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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настораживающие признаки онкологических заболеваний

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Некоторые симптомы могут быть предупреждающими признаками развития рака. Чаще всего у людей, у которых появляются эти симптомы, нет рака. Но поскольку вероятность излечения рака высока при диагностировании на первых стадиях, важно сообщить лечащему врачу о появлении настораживающих признаков.

Каковы настораживающие признаки развития рака?

Обратитесь к врачу при появлении следующих настораживающих признаков развития рака — лечение рака лучше начать как можно раньше:

  • Потеря веса по неизвестной причине

  • Утомляемость и изнуренность

  • ночная потливость.

  • Отсутствие аппетита или потребление меньшего количества еды, чем обычно

  • Появление боли, которая не проходит

  • Повторяющаяся тошнота или рвота

  • Кровь в моче или кале

  • Изменение кала (слишком твердый или слишком жидкий).

  • Повторяющиеся случаи повышения температуры

  • Непреходящий кашель

  • Изменение размера или цвета родинки

  • Пятно на коже, которое не проходит

  • Увеличение лимфатических узлов (твердых бугорков под мышками или на шее)

  • Уплотнение молочной железы

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.