Что такое розацеа?
Розацеа — это заболевание кожи, в результате которого нос и область вокруг него становятся красными, опухшими и покрываются крошечными прыщами и расширенными кровеносными сосудами.
Розацеа чаще всего встречается у людей в возрасте от 30 до 50 лет, особенно у людей ирландского и североевропейского происхождения
Розацеа иногда выглядит как угревая сыпь
Лечение включает антибиотики
Уменьшению симптомов может способствовать избегание определенных продуктов питания, алкоголя, горячих напитков, воздействия солнечного света, экстремальных температур, ветра и косметики
Что является причиной розацеа?
Причины розацеа врачам неизвестны. Люди со светлой кожей могут быть более предрасположены к этому заболеванию.
Если у человека уже есть розацеа, провоцировать симптомы могут:
Острые продукты
Алкоголь
Горячие напитки
Солнцезащитные средства или средства для макияжа
стрессом.
Холодная или жаркая погода, солнечный свет или ветер
Физические упражнения или горячие ванны
применения некоторых лекарственных препаратов.
Каковы симптомы розацеа?
Розацеа поражает только кожу лица и волосистой части головы. Как правило, ее течение становится более тяжелым со временем (в течение лет или десятилетий).
Сначала отмечается более продолжительная, чем обычно, гиперемия кожи над щеками и носом, и чувство жжения, но в остальном она выглядит нормальной
По мере прогрессирования розацеа кожа может выглядеть красной и припухшей, с заметными мелкими кровеносными сосудами непосредственно под ее поверхностью.
Могут появляться небольшие прыщи
На поздних стадиях розацеа кожа вокруг носа утолщается и становится на вид красной и опухшей
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Розацеа также может поражать глаза. К симптомам относятся:
отек век или глаз;
зуд;
покраснение;
ощущение постороннего тела в глазу.
Как врачи могут определить, есть ли у человека розацеа?
Врачи могут определить, есть ли у человека розацеа, осмотрев лицо и волосистую часть головы.
Как врачи лечат розацеа?
Врачи лечат розацеа следующими препаратами:
Кремы или таблетки с антибиотиками, подобные тем, которые используются при угревой сыпи
Для уменьшения гиперемии — бримонидин в виде геля или крем, содержащий оксиметазолин
При наличии видимых кровеносных сосудов — лазеры или электрокаутеризации (воздействие на кожу электрическим током для лечения видимых кровеносных сосудов)
При утолщении кожи на носу — дермабразия (процедура, которая позволяет снять лишнюю кожу) или хирургическая операция по удалению лишней кожи
Врачи также порекомендуют избегать факторов, провоцирующих розацеа.