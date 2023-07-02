По мере разрастания рака в теле он может влиять на организм различными способами. Рак может:
распространяться на соседние ткани и причинять боль или блокировать важную функцию организма;
вырабатывать вещества, которые вмешиваются в работу других органов (вызывать паранеопластические синдромы).
Например, наличие опухоли около мочевого пузыря может блокировать выведение мочи из организма. Раковая опухоль внутри костей вызывает боль в костях.
Сначала раковая опухоль не вызывает никаких симптомов, поскольку представляет собой лишь небольшую группу клеток.
По мере роста раковой опухоли симптомы будут зависеть от того, где она находится.
Некоторые виды рака могут вызывать симптомы в частях тела, отдаленных от места расположения раковой опухоли.
Какими симптомами проявляется рак?
Симптомы варьируются в зависимости от вида рака. Некоторые виды рака не сопровождаются симптомами, пока опухоль не разрастется. Другие демонстрируют симптомы на ранней стадии. Симптомы рака могут включать:
боль;
Большинство видов рака вначале протекает безболезненно.
По мере разрастания раковой опухоли вы можете почувствовать некоторый дискомфорт.
Когда опухоль становится больше, боль ухудшается.
Не все виды рака причиняют сильную боль.
Кровотечение и тромбы
Рак может вызвать кровотечение внутри организма, в зависимости от того, где находится рак:
Рак в пищеварительном тракте может вызвать кровь в стуле (кале).
Рак в мочевыводящих путях может вызвать кровь в моче.
Рак легких может вызвать кашель с кровью.
Рак около крупной артерии может привести к появлению отверстия в артерии с сильным кровотечением.
Рак в костном мозге (полая внутренность костей, где вырабатываются клетки крови) может не давать организму вырабатывать клетки, которые образуют тромбы.
При распространившемся раке сильное кровотечение может привести к смерти.
Многие виды рака увеличивают риск возникновения тромбов в венах на ногах. Тромбы в венах на ногах иногда отрываются и перемещаются в легкие, блокируя кровоток. Это может вызвать серьезные затруднения при дыхании, а иногда и привести к смерти.
Потеря веса и ощущение слабости
Вы можете потерять вес и сильно похудеть.
Пища может вызывать тошноту или же могут возникнуть проблемы с глотанием.
При наличии анемии вы можете чувствовать сильную усталость и слабость по мере разрастания раковой опухоли.
Симптомы со стороны мышц и головного мозга
Если раковая опухоль разрастается или давит на нервы или спинной мозг, может возникнуть:
боль;
Слабость
Изменения в ощущениях, например, ощущение покалывания
Если рак начинается в головном мозгу или распространяется в головной мозг, может возникнуть:
спутанность сознания;
Головокружение
Головные боли
тошнота;
изменение зрения;
судорожные припадки.
симптомы со стороны легких.
Если рак давит на дыхательные пути в легких или блокирует их, может возникнуть:
затрудненное дыхание;
Кашель
пневмония (легочная инфекция).