Узловая базальноклеточная карцинома Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Как правило, базальноклеточная карцинома представляет собой новообразование (опухоль) на коже (обычно в области головы или шеи), которое:

имеет небольшие размеры, блестящее, плотное и возвышается над уровнем кожи;

имеет от почти прозрачного до розового цвет;

заполнено видимыми небольшими кровеносными сосудами;

иногда имеет утолщенную, жемчужно-белую внешнюю границу.

Оно может также выглядеть, как:

возвышающиеся бугорки, которые могут вскрываться с образованием корочки в центре;

бледные или красные пятна, которые напоминают рубцы;

кровоточащие язвы, которые образуют струпья и заживают под ними.

Опухоли обычно растут медленно, но могут вырастать и почти на 1 сантиметр за год.