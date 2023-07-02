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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Развитие и распространение рака

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Как начинается рак?

Рак начинается с изменения здоровых клеток. Это может произойти:

  • без какой-либо известной причины;

  • из-за того, что вы подверглись воздействию канцерогена.

Канцероген — это вещество, которое может вызвать рак.

Примеры канцерогенов:

  • солнечный свет (как снаружи, так и внутри помещения, например, в солярии);

  • Табак

  • некоторые химические вещества;

  • некоторые вирусы;

  • лучевую терапию;

Обычно для того, чтобы начал развиваться рак, требуется длительное воздействие канцерогенов. У многих людей, которые подвергаются воздействию канцерогенов, рак никогда не развивается.

Некоторые клетки чаще других становятся злокачественными. Эти клетки имеют генетический дефект. Гены — это набор инструкций внутри клеток, который сообщает им, что делать. Когда клетки с генетическими дефектами подвергаются воздействию канцерогена, они, скорее всего, превратятся в раковые. Поэтому в вашей семье может быть наследственный рак определенного типа.

Как распространяется рак?

Раковые клетки могут распространяться:

  • непосредственно в соседние ткани или органы;

  • через лимфатическую систему или кровеносные сосуды в другие органы.

Лимфатическая система является частью защиты организма. Это сеть лимфатических узлов и лимфатических сосудов, которые переносят лимфатическую жидкость по всему организму. Лимфатическая жидкость выносит из организма клетки и вещества, оставшиеся после борьбы организма с болезнью. Защитная система организма борется с раковыми клетками и убивает их, но иногда живые раковые клетки попадают в лимфатическую жидкость. Раковые клетки могут перемещаться в лимфатической жидкости или в крови, достигая другие органы. Иногда раковые клетки добираются до органов, находящихся далеко от первоначального места развития рака. Первоначальный рак называется первичной опухолью. Рак, который распространился на другие органы, называется метастатическим раком.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.