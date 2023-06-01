Главная цель лечения рака — избавиться от рака. Для этого может быть достаточно одного вида лечения (например, хирургического вмешательства) или может потребоваться комбинация из нескольких видов лечения, таких как хирургическое вмешательство, химиотерапия (лекарства, которые разрушают раковые клетки) и лучевая терапия.

Если невозможно полностью избавиться от раковой опухоли, врачи попытаются уменьшить ее, помогут чувствовать себя более комфортно и купировать симптомы, чтобы вы почувствовали себя лучше.

Лечение рака — это сложная задача, и врачи, а также другие медицинские работники, работают вместе как одна команда. Эта команда может состоять из врачей, специалистов, хирургов, фельдшеров, рентгенологов, медсестер, социальных работников и фармацевтов.

Врачи будут подбирать тип лечения (называемый протоколом лечения), который лучше всего подходит для лечения развившегося у вас рака.