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Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Мочевыводящие пути включают:

  • Почки (2 органа, по форме напоминающие бобы, которые производят мочу)

  • Мочеточники (2 трубчатых органа, по которым моча отводится из почек в мочевой пузырь)

  • Мочевой пузырь (шарообразный орган, в котором моча накапливается до мочеиспускания)

  • Мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма)

Мочевыводящие пути

Что такое инфекция мочевыводящих путей (ИМП)?

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) — это бактериальная инфекция определенной части мочевыводящих путей. Чаще всего инфекция возникает в мочевом пузыре.

  • Причиной ИМП являются микроорганизмы (бактерии)

  • У младенцев единственным симптомом ИМП может быть повышение температуры тела

  • Дети старшего возраста могут ощущать боль или жжение при мочеиспускании, а также учащенное мочеиспускание

  • ИМП с более высокой вероятностью возникают у новорожденных мальчиков, чем у новорожденных девочек, но девочки старшего возраста более предрасположены к развитию ИМП, чем мальчики старшего возраста

  • Врачи лечат ИМП с помощью антибиотиков

Что является причиной ИМП?

Причиной ИМП являются бактерии, которые попадают в мочевой пузырь и в почки. Как правило, бактерии с кожи попадают в организм через мочеиспускательный канал (трубчатый орган, по которой моча выводится из организма).

ИМП возникает с более высокой вероятностью, если у ребенка имеется врожденный порок мочевыводящих путей. Врожденные пороки часто препятствуют нормальному току мочи. Моча, отток которой нарушен, подобна стоячей воде, и в ней с более высокой вероятностью может развиваться инфекция. Если не проводить лечение врожденных пороков, в дальнейшем могут развиваться серьезные проблемы с почками.

Если ИМП распространяется через кровь по всему организму (так называемый сепсис), состояние новорожденных может сильно ухудшаться.

Какими симптомами проявляется ИМП?

Симптомы меняются в зависимости от возраста.

У новорожденных и у детей младше 2 лет симптомы могут включать:

  • лихорадка

  • рвота;

  • диарея (частый, жидкий, водянистый стул);

  • очень плохой запах мочи.

Состояние новорожденных с ИМП может быть очень тяжелым. У них может развиваться серьезная инфекция всего организма — сепсис.

У детей старше 2 лет отмечаются другие симптомы в зависимости от того, где присутствует инфекция — в мочевом пузыре или почках.

У детей старше 2 лет с инфекцией мочевого пузыря может отмечаться:

  • боль или жжение при мочеиспускании;

  • необходимость в частом и внезапном мочеиспускании;

  • боль в области мочевого пузыря (низ живота);

  • очень плохой запах мочи.

У детей старше 2 лет с инфекцией почек может отмечаться:

  • боль в области одной или обеих почек (в боку или в области спины чуть выше талии);

  • высокая температура и озноб;

  • очень плохое самочувствие.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ИМП?

Врачи проводят:

  • анализы мочи (общий анализ мочи) для выявления лейкоцитов и бактерий в образце мочи;

  • посев мочи для роста и идентификации бактерий, если они есть;

  • визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование, для осмотра мочевого пузыря и почек ребенка.

Для взятия образца мочи у детей младшего возраста и у младенцев врачи вводят в мочеиспускательный канал мягкую тонкую трубку (катетер). Образец мочи отправляется в лабораторию, чтобы проверить, есть ли в моче лейкоциты и бактерии. Мочу также отправят на посев для определения типа бактерий и того, какой антибиотик убивает эти бактерии.

В некоторых случаях врач проводит исследования для выявления врожденных пороков мочевыводящих путей у ребенка. Врачи обычно проводят эти исследования, если ребенку еще не исполнилось 3 года. Они также могут проводить такие исследования, если ребенок старше, и у него несколько раз были ИМП, или же он был очень болен.

Первым исследованием обычно является ультразвуковое исследование. Если обнаружена проблема с мочевыводящими путями, врачи могут проводить исследование под названием цистоуретрография во время мочеиспускания, при котором проводят осмотр соединения между мочевым пузырем и почками. Врачи вводят катетер через мочеиспускательный канал ребенка в мочевой пузырь, точно так же, как и для сбора мочи. После этого в мочевой пузырь через катетер вводят специальную жидкость, видимую в рентгеновских лучах, и проводят рентгенологическое исследование до и после мочеиспускания.

Как врачи лечат ИМП?

Врачи лечат ИМП с помощью антибиотиков.

В некоторых случаях ребенку может быть необходимо хирургическое вмешательство для коррекции проблемы, например, врожденного порока мочевыводящих путей.

Как можно предотвратить развитие ИМП у ребенка?

Некоторые из мер профилактики ИМП включают:

  • во избежание попадания бактерий в мочеиспускательный канал нужно, чтобы после использования туалета девочки подтирались в направлении спереди назад;

  • нельзя делать детям пузырьковые ванны, которые могут облегчить проникновение бактерий в мочеиспускательный канал;

  • нужно лечить тяжелый запор (затруднение при отхождении каловой пробки), поскольку он также может затруднять мочеиспускание и приводить к ИМП;

  • нужно рассмотреть возможность проведения обрезания у мальчиков с частыми случаями ИМП.

Если у ребенка врожденный порок мочевыводящих путей, врачи в некоторых случаях назначают суточную дозу антибиотиков для профилактики ИМП.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.