По мере разрастания рака в теле он может влиять на организм различными способами. Рак может:

распространяться на соседние ткани и причинять боль или блокировать важную функцию организма;

вырабатывать вещества, которые вмешиваются в работу других органов (вызывать паранеопластические синдромы).

Например, наличие опухоли около мочевого пузыря может блокировать выведение мочи из организма. Раковая опухоль внутри костей вызывает боль в костях.

Сначала раковая опухоль не вызывает никаких симптомов, поскольку представляет собой лишь небольшую группу клеток.

По мере роста раковой опухоли симптомы будут зависеть от того, где она находится.

Некоторые виды рака могут вызывать симптомы в частях тела, отдаленных от места расположения раковой опухоли.