В зависимости от вида реакции фоточувствительности симптомы бывают разными. Могут наблюдаться следующие симптомы:

Зудящие красные бугорки

Болезненные красные пятна, похожие на солнечные ожоги

Симптомы обычно возникают на коже, которая подвергалась воздействию солнечных лучей. Но один вид реакции фоточувствительности может возникать на коже, которая не подвергалась воздействию солнечных лучей.