Что такое угревая сыпь?
Угревая сыпь — это распространенная проблема кожи, при которой на лице, груди, плечах или спине появляются прыщи. Прыщи вызваны накоплением мертвых клеток кожи и бактерий.
Угревая сыпь возникает, когда мертвые кожа, бактерии и высохшее кожное сало накапливаются и блокируют волосяной фолликул (крошечный карман в коже, откуда растет волосок)
Врачи лечат угревую сыпь кремами, а иногда назначают лекарства для приема внутрь
Тяжелая угревая сыпь может вызывать эмоциональный стресс, при котором может помочь хорошая медицинская помощь и психологическое консультирование
Что является причиной угревой сыпи?
Угревая сыпь вызвана закупоркой волосяных фолликулов кожным салом и мертвыми клетками кожи. Волосяные фолликулы могут отекать и образовывать бугорки (черные угри). Если в закупоренные волосяные фолликулы попадают определенные виды бактерий, они вызывают воспаление. Воспаление приводит к образованию прыщей (белые угри), которые могут содержать гной.
Вероятность появления угревой сыпи повышена:
У подростков вследствие полового созревания
Угревая сыпь, обусловленная половым созреванием, обычно уменьшается к возрасту 25 лет, но у некоторых людей, особенно у женщин, угревая сыпь может появляться после 40 лет.
Другие причины угревой сыпи:
Гормональные изменения в организме из-за беременности или менструаций
Использование макияжа или кремов для кожи, которые закупоривают поры
Прием некоторых лекарственных препаратов, особенно кортикостероидов или анаболических стероидов
Ношение обтягивающей одежды, которая задерживает пот
Причиной угревой сыпи не является ни один из видов сексуальной активности или недостаточно тщательное мытье лица. Врачи считают, что роль питания в появлении угревой сыпи незначительна. Однако незначительным эффектом могут обладать молочные продукты и очень сладкие продукты.
Каковы симптомы угревой сыпи?
Посмотрите на несколько типов бугорков на коже, например:
Угри
Белые угри
Прыщи
Содержащие гной плотные бугорки в глубине кожного покрова (узелки)
Большие красные болезненные бугорки, заполненные гноем (кисты или абсцессы)
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Как врачи могут определить, есть ли у человека угревая сыпь?
Врачи могут определить, есть ли у человека угревая сыпь, осмотрев кожу.
Как врачи лечат угревую сыпь?
Врач может посоветовать обратиться для лечения к дерматологу (специалисту по кожным заболеваниям). При всех видах угревой сыпи врачи посоветуют:
Осторожно мыть кожу мягким мылом 1 или 2 раза в день
Избегать использования жирных средств для макияжа
Не выдавливать и не срывать прыщи, так как это может стать причиной образования рубцов
Врач может также:
Назначить крем для нанесения на угревую сыпь
Иногда назначить антибиотик для приема внутрь
Иногда посоветовать обратиться к психотерапевту, если человек из-за угревой сыпи испытывает стресс или замыкается в себе
При тяжелой угревой сыпи врачи могут использовать другие лекарственные средства, такие как:
Противозачаточные таблетки (у женщин)
Кортикостероиды, которые вводятся в крупные, опухшие кисты или абсцессы, чтобы помочь им зажить
Изотретиноин — но только если другие препараты против угревой сыпи были неэффективными, поскольку изотретиноин может иметь очень серьезные побочные эффекты
Поскольку изотретиноин опасен при беременности, женщины во время его применения должны использовать два вида контрацепции.