Как начинается рак?
Рак начинается с изменения здоровых клеток. Это может произойти:
без какой-либо известной причины;
из-за того, что вы подверглись воздействию канцерогена.
Канцероген — это вещество, которое может вызвать рак.
Примеры канцерогенов:
солнечный свет (как снаружи, так и внутри помещения, например, в солярии);
Табак
некоторые химические вещества;
некоторые вирусы;
лучевую терапию;
Обычно для того, чтобы начал развиваться рак, требуется длительное воздействие канцерогенов. У многих людей, которые подвергаются воздействию канцерогенов, рак никогда не развивается.
Некоторые клетки чаще других становятся злокачественными. Эти клетки имеют генетический дефект. Гены — это набор инструкций внутри клеток, который сообщает им, что делать. Когда клетки с генетическими дефектами подвергаются воздействию канцерогена, они, скорее всего, превратятся в раковые. Поэтому в вашей семье может быть наследственный рак определенного типа.
Как распространяется рак?
Раковые клетки могут распространяться:
непосредственно в соседние ткани или органы;
через лимфатическую систему или кровеносные сосуды в другие органы.
Лимфатическая система является частью защиты организма. Это сеть лимфатических узлов и лимфатических сосудов, которые переносят лимфатическую жидкость по всему организму. Лимфатическая жидкость выносит из организма клетки и вещества, оставшиеся после борьбы организма с болезнью. Защитная система организма борется с раковыми клетками и убивает их, но иногда живые раковые клетки попадают в лимфатическую жидкость. Раковые клетки могут перемещаться в лимфатической жидкости или в крови, достигая другие органы. Иногда раковые клетки добираются до органов, находящихся далеко от первоначального места развития рака. Первоначальный рак называется первичной опухолью. Рак, который распространился на другие органы, называется метастатическим раком.