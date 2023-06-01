Иммунотерапия — это лечение рака, при котором для борьбы с раком используется собственная иммунная система. Иммунная система состоит из клеток, тканей и органов, которые защищают организм от болезней и инфекции.

Иммунная система работает, предпринимая действия, называемые иммунным ответом. При иммунном ответе:

Организм распознает что-то вредное, как чужеродное для тела (антиген).

Организм вырабатывает антитела и клетки, которые атакуют и разрушают антиген.

Иммунная система часто распознает раковые клетки как вредные. Если ей удается их распознать, она атакует и уничтожает их. Мы даже не замечаем множества крошечных раковых опухолей, которые быстро уничтожаются сразу после начала их развития. Однако, как только раковая опухоль разрастается и становится достаточно большой, чтобы вызвать симптомы, это означает, что иммунная система больше не может бороться с ней. Поэтому врачи разработали способы помочь иммунной системе бороться с раком.