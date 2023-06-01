Что представляет собой лучевая терапия?
Лучевая терапия — это лечение рака, при котором лучи ионизирующего излучения используются для уничтожения раковых клеток и уменьшения раковой опухоли.
Врачи используют лучевую терапию для лечения многих видов рака, включая рак головы, шеи, мозга и молочной железы.
Лучевая терапия не может уничтожить все раковые клетки, но может убить нормальные клетки, вызывая некоторые побочные эффекты.
Врачи могут лечить рак при помощи лучевой терапии и другого вида лечения рака, такого как химиотерапия.
Лучевая терапия может повысить шансы развития других видов рака в будущем.
Лучевая терапия убивает все виды клеток в организме, а не только раковые клетки. Лучевая терапия должна быть нацелена очень осторожно, чтобы она поражала главным образом раковые клетки, а не здоровые ткани.
Виды лучевой терапии
В большинстве случаев при лучевой терапии используется аппарат, который посылает лучи ионизирующего излучения в ту часть тела, которая поражена раком. Существует два вида лучей ионизирующего излучения:
гамма-излучение;
протонные пучки.
Протонные пучки могут быть нацелены точнее, чем гамма-излучение. Вне зависимости от типа излучения большинство больных проходит лучевую терапию каждый день в течение 6–8 недель.
Врачи часто используют МРТ (магнитно-резонансную томографию), КТ (компьютерную томографию) и ультразвуковое исследование во время лучевой терапии, чтобы более точно направлять луч ионизирующего излучения на опухоль.
Другой способ, который врачи выбирают, чтобы избежать повреждения здоровой ткани, — это направление луча ионизирующего излучения на раковую опухоль с разных сторон тела и под разными углами. Таким образом, луч каждый раз поражает раковую опухоль, но одна и та же здоровая ткань не попадает каждый раз под облучение.
Другие виды лучевой терапии:
Радиоактивное вещество, которое врачи вводят в вену и которое проходит через кровь в раковые клетки.
Небольшие радиоактивные гранулы (импланты), которые врачи помещают в раковую опухоль.
Каковы побочные эффекты лучевой терапии?
ощущение слабости и усталости;
язвы в полости рта;
проблемы с кожей, такие как покраснение, зуд и шелушение;
боль при глотании;
отек легких;
тошнота или рвота.
более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно, или боль при мочеиспускании;
частое появление синяков.
Лучевая терапия может повредить здоровую ткань и повысить шанс развития других видов рака в будущем. Риск зависит от возраста и того, на какую часть тела направлена лучевая терапия.