Что такое базальноклеточная карцинома?
Базальноклеточная карцинома является наиболее распространенным типом рака кожи.
У людей со светлой кожей он развивается с большей долей вероятности, чем у людей с более темной кожей.
Обычно он возникает на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечных лучей.
Врачи обычно удаляют этот тип рака кожи с помощью хирургического вмешательства, но в некоторых случаях его лечение проводят с использованием химиотерапии или лучевой терапии.
В отличие от других видов рака, базальноклеточная карцинома очень редко распространяется на другие части тела или приводит к летальному исходу.
Что является причиной базальноклеточной карциномы?
Часто причиной базальноклеточной карциномы является воздействие солнечных лучей.
Каковы симптомы базальноклеточной карциномы?
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Как правило, базальноклеточная карцинома представляет собой новообразование (опухоль) на коже (обычно в области головы или шеи), которое:
имеет небольшие размеры, блестящее, плотное и возвышается над уровнем кожи;
имеет от почти прозрачного до розового цвет;
заполнено видимыми небольшими кровеносными сосудами;
иногда имеет утолщенную, жемчужно-белую внешнюю границу.
Оно может также выглядеть, как:
возвышающиеся бугорки, которые могут вскрываться с образованием корочки в центре;
бледные или красные пятна, которые напоминают рубцы;
кровоточащие язвы, которые образуют струпья и заживают под ними.
Опухоли обычно растут медленно, но могут вырастать и почти на 1 сантиметр за год.
Как врачи могут определить, есть ли у меня базальноклеточная карцинома?
Для постановки диагноза этого типа рака кожи врачи:
проведут биопсию (возьмут небольшой образец кожи для изучения под микроскопом)
Как врачи лечат базальноклеточную карциному?
Врачи лечат базальноклеточную карциному, удалив опухоль одним из следующих способов:
соскабливают и прижигают ее электрической иглой;
удаляют с помощью хирургического вмешательства;
уничтожают опухоль с помощью крайне низких температур (криохирургия) или лучевой терапии;
наносят на опухоль химиотерапевтические препараты.
При распространении опухоли на другие части тела врач может назначить химиотерапевтические препараты для перорального приема.
Как можно предотвратить развитие базальноклеточной карциномы?
Наилучшим способом профилактики базальноклеточной карциномы является ограничение воздействия солнечных лучей:
Следует избегать воздействия солнечных лучей — находится в тени, стараться не выходить на солнце в промежутке между 10:00 и 16:00 часами.
Не принимать солнечные ванны и не пользоваться солярием.
Носить защитную одежду, например, рубашки с длинными рукавами, брюки и шляпы с широкими краями.
Использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30; важно добавлять слой солнцезащитного крема каждые 2 часа, а также после плавания или потоотделения.
При наличии кожного новообразования, которое не проходит на протяжении нескольких недель, следует обратиться к врачу.