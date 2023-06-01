Может ли рацион питания вызвать или предотвратить рак?

Может ли рацион питания вызвать или предотвратить рак?

Врачи провели много исследований, чтобы выяснить, может ли рацион питания (употребление определенных видов пищи) повысить или снизить шансы развития рака.

Врачи не знают наверняка, повышают или снижают ли некоторые продукты и питательные вещества шансы развития рака, потому что разные исследования демонстрируют различные результаты.

Врачи знают, что избыточный вес или ожирение повышают шансы развития рака.

Некоторые виды продуктов изучались больше, чем другие, и врачи продолжают изучать влияние рациона питания на развитие рака.

Некоторые исследования показывают следующее может повысить шансы развития рака:

пищевые добавки с высоким содержанием витамина А, витамина Е или кальция могут повысить шансы развития рака предстательной железы;

пища с высоким содержанием насыщенных жиров;

продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, таких как рыбий жир, могут повысить шансы развития рака предстательной железы;

готовые мясные продукты, такие как колбаса, ветчина и хот-доги, могут повысить вероятность развития рака желудка и толстой кишки;

жареные или приготовленные на гриле мясные блюда.

Потребление большого количества маринованных или соленых продуктов может увеличить шансы развития рака желудка и горла.

Большое количество добавок с содержанием сои может увеличить шансы развития рака молочной железы.

Некоторые исследования показывают, что снизить шансы развития рака могут:

ликопин, который содержится в основном в помидорах;

витамины с высоким содержанием витамина D и кальция могут снизить вероятность развития рака толстой кишки;

фолиевая кислота может снизить вероятность развития рака толстой кишки;

витамин D может снизить вероятность развития рака предстательной железы и толстой кишки.

Следующее изучалось врачами, но не продемонстрировало способности повышения или снижения шанса развития раком: