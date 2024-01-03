Что такое реакция фоточувствительности?
Реакция фоточувствительности — это нарушение, при котором иммунная система слишком остро реагирует на солнечный свет. Эту реакцию иногда также называют аллергией на солнце.
Фоточувствительность приводит к появлению красных, зудящих пятен, обычно на участках кожи, которые подвергались воздействию солнечного света
Некоторые лекарственные препараты или химические вещества могут способствовать появлению чувствительности кожи к солнечному излучению
Реакции фоточувствительности могут быть наследственными
Тяжелую реакцию фоточувствительности могут вызывать некоторые заболевания
Реакции фоточувствительности проходят сами по себе, но лекарственные препараты могут помочь улучшить состояние пациента
Что является причиной реакций фоточувствительности?
Существуют разные виды реакций фоточувствительности, у которых разные причины, в том числе:
Реакции, возникающие в результате применения некоторых лекарственных препаратов
Реакции, возникающие в результате воздействия некоторых химических веществ
Реакции, возникающие в результате имеющихся заболеваний (например, волчанки)
Известно как минимум 100 лекарственных препаратов и химических веществ, вызывающих фоточувствительность.
В некоторых случаях создается впечатление, что конкретная причина отсутствует, хотя иногда фоточувствительность бывает наследственной.
Каковы симптомы реакции фоточувствительности?
В зависимости от вида реакции фоточувствительности симптомы бывают разными. Могут наблюдаться следующие симптомы:
Зудящие красные бугорки
Болезненные красные пятна, похожие на солнечные ожоги
Симптомы обычно возникают на коже, которая подвергалась воздействию солнечных лучей. Но один вид реакции фоточувствительности может возникать на коже, которая не подвергалась воздействию солнечных лучей.
Как врачи могут определить, есть ли у человека реакция фоточувствительности?
Врачи подозревают наличие реакции фоточувствительности при наличии сыпи, главным образом на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечных лучей. Врачи расспросят о том, какие лекарственные препараты и вещества человек принимал или наносил на кожу.
Врачи могут проводить следующие обследования:
Пластырные пробы, чтобы определить, какое вещество вызывает у человека аллергическую реакцию
Облучение кожи УФ-лучами (ультрафиолетом), чтобы определить, вызывают ли они аллергическую реакцию
Как врачи лечат реакции фоточувствительности?
Лечение зависит от вида реакции фоточувствительности.
Врачи:
Порекомендуют прекратить использование лекарственных препаратов или веществ, вызывающих фоточувствительность
Назначат кортикостероиды для нанесения на кожу или для приема внутрь
Если реакции тяжелые или возникают часто — назначат другие лекарственные препараты
Врачи могут также посоветовать:
Избегать проводить слишком много времени на солнце
Одевать защитную одежду перед выходом на улицу