Плоскоклеточная карцинома — это один из видов рака кожи. Она развивается из внешнего слоя кожи (эпидермиса).

Плоскоклеточная карцинома — второй по распространенности тип рака кожи (после базальноклеточной карциномы).

Как правило, он развивается на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечных лучей, но может возникать на любом участке коже или в полости рта.

У людей со светлой кожей он развивается с большей долей вероятности, чем у людей с более темной кожей.

Обычно плоскоклеточная карцинома не распространяется, поэтому врачи могут удалять ее хирургическим путем.