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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паранеопластические синдромы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что такое паранеопластический синдром?

Неоплазм представляет собой патологическое новообразование в теле, которое может быть злокачественным. Если что-то называют неопластическим, это значит, что оно связано с новообразованием. Паранеопластический синдром — это ряд симптомов, вызванных раком. Симптомы возникают не в той части тела, где находится раковая опухоль.

У большинства больных раком паранеопластический синдром не развивается.

  • Паранеопластические синдромы вызваны гормонами, вырабатываемыми раковой опухолью, или производимыми иммунной системой антителами, атакующими ткани своего собственного организма (аутоантитела), которые разносятся с кровью по всему организму.

  • Паранеопластические синдромы вызывают различные симптомы, в зависимости от тканей и органов, в которых они случаются.

  • Примерно у 1 из 5 больных раком развивается паранеопластический синдром — он наиболее часто встречается при раке легкого.

Каковы симптомы паранеопластических синдромов?

Общие симптомы:

  • лихорадка

  • ночная потливость.

  • потеря аппетита;

  • потеря веса.

Кожные симптомы:

  • зуд;

  • покраснение или приливы крови к коже, вызывающие приливы тепла и покраснение лица, шеи или верхней части грудной клетки;

Неврологические симптомы (со стороны головного, спинного мозга и нервной системы):

  • слабость или упадок сил;

  • потеря чувствительности;

  • Замедленные рефлексы

  • проблемы с управлением различными частями тела, такими как руки или ноги;

  • проблемы с речью;

  • Головокружение

  • двоение в глазах (человек видит 2 одинаковых объекта вместо одного)) или неконтролируемое движение глаз.

Раковая опухоль может вызывать эти симптомы, даже если она не давит на нервы или спинной мозг.

Симптомы со стороны эндокринной (гормональной) системы:

  • Слабость

  • Повышение массы тела

  • повышенное артериальное давление или проблемы с сердечными клапанами;

  • спутанность сознания;

  • Проблемы с почками

  • покраснение или приливы тепла к коже;

  • свистящие хрипы;

  • диарея;

Другие симптомы:

  • отек мышц, который вызывает слабость и болезненность;

  • болезненное опухание суставов, что может привести к изменению формы пальцев рук и ног;

  • изменения в клетках крови (эритроцитах, лейкоцитах и тромбоцитах).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.