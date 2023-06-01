В большинстве случаев при лучевой терапии используется аппарат, который посылает лучи ионизирующего излучения в ту часть тела, которая поражена раком. Существует два вида лучей ионизирующего излучения:

гамма-излучение;

протонные пучки.

Протонные пучки могут быть нацелены точнее, чем гамма-излучение. Вне зависимости от типа излучения большинство больных проходит лучевую терапию каждый день в течение 6–8 недель.

Врачи часто используют МРТ (магнитно-резонансную томографию), КТ (компьютерную томографию) и ультразвуковое исследование во время лучевой терапии, чтобы более точно направлять луч ионизирующего излучения на опухоль.

Другой способ, который врачи выбирают, чтобы избежать повреждения здоровой ткани, — это направление луча ионизирующего излучения на раковую опухоль с разных сторон тела и под разными углами. Таким образом, луч каждый раз поражает раковую опухоль, но одна и та же здоровая ткань не попадает каждый раз под облучение.

Другие виды лучевой терапии: