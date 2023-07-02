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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Защита от рака

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Как организм защищается от рака?

Иммунная система организма часто может выявить раковые клетки и уничтожить их до того, как рак начнет расти или распространяться. Иммунная система — это сеть клеток, тканей и органов организма, которая защищает вас от болезней и инфекции. Иммунная система часто распознает, что раковые клетки патологичны, и атакует их.

Почему система защиты тела иногда неэффективна?

Рак распространяется быстрее у людей со слабой иммунной системой или проблемами с иммунной системой. Это может произойти в случае, если вы:

  • больны ВИЧ или СПИД;

  • принимаете лекарства, ослабляющие иммунную систему;

  • старше 60 лет: когда вы становитесь старше, иммунная система начинает работать хуже.

Однако, даже когда иммунная система работает хорошо, иногда ей не удается обнаружить и уничтожить все раковые клетки. Иногда раковая опухоль слишком велика, чтобы иммунная система могла уничтожить ее.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.