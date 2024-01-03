Причиной солнечного ожога являются УФ (ультрафиолетовые) лучи солнца. Вероятнее всего получить солнечный ожог в средине дня (с 10.00 до 15.00), поскольку в это время УФ-лучи наиболее активны.

Риск получить солнечный ожог более высокий у людей, которые:

Имеют светлую кожу, голубые глаза и светлые или рыжие волосы

Работают на улице

Ранее получали солнечные ожоги

Также можно получить солнечный ожог при использовании ламп солярия с применением УФ-излучения для загара, если оставаться в солярии слишком долго