Каждая клетка организма содержит гены. Гены — это инструкции внутри клеток, которые сообщают клеткам, что делать. Гены сообщают клеткам, когда нужно расти, когда перестать расти и какие вещества выделять.

Иногда нарушения в одном из генов могут привести к тому, что клетка станет раковой, если:

Ген был поврежден вследствие воздействия какого-то вещества (фактор внешней среды).

Ген был неправильно скопирован при нормальном росте клеток.

Менее вероятно, что вы унаследовали ген рака от одного из родителей. Иногда среди близких родственников выше вероятность развития определенного рака. В такой семье может передаваться по наследству ген, вызывающий рак. Один из генов, вызывающих рак, называемый BRCA, увеличивает риск развития рака молочной железы.