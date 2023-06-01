Что представляет собой иммунотерапия при раке?
Иммунотерапия — это лечение рака, при котором для борьбы с раком используется собственная иммунная система. Иммунная система состоит из клеток, тканей и органов, которые защищают организм от болезней и инфекции.
Иммунная система работает, предпринимая действия, называемые иммунным ответом. При иммунном ответе:
Организм распознает что-то вредное, как чужеродное для тела (антиген).
Организм вырабатывает антитела и клетки, которые атакуют и разрушают антиген.
Иммунная система часто распознает раковые клетки как вредные. Если ей удается их распознать, она атакует и уничтожает их. Мы даже не замечаем множества крошечных раковых опухолей, которые быстро уничтожаются сразу после начала их развития. Однако, как только раковая опухоль разрастается и становится достаточно большой, чтобы вызвать симптомы, это означает, что иммунная система больше не может бороться с ней. Поэтому врачи разработали способы помочь иммунной системе бороться с раком.
Как врачи используют иммунотерапию для борьбы с раком?
Есть несколько способов, которыми врачи могут улучшить иммунный ответ, чтобы помочь организму бороться с раком. Врачи могут:
назначить антитела, выращенные в лаборатории и нацеленные на уничтожение раковых клеток;
получить клетки (лейкоциты) из вашей собственной иммунной системы, размножить их в лаборатории и ввести их вам;
выписать препараты, улучшающие работу иммунной системы по обнаружению и уничтожению специфических раковых клеток;
назначить лекарства, ослабляющие защиту раковых клеток от иммунной системы.
Когда врачи берут клетки из вашей собственной иммунной системы, иногда они используют клетки, которые уже знают, как атаковать рак, а иногда они модифицируют клетки с тем, чтобы те были более эффективными. Большинство видов иммунотерапии действуют только против нескольких типов рака.