Рак начинается с изменения здоровых клеток. Это может произойти:

без какой-либо известной причины;

из-за того, что вы подверглись воздействию канцерогена.

Канцероген — это вещество, которое может вызвать рак.

Примеры канцерогенов:

солнечный свет (как снаружи, так и внутри помещения, например, в солярии);

Табак

некоторые химические вещества;

некоторые вирусы;

лучевую терапию;

Обычно для того, чтобы начал развиваться рак, требуется длительное воздействие канцерогенов. У многих людей, которые подвергаются воздействию канцерогенов, рак никогда не развивается.

Некоторые клетки чаще других становятся злокачественными. Эти клетки имеют генетический дефект. Гены — это набор инструкций внутри клеток, который сообщает им, что делать. Когда клетки с генетическими дефектами подвергаются воздействию канцерогена, они, скорее всего, превратятся в раковые. Поэтому в вашей семье может быть наследственный рак определенного типа.