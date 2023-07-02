Фактор риска означает более высокий шанс (риск) развития определенной болезни.
Если у вас есть фактор риска развития рака, это означает, что у вас выше шанс развития рака, чем у среднестатистического человека.
Однако наличие определенного фактора риска не означает, что у вас разовьется рак.
Факторы риска онкологических заболеваний включают:
наличие определенных генов (характеристик, унаследованных от родителей, дедушек и бабушек);
контакт с определенными химическими веществами на работе или в окружающей среде;
употребление определенных продуктов или напитков;
воздействие радиации;
наличие определенных инфекций.
Канцерогены — это вещества, которые иногда вызывают рак. Обычно риск развития рака выше, если вы подвергаетесь воздействию большого количества канцерогена или подвергаетесь его воздействию на протяжении более длительного времени.
Что такое генетические факторы риска развития рака?
Каждая клетка организма содержит гены. Гены — это инструкции внутри клеток, которые сообщают клеткам, что делать. Гены сообщают клеткам, когда нужно расти, когда перестать расти и какие вещества выделять.
Иногда нарушения в одном из генов могут привести к тому, что клетка станет раковой, если:
Ген был поврежден вследствие воздействия какого-то вещества (фактор внешней среды).
Ген был неправильно скопирован при нормальном росте клеток.
Менее вероятно, что вы унаследовали ген рака от одного из родителей. Иногда среди близких родственников выше вероятность развития определенного рака. В такой семье может передаваться по наследству ген, вызывающий рак. Один из генов, вызывающих рак, называемый BRCA, увеличивает риск развития рака молочной железы.
Каковы факторы риска внешней среды для развития рака?
Воздействие определенных веществ может повысить шансы развития рака, в том числе:
табачный дым: рак легких, полости рта, горла, пищевода, почек и мочевого пузыря;
асбест (минеральное волокно, используемое в изоляционных материалах и входящее в состав других строительных материалов): рак легких и мезотелиома (рак в тканях, выстилающих легкие);
солнечный свет: рак кожи;
Рентгенологическое обследование: лейкоз и рак в облучаемом органе;
радон (радиоактивный газ, исходящий из недр земли, который может накапливаться до вредных уровней в подвалах): Рак легкого
рак также могут вызвать некоторые химические вещества, используемые на производстве (такие как бензол, хроматы, никель, некоторые пестициды и винилхлорид).
Географический регион (место проживания) может повлиять на шансы развития рака. Одна из причин заключается в том, что люди в разных областях могут подвергаться воздействию различных уровней канцерогенов. Другая причина заключается в том, что люди из разных областей могут иметь разные генетические факторы риска.
Каковы другие факторы риска развития рака?
Возраст:
Более половины случаев рака встречаются у людей старше 65 лет, скорее всего потому, что пожилые люди дольше подвергаются воздействию канцерогенов (веществ, которые могут вызвать рак).
Питание:
Рацион питания с высоким содержанием жиров: Рак толстой кишки, молочной железы и, возможно, рак предстательной железы.
Алкоголь: Рак головы, шеи и пищевода.
Копченые и маринованные продукты, мясо, приготовленное на гриле: Рак желудка
Избыточный вес и ожирение сами по себе могут повысить риск развития рака молочной железы, матки, толстой кишки, почек и рака пищевода.
Некоторые лекарства:
Эстроген и диэтилстильбэстрол (ДЭС): Рак молочной железы
Некоторые препараты для лечения рака на самом деле увеличивают риск развития другого вида рака в будущем.
Облучение, полученное по медицинским показаниям либо случайно:
В результате медицинских исследований (рентген, КТ) или лучевой терапии.
Случайное воздействие радиоактивного материала или ядерного излучения в результате аварии на атомной электростанции.
Инфекции, вызванные определенными вирусами и бактериями:
Вирус папилломы человека (ВПЧ) Рак шейки матки, ануса, горла
Бактерии Helicobacter pylori: Рак желудка
Воспалительные заболевания (длительное воспаление некоторых органов) могут увеличить риск развития рака:
Язвенный колит и болезнь Крона: Рак кишечника