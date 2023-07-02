Как врачи диагностируют рак?
Врачи могут заподозрить у вас рак, исходя из:
Оценка симптомов
медицинский осмотр;
результатов скрининговых тестов на рак (исследования, которые проводятся для обнаружения раковой опухоли до появления симптомов).
Для подтверждения диагноза врачи проведут исследования. На основании результатов исследований они диагностируют (подтверждают) онкологическое заболевание.
Врачи также проведут анализы, чтобы определить стадию рака (I, II, III или IV стадию). Стадия зависит от того, насколько разрослась раковая опухоль и распространилась ли она на другие части тела.
Какие исследования проводят для проверки на рак?
Скрининговые тесты — это исследования, которые врач проводит при отсутствии симптомов. Врач может предложить проведение скрининговых тестов, если у вас повышенн риск развития рака, исходя из вашего возраста, пола, семейного анамнеза, здоровья и образа жизни.
Врачи используют различные скрининговые тесты для выявления различных видов рака. Некоторые скрининговые тесты могут помочь спасти жизнь, но только определенные скрининговые тесты являются надежными.
Распространенными скрининговыми тестами являются:
пап-тест для скрининга на рак шейки матки;
маммография (рентген грудной клетки) для скрининга рака молочной железы;
анализ на ПСА (антиген предстательной железы) для скрининга рака предстательной железы;
анализы кала или колоноскопия для скрининга рака толстой кишки.
Врачи могут проводить скрининговые тесты:
в рамках обычного медицинского осмотра;
во время вашего визита к врачу;
во время процедуры, которая должна быть запланирована заранее.
Даже если результат скринингового теста будет положительный, врачи обычно не могут точно определить наличие рака. Врачи выполнят специальные анализы, чтобы узнать, есть ли у вас рак.
При помощи каких анализов можно диагностировать рак?
Если врачи подозревают рак, они обычно проводят визуализирующие обследования, такие как рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография). Для подтверждения диагноза врачи проведут:
биопсию (возьмут образец ткани) и исследуют образец под микроскопом.
Анализы по определению стадии
После диагностирования рака врачи выполнят анализы для определения его стадии. Зная стадию, они могут сказать, где находится раковая опухоль и насколько она велика. Зная стадию, можно также определить, разрослась ли опухоль и распространилась ли она на другие части тела. Зная стадию, врачи могут принять решение о наиболее оптимальном лечении. Исследования для определения стадии опухоли включают:
визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование, КТ и МРТ, сканирование костей и ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) — врач будет назначать некоторые из этих исследований в зависимости от типа рака;
биопсию из опухоли или тканей вокруг опухоли;
анализ крови, чтобы проверить, нормально ли функционируют печень, кости и почки.