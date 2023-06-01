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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лучевая терапия при раке

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что представляет собой лучевая терапия?

Лучевая терапия — это лечение рака, при котором лучи ионизирующего излучения используются для уничтожения раковых клеток и уменьшения раковой опухоли.

  • Врачи используют лучевую терапию для лечения многих видов рака, включая рак головы, шеи, мозга и молочной железы.

  • Лучевая терапия не может уничтожить все раковые клетки, но может убить нормальные клетки, вызывая некоторые побочные эффекты.

  • Врачи могут лечить рак при помощи лучевой терапии и другого вида лечения рака, такого как химиотерапия.

  • Лучевая терапия может повысить шансы развития других видов рака в будущем.

Лучевая терапия убивает все виды клеток в организме, а не только раковые клетки. Лучевая терапия должна быть нацелена ​​очень осторожно, чтобы она поражала главным образом раковые клетки, а не здоровые ткани.

Виды лучевой терапии

В большинстве случаев при лучевой терапии используется аппарат, который посылает лучи ионизирующего излучения в ту часть тела, которая поражена раком. Существует два вида лучей ионизирующего излучения:

  • гамма-излучение;

  • протонные пучки.

Протонные пучки могут быть нацелены точнее, чем гамма-излучение. Вне зависимости от типа излучения большинство больных проходит лучевую терапию каждый день в течение 6–8 недель.

Другой способ, который врачи выбирают, чтобы избежать повреждения здоровой ткани, — это направление луча ионизирующего излучения на раковую опухоль с разных сторон тела и под разными углами. Таким образом, луч каждый раз поражает раковую опухоль, но одна и та же здоровая ткань не попадает каждый раз под облучение.

Другие виды лучевой терапии:

  • Радиоактивное вещество, которое врачи вводят в вену и которое проходит через кровь в раковые клетки.

  • Небольшие радиоактивные гранулы (импланты), которые врачи помещают в раковую опухоль.

Каковы побочные эффекты лучевой терапии?

  • ощущение слабости и усталости;

  • язвы в полости рта;

  • проблемы с кожей, такие как покраснение, зуд и шелушение;

  • боль при глотании;

  • отек легких;

  • тошнота или рвота.

  • более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно, или боль при мочеиспускании;

  • частое появление синяков.

Лучевая терапия может повредить здоровую ткань и повысить шанс развития других видов рака в будущем. Риск зависит от возраста и того, на какую часть тела направлена лучевая терапия.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.