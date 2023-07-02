Рак распространяется быстрее у людей со слабой иммунной системой или проблемами с иммунной системой. Это может произойти в случае, если вы:

больны ВИЧ или СПИД;

принимаете лекарства, ослабляющие иммунную систему;

старше 60 лет: когда вы становитесь старше, иммунная система начинает работать хуже.

Однако, даже когда иммунная система работает хорошо, иногда ей не удается обнаружить и уничтожить все раковые клетки. Иногда раковая опухоль слишком велика, чтобы иммунная система могла уничтожить ее.