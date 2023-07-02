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Симптомы рака

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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По мере разрастания рака в теле он может влиять на организм различными способами. Рак может:

  • распространяться на соседние ткани и причинять боль или блокировать важную функцию организма;

  • вырабатывать вещества, которые вмешиваются в работу других органов (вызывать паранеопластические синдромы).

Например, наличие опухоли около мочевого пузыря может блокировать выведение мочи из организма. Раковая опухоль внутри костей вызывает боль в костях.

  • Сначала раковая опухоль не вызывает никаких симптомов, поскольку представляет собой лишь небольшую группу клеток.

  • По мере роста раковой опухоли симптомы будут зависеть от того, где она находится.

  • Некоторые виды рака могут вызывать симптомы в частях тела, отдаленных от места расположения раковой опухоли.

Какими симптомами проявляется рак?

Симптомы варьируются в зависимости от вида рака. Некоторые виды рака не сопровождаются симптомами, пока опухоль не разрастется. Другие демонстрируют симптомы на ранней стадии. Симптомы рака могут включать:

боль;

  • Большинство видов рака вначале протекает безболезненно.

  • По мере разрастания раковой опухоли вы можете почувствовать некоторый дискомфорт.

  • Когда опухоль становится больше, боль ухудшается.

  • Не все виды рака причиняют сильную боль.

Кровотечение и тромбы

Рак может вызвать кровотечение внутри организма, в зависимости от того, где находится рак:

  • Рак в пищеварительном тракте может вызвать кровь в стуле (кале).

  • Рак в мочевыводящих путях может вызвать кровь в моче.

  • Рак легких может вызвать кашель с кровью.

  • Рак около крупной артерии может привести к появлению отверстия в артерии с сильным кровотечением.

  • Рак в костном мозге (полая внутренность костей, где вырабатываются клетки крови) может не давать организму вырабатывать клетки, которые образуют тромбы.

При распространившемся раке сильное кровотечение может привести к смерти.

Многие виды рака увеличивают риск возникновения тромбов в венах на ногах. Тромбы в венах на ногах иногда отрываются и перемещаются в легкие, блокируя кровоток. Это может вызвать серьезные затруднения при дыхании, а иногда и привести к смерти.

Потеря веса и ощущение слабости

  • Вы можете потерять вес и сильно похудеть.

  • Пища может вызывать тошноту или же могут возникнуть проблемы с глотанием.

  • При наличии анемии вы можете чувствовать сильную усталость и слабость по мере разрастания раковой опухоли.

Симптомы со стороны мышц и головного мозга

Если раковая опухоль разрастается или давит на нервы или спинной мозг, может возникнуть:

  • боль;

  • Слабость

  • Изменения в ощущениях, например, ощущение покалывания

Если рак начинается в головном мозгу или распространяется в головной мозг, может возникнуть:

  • спутанность сознания;

  • Головокружение

  • Головные боли

  • тошнота;

  • изменение зрения;

  • судорожные припадки.

симптомы со стороны легких.

Если рак давит на дыхательные пути в легких или блокирует их, может возникнуть:

  • затрудненное дыхание;

  • Кашель

  • пневмония (легочная инфекция).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.