?
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) — это бактериальная инфекция определенной части мочевыводящих путей. Чаще всего инфекция возникает в мочевом пузыре.
Причиной ИМП являются микроорганизмы (бактерии)
У младенцев единственным симптомом ИМП может быть повышение температуры тела
Дети старшего возраста могут ощущать боль или жжение при мочеиспускании, а также учащенное мочеиспускание
ИМП с более высокой вероятностью возникают у новорожденных мальчиков, чем у новорожденных девочек, но девочки старшего возраста более предрасположены к развитию ИМП, чем мальчики старшего возраста
Врачи лечат ИМП с помощью антибиотиков
Что является причиной ИМП?
Причиной ИМП являются бактерии, которые попадают в мочевой пузырь и в почки. Как правило, бактерии с кожи попадают в организм через мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которой моча выводится из организма).
ИМП возникает с более высокой вероятностью, если у ребенка имеется врожденный порок мочевыводящих путей. Врожденные пороки часто препятствуют нормальному току мочи. Моча, отток которой нарушен, подобна стоячей воде, и в ней с более высокой вероятностью может развиваться инфекция. Если не проводить лечение врожденных пороков, в дальнейшем могут развиваться серьезные проблемы с почками.
Если ИМП распространяется через кровь по всему организму (так называемый сепсис), состояние новорожденных может сильно ухудшаться.
Какими симптомами проявляется ИМП?
Симптомы меняются в зависимости от возраста.
У новорожденных и у детей младше 2 лет симптомы могут включать:
лихорадка
рвота;
диарея (частый, жидкий, водянистый стул);
очень плохой запах мочи.
Состояние новорожденных с ИМП может быть очень тяжелым. У них может развиваться серьезная инфекция всего организма — сепсис.
У детей старше 2 лет отмечаются другие симптомы в зависимости от того, где присутствует инфекция — в мочевом пузыре или почках.
У детей старше 2 лет с инфекцией мочевого пузыря может отмечаться:
боль или жжение при мочеиспускании;
необходимость в частом и внезапном мочеиспускании;
боль в области мочевого пузыря (низ живота);
очень плохой запах мочи.
У детей старше 2 лет с инфекцией почек может отмечаться:
боль в области одной или обеих почек (в боку или в области спины чуть выше талии);
высокая температура и озноб;
очень плохое самочувствие.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ИМП?
Врачи проводят:
анализы мочи (общий анализ мочи) для выявления лейкоцитов и бактерий в образце мочи;
посев мочи для роста и идентификации бактерий, если они есть;
визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование, для осмотра мочевого пузыря и почек ребенка.
Для взятия образца мочи у детей младшего возраста и у младенцев врачи вводят в мочеиспускательный канал мягкую тонкую трубку (катетер). Образец мочи отправляется в лабораторию, чтобы проверить, есть ли в моче лейкоциты и бактерии. Мочу также отправят на посев для определения типа бактерий и того, какой антибиотик убивает эти бактерии.
В некоторых случаях врач проводит исследования для выявления врожденных пороков мочевыводящих путей у ребенка. Врачи обычно проводят эти исследования, если ребенку еще не исполнилось 3 года. Они также могут проводить такие исследования, если ребенок старше, и у него несколько раз были ИМП, или же он был очень болен.
Первым исследованием обычно является ультразвуковое исследование. Если обнаружена проблема с мочевыводящими путями, врачи могут проводить исследование под названием цистоуретрография во время мочеиспускания, при котором проводят осмотр соединения между мочевым пузырем и почками. Врачи вводят катетер через мочеиспускательный канал ребенка в мочевой пузырь, точно так же, как и для сбора мочи. После этого в мочевой пузырь через катетер вводят специальную жидкость, видимую в рентгеновских лучах, и проводят рентгенологическое исследование до и после мочеиспускания.
Как врачи лечат ИМП?
Врачи лечат ИМП с помощью антибиотиков.
В некоторых случаях ребенку может быть необходимо хирургическое вмешательство для коррекции проблемы, например, врожденного порока мочевыводящих путей.
Как можно предотвратить развитие ИМП у ребенка?
Некоторые из мер профилактики ИМП включают:
во избежание попадания бактерий в мочеиспускательный канал нужно, чтобы после использования туалета девочки подтирались в направлении спереди назад;
нельзя делать детям пузырьковые ванны, которые могут облегчить проникновение бактерий в мочеиспускательный канал;
нужно лечить тяжелый запор (затруднение при отхождении каловой пробки), поскольку он также может затруднять мочеиспускание и приводить к ИМП;
нужно рассмотреть возможность проведения обрезания у мальчиков с частыми случаями ИМП.
Если у ребенка врожденный порок мочевыводящих путей, врачи в некоторых случаях назначают суточную дозу антибиотиков для профилактики ИМП.