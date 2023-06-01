Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Альтернативная медицина при раке

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Успешное излечение рака — трудная задача. Многие люди все еще умирают от рака, даже после прохождения лучшего курса лечения из имеющихся на данный момент. Поэтому естественно, что люди ищут альтернативы, которые могут помочь вылечить их от рака. Многие прибегают к помощи альтернативной медицины. Альтернативную медицину могут использовать вместо стандартного (традиционного) лечения или в дополнение к нему.

Что такое альтернативная медицина?

Альтернативная медицина имеет всего одно отличие от традиционной медицины. Альтернативная медицина не была проверена научными методами, подтверждающими ее эффективность или безопасность. Все лекарственные препараты, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, должны быть проверены и должно быть получено убедительное доказательство их эффективности, прежде чем врачам будет разрешено назначать их. Таким образом, поскольку они не были надлежащим образом проверены, альтернативные препараты не могут продаваться в качестве лекарственных препаратов. Альтернативные лекарства обычно состоят из трав или растительных веществ, которые можно продавать в качестве пищевых добавок.

  • Большинство видов альтернативной медицины не были научно проверены и их эффективность не была доказана.

  • Альтернативная медицина не имеет доказанных преимуществ и может причинить вред.

Каковы риски, связанные с использованием альтернативной медицины?

Альтернативная медицина:

  • может быть неэффективной для лечения рака;

  • может ослабить эффективность других видов лечения, которые вы получаете, например, химиотерапии;

  • может стоить дорого, затрудняя оплату стандартного лечения, назначаемого врачом;

  • иногда бывает токсичной.

Если вы прибегли к альтернативной медицине для лечения рака, расскажите об этом лечащему врачу, чтобы избежать вреда.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.