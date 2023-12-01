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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плоскоклеточная карцинома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое плоскоклеточная карцинома?

Плоскоклеточная карцинома — это один из видов рака кожи. Она развивается из внешнего слоя кожи (эпидермиса).

  • Плоскоклеточная карцинома — второй по распространенности тип рака кожи (после базальноклеточной карциномы).

  • Как правило, он развивается на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечных лучей, но может возникать на любом участке коже или в полости рта.

  • У людей со светлой кожей он развивается с большей долей вероятности, чем у людей с более темной кожей.

  • Обычно плоскоклеточная карцинома не распространяется, поэтому врачи могут удалять ее хирургическим путем.

  • В некоторых случаях опухоль распространяется на другие части тела, что может привести к смерти.

Что является причиной плоскоклеточной карциномы?

Часто причиной плоскоклеточной карциномы является воздействие солнечных лучей. Плоскоклеточная карцинома с большей долей вероятности развивается на поврежденной или травмированной коже.

Каковы симптомы плоскоклеточной карциномы?

Сначала на коже возникает новообразование, которое:

  • плотное, красного цвета, чешуйчатое;

  • неправильной формы;

  • покрыто струпом.

Это новообразование не заживает и не проходит.

Примеры плоскоклеточной карциномы
Плоскоклеточная карцинома
Плоскоклеточная карцинома

Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этом фото показана карцинома, имеющая выпуклую форму, покрытая корочками и чешуйками.

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Плоскоклеточная карцинома (рука)
Плоскоклеточная карцинома (рука)

После биопсии этого красного неровного участка на руке была диагностирована плоскоклеточная карцинома.

© Springer Science+Business Media

Плоскоклеточная карцинома (мочка уха)
Плоскоклеточная карцинома (мочка уха)

Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этой фотографии изображен участок, который покрыт чешуйками, корочкой, и выглядит темнее окружающей кожи. После биопсии была диагностирована плоскоклеточная карцинома.

... Прочитайте дополнительные сведения

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Плоскоклеточная карцинома
Плоскоклеточная карцинома

Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этом фото показана карцинома, имеющая выпуклую форму, покрытая корочками и чешуйками.

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Плоскоклеточная карцинома (рука)
Плоскоклеточная карцинома (рука)

После биопсии этого красного неровного участка на руке была диагностирована плоскоклеточная карцинома.

© Springer Science+Business Media

Плоскоклеточная карцинома (мочка уха)
Плоскоклеточная карцинома (мочка уха)

Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этой фотографии изображен участок, который покрыт чешуйками, корочкой, и выглядит темнее окружающей кожи. После биопсии была диагностирована плоскоклеточная карцинома.

... Прочитайте дополнительные сведения

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

При отсутствии лечения новообразование может:

  • вырастать над уровнем кожи, уплотняться и принимать вид бородавки;

  • изъязвляться и прорастать в нижележащие ткани.

Как врачи могут определить, есть ли у меня плоскоклеточная карцинома?

Врачи проведут биопсию (вырежут небольшой образец кожи для изучения под микроскопом).

Как врачи лечат плоскоклеточную карциному?

Для лечения плоскоклеточной карциномы врачи будут использовать минимум один из представленных ниже методов:

Как можно предотвратить развитие плоскоклеточной карциномы?

Наилучшим способом профилактики плоскоклеточной карциномы является ограничение воздействия солнечных лучей:

  • Следует избегать воздействия солнечных лучей — находится в тени, стараться не выходить на солнце в промежутке между 10:00 и 16:00 часами.

  • Не принимать солнечные ванны и не пользоваться солярием.

  • Носить защитную одежду, например, рубашки с длинными рукавами, брюки и шляпы с широкими краями.

  • Использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30; важно добавлять слой солнцезащитного крема каждые 2 часа, а также после плавания или потоотделения.

При наличии кожного новообразования, которое не проходит на протяжении нескольких недель, следует обратиться к врачу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.