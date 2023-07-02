Что такое паранеопластический синдром?
Неоплазм представляет собой патологическое новообразование в теле, которое может быть злокачественным. Если что-то называют неопластическим, это значит, что оно связано с новообразованием. Паранеопластический синдром — это ряд симптомов, вызванных раком. Симптомы возникают не в той части тела, где находится раковая опухоль.
У большинства больных раком паранеопластический синдром не развивается.
Паранеопластические синдромы вызваны гормонами, вырабатываемыми раковой опухолью, или производимыми иммунной системой антителами, атакующими ткани своего собственного организма (аутоантитела), которые разносятся с кровью по всему организму.
Паранеопластические синдромы вызывают различные симптомы, в зависимости от тканей и органов, в которых они случаются.
Примерно у 1 из 5 больных раком развивается паранеопластический синдром — он наиболее часто встречается при раке легкого.
Каковы симптомы паранеопластических синдромов?
Общие симптомы:
лихорадка
ночная потливость.
потеря аппетита;
потеря веса.
Кожные симптомы:
зуд;
покраснение или приливы крови к коже, вызывающие приливы тепла и покраснение лица, шеи или верхней части грудной клетки;
Неврологические симптомы (со стороны головного, спинного мозга и нервной системы):
слабость или упадок сил;
потеря чувствительности;
Замедленные рефлексы
проблемы с управлением различными частями тела, такими как руки или ноги;
проблемы с речью;
Головокружение
двоение в глазах (человек видит 2 одинаковых объекта вместо одного)) или неконтролируемое движение глаз.
Раковая опухоль может вызывать эти симптомы, даже если она не давит на нервы или спинной мозг.
Симптомы со стороны эндокринной (гормональной) системы:
Слабость
Повышение массы тела
повышенное артериальное давление или проблемы с сердечными клапанами;
спутанность сознания;
Проблемы с почками
покраснение или приливы тепла к коже;
свистящие хрипы;
диарея;
Другие симптомы:
отек мышц, который вызывает слабость и болезненность;
болезненное опухание суставов, что может привести к изменению формы пальцев рук и ног;
изменения в клетках крови (эритроцитах, лейкоцитах и тромбоцитах).