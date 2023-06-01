Химиотерапия проводится при помощи лекарственного препарата, который разрушает раковые клетки. Химиотерапия действует, предотвращая рост клеток. Но так как все клетки в организме растут, химиотерапевтические препараты также уничтожают некоторые нормальные клетки и вызывают побочные эффекты. Не все лекарственные препараты для лечения рака считаются химиотерапией, например, при иммунотерапии используются другие препараты.

Химиотерапия эффективна не при всех видах рака.

Существует много разных лекарственных препаратов, применяемых при химиотерапии, — те, которые вы будете получать, зависят от вашего типа рака.

Большинство химиотерапевтических препаратов вводятся внутривенно (в/в).

Врачи могут назначить одновременно несколько химиотерапевтических препаратов или могут сочетать химиотерапию с другим видом лечения рака, например, хирургическим вмешательством или лучевой терапией.

Врачи могут выписать дополнительное лекарство для уменьшения побочных эффектов химиотерапии.

Иногда после получения химиотерапевтического препарата в течение некоторого времени раковые клетки становятся устойчивыми к нему. Химиотерапия больше не убивает их. Если это произойдет, врач может попробовать другой препарат.