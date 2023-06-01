Каковы цели лечения рака?
Главная цель лечения рака — избавиться от рака. Для этого может быть достаточно одного вида лечения (например, хирургического вмешательства) или может потребоваться комбинация из нескольких видов лечения, таких как хирургическое вмешательство, химиотерапия (лекарства, которые разрушают раковые клетки) и лучевая терапия.
Если невозможно полностью избавиться от раковой опухоли, врачи попытаются уменьшить ее, помогут чувствовать себя более комфортно и купировать симптомы, чтобы вы почувствовали себя лучше.
Лечение рака — это сложная задача, и врачи, а также другие медицинские работники, работают вместе как одна команда. Эта команда может состоять из врачей, специалистов, хирургов, фельдшеров, рентгенологов, медсестер, социальных работников и фармацевтов.
Врачи будут подбирать тип лечения (называемый протоколом лечения), который лучше всего подходит для лечения развившегося у вас рака.
Как врачи выбирают надлежащее лечение рака?
Врачи принимают решение о наилучшем лечении рака, исходя из следующих факторов:
вероятность излечения (при котором рак проходит и не повторяется);
вероятность самой продолжительной и комфортабельной жизни;
насколько эффективно лечение купирует симптомы;
Побочные эффекты лечения
ваши пожелания относительно лечения.
Поговорите с врачом о преимуществах и недостатках различных методов лечения.
Протоколы лечения — это стандартные методы, разработанные врачами для лечения определенных видов рака. Эти протоколы были тщательно проверены в научных исследованиях, называемых клиническими исследованиями. В клинических исследованиях врачи сравнивают новые препараты и методы лечения со стандартными видами лечения, чтобы выяснить, насколько эффективны новые методы лечения. Многим больным раком предлагают принять участие в клиническом исследовании. Поговорите с врачом о преимуществах и недостатках участия в исследовании.
Как врачи узнают, что лечение подействовало?
Врачи будут проверять, насколько эффективно действует лечение в борьбе с раком. Во время лечения врачи могут проводить следующие исследования:
сканирование (например, КТ [компьютерную томографию]), чтобы определить, уменьшились ли у вас опухоли;
Анализы крови, чтобы проверить уровни опухолевых антигенов (так называемые опухолевые маркеры для выявления определенных видов рака) в крови.
Если лечение эффективно действует против рака, у вас может быть:
ремиссия, то есть рак полностью исчезает;
частичный ответ, то есть опухоль уменьшается до половины ее предыдущего размера, что может привести к уменьшению симптомов и продлению жизни;
рецидив, то есть опухоль полностью исчезает, но позже возвращается.