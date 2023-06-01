Что такое химиотерапия?
Химиотерапия проводится при помощи лекарственного препарата, который разрушает раковые клетки. Химиотерапия действует, предотвращая рост клеток. Но так как все клетки в организме растут, химиотерапевтические препараты также уничтожают некоторые нормальные клетки и вызывают побочные эффекты. Не все лекарственные препараты для лечения рака считаются химиотерапией, например, при иммунотерапии используются другие препараты.
Химиотерапия эффективна не при всех видах рака.
Существует много разных лекарственных препаратов, применяемых при химиотерапии, — те, которые вы будете получать, зависят от вашего типа рака.
Большинство химиотерапевтических препаратов вводятся внутривенно (в/в).
Врачи могут назначить одновременно несколько химиотерапевтических препаратов или могут сочетать химиотерапию с другим видом лечения рака, например, хирургическим вмешательством или лучевой терапией.
Врачи могут выписать дополнительное лекарство для уменьшения побочных эффектов химиотерапии.
Иногда после получения химиотерапевтического препарата в течение некоторого времени раковые клетки становятся устойчивыми к нему. Химиотерапия больше не убивает их. Если это произойдет, врач может попробовать другой препарат.
Каковы распространенные побочные эффекты химиотерапии?
Химиотерапия имеет репутацию неприятной процедуры, которая иногда сопровождается опасными побочными эффектами. Новые химиотерапевтические препараты причиняют меньше дискомфорта, чем старые. Теперь у врачей есть усовершенствованные методы лечения некоторых побочных эффектов.
Наиболее распространенные побочные эффекты:
тошнота или рвота.
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
потеря веса;
ощущение слабости и усталости;
диарея (частый, жидкий или водянистый кал);
потеря волос;
язвочки на слизистой оболочке рта или носа.
Химиотерапия часто поражает здоровые кроветворные клетки в костном мозге. Из-за нее количество клеток крови может уменьшиться, что может вызвать следующие побочные эффекты:
низкий уровень количество форменных элементов крови (анемия) в случае уменьшения количества эритроцитов;
серьезные инфекции при уменьшении количества лейкоцитов;
кровотечение при уменьшении количества тромбоцитов.
Анемия может вызвать:
Слабость
ощущение головокружения;
затрудненное дыхание или боль в груди.
Инфекции из-за низкого уровня лейкоцитов могут вызвать:
лихорадка
Низкий уровень тромбоцитов может вызвать:
частое появление синяков.
кровотечение из носа, десен или прямой кишки.
Химиотерапия может также повлиять на другие органы, помимо костного мозга, и вызвать другие проблемы со здоровьем:
повреждение легких, сердца или печени;
бесплодие (невозможность забеременеть);
иногда повышение шанса развития другого вида рака, например, лейкоза.