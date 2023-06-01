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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иммунотерапия при раке

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что представляет собой иммунотерапия при раке?

Иммунотерапия — это лечение рака, при котором для борьбы с раком используется собственная иммунная система. Иммунная система состоит из клеток, тканей и органов, которые защищают организм от болезней и инфекции.

Иммунная система работает, предпринимая действия, называемые иммунным ответом. При иммунном ответе:

  • Организм распознает что-то вредное, как чужеродное для тела (антиген).

  • Организм вырабатывает антитела и клетки, которые атакуют и разрушают антиген.

Иммунная система часто распознает раковые клетки как вредные. Если ей удается их распознать, она атакует и уничтожает их. Мы даже не замечаем множества крошечных раковых опухолей, которые быстро уничтожаются сразу после начала их развития. Однако, как только раковая опухоль разрастается и становится достаточно большой, чтобы вызвать симптомы, это означает, что иммунная система больше не может бороться с ней. Поэтому врачи разработали способы помочь иммунной системе бороться с раком.

Как врачи используют иммунотерапию для борьбы с раком?

Есть несколько способов, которыми врачи могут улучшить иммунный ответ, чтобы помочь организму бороться с раком. Врачи могут:

  • назначить антитела, выращенные в лаборатории и нацеленные на уничтожение раковых клеток;

  • получить клетки (лейкоциты) из вашей собственной иммунной системы, размножить их в лаборатории и ввести их вам;

  • выписать препараты, улучшающие работу иммунной системы по обнаружению и уничтожению специфических раковых клеток;

  • назначить лекарства, ослабляющие защиту раковых клеток от иммунной системы.

Когда врачи берут клетки из вашей собственной иммунной системы, иногда они используют клетки, которые уже знают, как атаковать рак, а иногда они модифицируют клетки с тем, чтобы те были более эффективными. Большинство видов иммунотерапии действуют только против нескольких типов рака.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.