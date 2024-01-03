Что такое солнечный ожог?
Солнечный ожог — это болезненное покраснение кожи, вызванное УФ (ультрафиолетовыми) лучами солнца.
Несмотря на то, что солнечный ожог обычно более выражен на открытых участках кожи, он может возникать на участках кожи, покрытых одеждой
Солнечный ожог может возникать даже в пасмурную погоду, поскольку облака не блокируют УФ-лучи
При солнечном ожоге тяжелой степени могут возникать повышение температуры тела или озноб, а также волдыри на участках кожи, получивших солнечный ожог
Чтобы уменьшить болевые ощущения при солнечном ожоге, следует использовать лосьоны, принимать обезболивающие препараты и прикладывать к коже холодную влажную ткань
Для снижения риска солнечного ожога следует использовать солнцезащитное средство и избегать пребывания на улице, когда солнце наиболее активно
УФ-излучение, используемое в лампах солярия, может также вызывать болезненное покраснение или повреждение кожи.
Что является причиной солнечного ожога?
Причиной солнечного ожога являются УФ (ультрафиолетовые) лучи солнца. Вероятнее всего получить солнечный ожог в средине дня (с 10.00 до 15.00), поскольку в это время УФ-лучи наиболее активны.
Риск получить солнечный ожог более высокий у людей, которые:
Имеют светлую кожу, голубые глаза и светлые или рыжие волосы
Работают на улице
Ранее получали солнечные ожоги
Также можно получить солнечный ожог при использовании ламп солярия с применением УФ-излучения для загара, если оставаться в солярии слишком долго
Каковы симптомы солнечного ожога?
Симптомы могут возникать через час после получения ожога. Они обычно усугубляются в течение 12–24 часов после получения ожога. У человека возникает:
Болезненное покраснение кожи
Иногда волдыри
Повышение температуры тела, озноб и слабость, если ожог тяжелый
Через несколько дней появится зуд в месте ожога и отслоение внешнего слоя кожи.
В некоторых случаях кожа, получившая солнечный ожог, может инфицироваться.
СИНКЛЕР СТАММЕРС (SINCLAIR STAMMERS)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Если человек получил тяжелый солнечный ожог в молодом возрасте, риск развития меланомы (вид рака кожи) у него более высокий, чем если бы он получил солнечный ожог в более старшем возрасте.
Как врачи лечат солнечный ожог?
Для облегчения боли при более легком солнечном ожоге врачи порекомендуют:
Принимать безрецептурный болеутоляющий лекарственный препарат, например, ибупрофен
Принимать прохладный душ или ванну
Прикладывать холодную влажную ткать, наносить вазелиновое масло, алое или увлажняющий лосьон (непарфюмированный) на участки кожи, получившие солнечный ожог
Некоторые спреи и лосьоны от загара содержат лекарственный препарат, вызывающий онемение, который снимает боль на непродолжительное время. Врачи обычно не рекомендуют его использовать, поскольку у многих людей развиваются аллергические реакции на вызывающий онемение лекарственный препарат.
Для лечения тяжелых солнечных ожогов врачи могут:
Назначить крем с антибиотиком для нанесения на волдыри
Не следует прокалывать волдыри. Не подвергать кожу, получившую солнечный ожог, воздействию солнечных лучей на протяжении нескольких недель, особенно если она шелушится. Новая кожа под ней очень тонкая и чувствительная.
Как можно предотвратить солнечный ожог?
Наилучший способ предотвратить солнечный ожог — не находиться на солнце. Вероятность возникновения солнечного ожога повышается:
В промежуток времени с 10.00 до 15.00 часов (когда УФ-лучи наиболее активны)
На больших высотах, например, в горах
Когда солнечные лучи отражаются от снега, воды или песка
Если человеку необходимо выйти на открытое солнце, следует:
Оставаться на улице не более 30 минут
Носить широкополую шляпу и защитную одежду — например, специальную одежду, изготовленную с защитой от солнца
Носить солнцезащитные очки
Применять солнцезащитное средство
Советы по использованию солнцезащитного средства:
Выберите водостойкое солнцезащитное средство с СЗФ (солнцезащитным фактором) 30 или более
Используйте солнцезащитное средство, защищающее от обоих типов УФ излучения (УФА и УФВ)
Нанесите солнцезащитное средство в количестве, необходимом для заполнения стандартной рюмки, чтобы покрыть тело. Большинство людей не используют достаточное количество средства.
Наносите его за 30 минут до выхода на улицу под сильный прямой солнечный свет и повторно каждые 2 часа, или после того, как вспотеете или поплаваете
Что касается небольших участков, таких как нос или губы, подумайте о нанесении солнцезащитного крема (солнцезащитный крем — это густой белый крем, содержащий цинк и титан), который физически блокирует почти все солнечные лучи от попадания на кожу