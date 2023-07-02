Как организм защищается от рака?
Иммунная система организма часто может выявить раковые клетки и уничтожить их до того, как рак начнет расти или распространяться. Иммунная система — это сеть клеток, тканей и органов организма, которая защищает вас от болезней и инфекции. Иммунная система часто распознает, что раковые клетки патологичны, и атакует их.
Почему система защиты тела иногда неэффективна?
Рак распространяется быстрее у людей со слабой иммунной системой или проблемами с иммунной системой. Это может произойти в случае, если вы:
больны ВИЧ или СПИД;
принимаете лекарства, ослабляющие иммунную систему;
старше 60 лет: когда вы становитесь старше, иммунная система начинает работать хуже.
Однако, даже когда иммунная система работает хорошо, иногда ей не удается обнаружить и уничтожить все раковые клетки. Иногда раковая опухоль слишком велика, чтобы иммунная система могла уничтожить ее.