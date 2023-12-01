Что такое плоскоклеточная карцинома?
Плоскоклеточная карцинома — это один из видов рака кожи. Она развивается из внешнего слоя кожи (эпидермиса).
Плоскоклеточная карцинома — второй по распространенности тип рака кожи (после базальноклеточной карциномы).
Как правило, он развивается на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечных лучей, но может возникать на любом участке коже или в полости рта.
У людей со светлой кожей он развивается с большей долей вероятности, чем у людей с более темной кожей.
Обычно плоскоклеточная карцинома не распространяется, поэтому врачи могут удалять ее хирургическим путем.
В некоторых случаях опухоль распространяется на другие части тела, что может привести к смерти.
Что является причиной плоскоклеточной карциномы?
Часто причиной плоскоклеточной карциномы является воздействие солнечных лучей. Плоскоклеточная карцинома с большей долей вероятности развивается на поврежденной или травмированной коже.
Каковы симптомы плоскоклеточной карциномы?
Сначала на коже возникает новообразование, которое:
плотное, красного цвета, чешуйчатое;
неправильной формы;
покрыто струпом.
Это новообразование не заживает и не проходит.
Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этом фото показана карцинома, имеющая выпуклую форму, покрытая корочками и чешуйками.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
После биопсии этого красного неровного участка на руке была диагностирована плоскоклеточная карцинома.
© Springer Science+Business Media
Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этой фотографии изображен участок, который покрыт чешуйками, корочкой, и выглядит темнее окружающей кожи. После биопсии была диагностирована плоскоклеточная карцинома.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этом фото показана карцинома, имеющая выпуклую форму, покрытая корочками и чешуйками.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
После биопсии этого красного неровного участка на руке была диагностирована плоскоклеточная карцинома.
© Springer Science+Business Media
Плоскоклеточная карцинома может иметь различный внешний вид. На этой фотографии изображен участок, который покрыт чешуйками, корочкой, и выглядит темнее окружающей кожи. После биопсии была диагностирована плоскоклеточная карцинома.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
При отсутствии лечения новообразование может:
вырастать над уровнем кожи, уплотняться и принимать вид бородавки;
изъязвляться и прорастать в нижележащие ткани.
Как врачи могут определить, есть ли у меня плоскоклеточная карцинома?
Врачи проведут биопсию (вырежут небольшой образец кожи для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат плоскоклеточную карциному?
Для лечения плоскоклеточной карциномы врачи будут использовать минимум один из представленных ниже методов:
соскабливают и прижигают ее электрической иглой;
удаляют с помощью хирургического вмешательства;
уничтожают опухоль с помощью крайне низких температур (криохирургия) или лучевой терапии;
наносят на опухоль химиотерапевтические препараты;
при распространении рака на другие части тела врач может назначить лучевую терапию.
Как можно предотвратить развитие плоскоклеточной карциномы?
Наилучшим способом профилактики плоскоклеточной карциномы является ограничение воздействия солнечных лучей:
Следует избегать воздействия солнечных лучей — находится в тени, стараться не выходить на солнце в промежутке между 10:00 и 16:00 часами.
Не принимать солнечные ванны и не пользоваться солярием.
Носить защитную одежду, например, рубашки с длинными рукавами, брюки и шляпы с широкими краями.
Использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30; важно добавлять слой солнцезащитного крема каждые 2 часа, а также после плавания или потоотделения.
При наличии кожного новообразования, которое не проходит на протяжении нескольких недель, следует обратиться к врачу.