Какие исследования проводят для проверки на рак?

Какие исследования проводят для проверки на рак?

Скрининговые тесты — это исследования, которые врач проводит при отсутствии симптомов. Врач может предложить проведение скрининговых тестов, если у вас повышенн риск развития рака, исходя из вашего возраста, пола, семейного анамнеза, здоровья и образа жизни.

Врачи используют различные скрининговые тесты для выявления различных видов рака. Некоторые скрининговые тесты могут помочь спасти жизнь, но только определенные скрининговые тесты являются надежными.

Распространенными скрининговыми тестами являются:

Врачи могут проводить скрининговые тесты:

в рамках обычного медицинского осмотра;

во время вашего визита к врачу;

во время процедуры, которая должна быть запланирована заранее.

Даже если результат скринингового теста будет положительный, врачи обычно не могут точно определить наличие рака. Врачи выполнят специальные анализы, чтобы узнать, есть ли у вас рак.