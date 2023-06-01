Успешное излечение рака — трудная задача. Многие люди все еще умирают от рака, даже после прохождения лучшего курса лечения из имеющихся на данный момент. Поэтому естественно, что люди ищут альтернативы, которые могут помочь вылечить их от рака. Многие прибегают к помощи альтернативной медицины. Альтернативную медицину могут использовать вместо стандартного (традиционного) лечения или в дополнение к нему.
Что такое альтернативная медицина?
Альтернативная медицина имеет всего одно отличие от традиционной медицины. Альтернативная медицина не была проверена научными методами, подтверждающими ее эффективность или безопасность. Все лекарственные препараты, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, должны быть проверены и должно быть получено убедительное доказательство их эффективности, прежде чем врачам будет разрешено назначать их. Таким образом, поскольку они не были надлежащим образом проверены, альтернативные препараты не могут продаваться в качестве лекарственных препаратов. Альтернативные лекарства обычно состоят из трав или растительных веществ, которые можно продавать в качестве пищевых добавок.
Большинство видов альтернативной медицины не были научно проверены и их эффективность не была доказана.
Альтернативная медицина не имеет доказанных преимуществ и может причинить вред.
Каковы риски, связанные с использованием альтернативной медицины?
Альтернативная медицина:
может быть неэффективной для лечения рака;
может ослабить эффективность других видов лечения, которые вы получаете, например, химиотерапии;
может стоить дорого, затрудняя оплату стандартного лечения, назначаемого врачом;
иногда бывает токсичной.
Если вы прибегли к альтернативной медицине для лечения рака, расскажите об этом лечащему врачу, чтобы избежать вреда.