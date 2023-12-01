Что такое меланома?
Меланома — это тип рака кожи. Он развивается из клеток кожи под названием «меланоциты». Меланоциты образуют вещество коричневого цвета, придающее цвет коже. Таким образом, меланома, как правило, темного цвета. Рак может развиваться из неизмененной кожи или из родинки.
Обычно меланома возникает как новое, небольшое новообразование темного цвета на поверхности участков кожи, подверженных воздействию солнечных лучей.
Меланома также может развиваться на частях тела, не подверженных воздействию солнечных лучей, например, на внутренней поверхности ротовой полости.
Опухоль быстро распространяется на другие части тела, где он разрушает ткани и часто приводит к смерти.
Для диагностики меланомы врачи проводят биопсию (взятие небольшого образца ткани для изучения под микроскопом).
При достаточно ранней диагностике меланомы ее, как правило, возможно излечить с помощью хирургического вмешательства.
Фото предоставлено д-ром Грегори Л. Уэллсом (Gregory L. Wells, MD).
Меланома не настолько широко распространена, как другие типы рака кожи. Тем не менее, она чаще приводит к смерти.
Кто подвержен риску развития меланомы?
Факторами риска, повышающими вероятность развития меланомы, являются:
длительное воздействие солнечных лучей и солнечные ожоги;
использование солярия;
наличие меланомы или многочисленных родинок различной формы у членов семьи;
светлая кожа и веснушки;
большое количество родинок различной формы или цвета;
ослабленная иммунная система.
Каковы симптомы меланомы?
Меланомы могут выглядеть по-разному. Они могут выглядеть, как:
плоские коричневые пятна с неровной каймой и маленькими черными точками;
выпуклые коричневые пятна с красными, белыми или черными точками;
плотные бугорки красного, черного или серого цвета.
У людей с темной кожей меланома возникает реже. Если у человека с темной кожей все-таки возникнет меланома, она часто находится под ногтями на пальцах рук или ног, либо на ладонях или подошвах стоп.
Симптомами меланомы являются любые новообразования на коже, которые:
увеличиваются в размерах;
приобретают более темный цвет;
воспаляются (становятся красными и отечными);
покрываются пятнами и меняют цвет;
кровоточат, либо вскрываются;
зудят, болят или болезненны при касании.
Как врачи могут определить, есть ли у меня меланома?
Врачи проведут биопсию (вырежут небольшой образец кожи для изучения под микроскопом).
Метод АКОРД для диагностики меланомы
В некоторых случаях настораживающие признаки меланомы называют «АКОРД меланомы». Буквы АКОРД означают:
Ассиметрия: две половинки новообразования имеют разную форму;
Край: края кожного новообразования рваные или срастаются с окружающей кожей;
Оттенок: кожное новообразование меняет цвет, особенно на коричневый, черный, красный, белый, синий или отличающийся от цвета других родинок, либо темнее их;
Размер: ширина кожного новообразования составляет более 0,64 сантиметра, то есть больше размера карандашной резинки;
Динамика: кожное новообразование появилось в возрасте старше 30 лет либо недавно выросло или изменилось.
Как врачи лечат меланому?
Врачи лечат меланому, удаляя кожное новообразование и некоторое количество кожи вокруг опухоли с помощью хирургического вмешательства. Если провести хирургическое вмешательство невозможно, врач может назначить лекарственный препарат, попытаться удалить новообразование с помощью крайне низких температур (криотерапия) или лучевой терапии.
При распространении меланомы на другие части тела врач может попытаться:
провести хирургическое вмешательство для удаления опухолевой ткани;
назначить лекарственные препараты, способствующие уничтожению злокачественных клеток иммунной системой;
назначить лекарственные препараты, распознающие и уничтожающие злокачественные клетки меланомы.
Как можно предотвратить возникновение меланомы?
Предотвратить возникновение меланомы можно, избегая воздействия солнечных лучей:
Следует избегать воздействия солнечных лучей — находится в тени, стараться не выходить на солнце в промежутке между 10:00 и 16:00 часами.
Не принимать солнечные ванны и не пользоваться солярием.
Носить защитную одежду, например, рубашки с длинными рукавами, брюки и шляпы с широкими краями.
Использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30; важно добавлять слой солнцезащитного крема каждые 2 часа, а также после плавания или потоотделения.
Человеку нужно посещать врача минимум один раз в год для проведения обследования кожи если у него:
ранее была меланома;
много родинок.
При наличии кожного новообразования, которое не проходит на протяжении нескольких недель, следует обратиться к врачу.