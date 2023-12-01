Что такое меланома?

Что такое меланома?

Меланома — это тип рака кожи. Он развивается из клеток кожи под названием «меланоциты». Меланоциты образуют вещество коричневого цвета, придающее цвет коже. Таким образом, меланома, как правило, темного цвета. Рак может развиваться из неизмененной кожи или из родинки.

Обычно меланома возникает как новое, небольшое новообразование темного цвета на поверхности участков кожи, подверженных воздействию солнечных лучей.

Меланома также может развиваться на частях тела, не подверженных воздействию солнечных лучей, например, на внутренней поверхности ротовой полости.

Опухоль быстро распространяется на другие части тела, где он разрушает ткани и часто приводит к смерти.

Для диагностики меланомы врачи проводят биопсию (взятие небольшого образца ткани для изучения под микроскопом).

При достаточно ранней диагностике меланомы ее, как правило, возможно излечить с помощью хирургического вмешательства.

Меланома Изображение Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).

Меланома не настолько широко распространена, как другие типы рака кожи. Тем не менее, она чаще приводит к смерти.