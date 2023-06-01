Альтернативная медицина имеет всего одно отличие от традиционной медицины. Альтернативная медицина не была проверена научными методами, подтверждающими ее эффективность или безопасность. Все лекарственные препараты, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, должны быть проверены и должно быть получено убедительное доказательство их эффективности, прежде чем врачам будет разрешено назначать их. Таким образом, поскольку они не были надлежащим образом проверены, альтернативные препараты не могут продаваться в качестве лекарственных препаратов. Альтернативные лекарства обычно состоят из трав или растительных веществ, которые можно продавать в качестве пищевых добавок.

Большинство видов альтернативной медицины не были научно проверены и их эффективность не была доказана.

Альтернативная медицина не имеет доказанных преимуществ и может причинить вред.