Хирургическое вмешательство по поводу рака — это операция по удалению злокачественных опухолей. Обычно врачи оперируют только в тех случаях, когда:

рак не распространяется (метастазируется) в другие места организма;

организм достаточно силен, чтобы перенести операцию.

Если рак не распространился в организме, его можно излечить при помощи операции. Но если рак уже распространился, удаление исходной опухоли не приведет к излечению. Оставшийся рак будет продолжать расти и распространяться. Перед операцией врач проведет исследования, чтобы узнать, распространился ли рак. Вам могут назначить КТ (компьютерную томографию), МРТ (магнитно-резонансную томографию или другие исследования.

Однако при помощи этих исследований нельзя обнаружить микроскопические фрагменты рака. Поэтому во время операции врач часто удаляет лимфатические узлы, которые находятся вблизи опухоли. Лимфатические узлы — это маленькие гороховидные органы, которые являются частью иммунной защиты организма. Рак часто распространяется сначала на эти близлежащие лимфатические узлы. Лимфатические узлы исследуют в лаборатории, чтобы узнать, начал ли рак распространяться.

Удаление лимфатических узлов с раком («положительные» лимфатические узлы) не способствует излечению.

Если рак будет обнаружен в лимфатических узлах, удаленных врачом, это почти всегда означает, что рак распространился и на другие места.

Если врач узнает, что анализ лимфатических узлов оказался положительным на рак, вам могут назначить другие методы лечения, такие как химиотерапия или лучевая терапия.