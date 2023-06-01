Когда врачи применяют хирургическое вмешательство для лечения рака?
Хирургическое вмешательство по поводу рака — это операция по удалению злокачественных опухолей. Обычно врачи оперируют только в тех случаях, когда:
рак не распространяется (метастазируется) в другие места организма;
организм достаточно силен, чтобы перенести операцию.
Если рак не распространился в организме, его можно излечить при помощи операции. Но если рак уже распространился, удаление исходной опухоли не приведет к излечению. Оставшийся рак будет продолжать расти и распространяться. Перед операцией врач проведет исследования, чтобы узнать, распространился ли рак. Вам могут назначить КТ (компьютерную томографию), МРТ (магнитно-резонансную томографию или другие исследования.
Однако при помощи этих исследований нельзя обнаружить микроскопические фрагменты рака. Поэтому во время операции врач часто удаляет лимфатические узлы, которые находятся вблизи опухоли. Лимфатические узлы — это маленькие гороховидные органы, которые являются частью иммунной защиты организма. Рак часто распространяется сначала на эти близлежащие лимфатические узлы. Лимфатические узлы исследуют в лаборатории, чтобы узнать, начал ли рак распространяться.
Удаление лимфатических узлов с раком («положительные» лимфатические узлы) не способствует излечению.
Если рак будет обнаружен в лимфатических узлах, удаленных врачом, это почти всегда означает, что рак распространился и на другие места.
Если врач узнает, что анализ лимфатических узлов оказался положительным на рак, вам могут назначить другие методы лечения, такие как химиотерапия или лучевая терапия.
Если мне назначат операцию, нужны ли мне будут какие-то другие методы лечения?
После удаления опухоли вам может потребоваться еще одна операция. Например, после мастэктомии (удаления груди) для лечения рака молочной железы вам могут провести операцию по восстановлению формы и внешнего вида груди, так называемую пластику молочной железы.
В зависимости от того, какой у вас рак, врач может также назначить следующие виды лечения:
Вы можете пройти это лечение до или после операции.