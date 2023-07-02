Некоторые симптомы могут быть предупреждающими признаками развития рака. Чаще всего у людей, у которых появляются эти симптомы, нет рака. Но поскольку вероятность излечения рака высока при диагностировании на первых стадиях, важно сообщить лечащему врачу о появлении настораживающих признаков.

Каковы настораживающие признаки развития рака? Обратитесь к врачу при появлении следующих настораживающих признаков развития рака — лечение рака лучше начать как можно раньше: Потеря веса по неизвестной причине

Утомляемость и изнуренность

ночная потливость.

Отсутствие аппетита или потребление меньшего количества еды, чем обычно

Появление боли, которая не проходит

Повторяющаяся тошнота или рвота

Кровь в моче или кале

Изменение кала (слишком твердый или слишком жидкий).

Повторяющиеся случаи повышения температуры

Непреходящий кашель

Изменение размера или цвета родинки

Пятно на коже, которое не проходит

Увеличение лимфатических узлов (твердых бугорков под мышками или на шее)

Уплотнение молочной железы