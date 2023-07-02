Неоплазм представляет собой патологическое новообразование в теле, которое может быть злокачественным. Если что-то называют неопластическим, это значит, что оно связано с новообразованием. Паранеопластический синдром — это ряд симптомов, вызванных раком. Симптомы возникают не в той части тела, где находится раковая опухоль.

У большинства больных раком паранеопластический синдром не развивается.