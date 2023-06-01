Что такое комбинированная противоопухолевая терапия?
Комбинированная противоопухолевая терапия применяется, когда врачи лечат рак несколькими видами лечения. Комбинация может представлять собой сочетание хирургического вмешательства, лучевой терапии (применение сильного воздействия для сокращения раковых опухолей и уничтожения раковых клеток) и химиотерапии (лекарств для уничтожения раковых клеток).
Врачи могут назначить сразу несколько видов химиотерапевтических препаратов (комбинированную химиотерапию) — каждый препарат действует по-своему, чтобы уничтожить раковые клетки, поэтому вместе они уничтожают больше раковых клеток.
Врачи также могут лечить рак несколькими способами, например, как химиотерапией, так и хирургическим вмешательством.
Врачи принимают решение о том, использовать ли один вид лечения или комбинированную терапию в зависимости от стадии и типа рака.
Почему врачи применяют комбинированную противоопухолевую терапию?
Некоторые виды рака нельзя лечить только хирургическим вмешательством или лучевой терапией.
При помощи хирургического вмешательства или лучевой терапии можно лечить опухоль, которая находится в одной части тела, тогда как при помощи химиотерапии лечат раковые клетки, которые распространились в другие части тела.
Лучевая терапия или химиотерапия помогут уменьшить опухоль до операции, чтобы пришлось удалять меньше ткани.
После операции лучевая терапия и химиотерапия помогают уничтожить раковые клетки, которые хирург не смог удалить.
Комбинированная химиотерапия помогает продлить жизнь и купировать симптомы.