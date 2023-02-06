Угревая сыпь вызвана закупоркой волосяных фолликулов кожным салом и мертвыми клетками кожи. Волосяные фолликулы могут отекать и образовывать бугорки (черные угри). Если в закупоренные волосяные фолликулы попадают определенные виды бактерий, они вызывают воспаление. Воспаление приводит к образованию прыщей (белые угри), которые могут содержать гной.

Вероятность появления угревой сыпи повышена:

У подростков вследствие полового созревания

Угревая сыпь, обусловленная половым созреванием, обычно уменьшается к возрасту 25 лет, но у некоторых людей, особенно у женщин, угревая сыпь может появляться после 40 лет.

Другие причины угревой сыпи:

Гормональные изменения в организме из-за беременности или менструаций

Использование макияжа или кремов для кожи, которые закупоривают поры

Прием некоторых лекарственных препаратов, особенно кортикостероидов или анаболических стероидов

Ношение обтягивающей одежды, которая задерживает пот

Причиной угревой сыпи не является ни один из видов сексуальной активности или недостаточно тщательное мытье лица. Врачи считают, что роль питания в появлении угревой сыпи незначительна. Однако незначительным эффектом могут обладать молочные продукты и очень сладкие продукты.