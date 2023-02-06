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Розовый лишай

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое розовый лишай?

Розовый лишай — это заболевание кожи, вызывающее появление на коже небольших чешуйчатых пятен круглой формы. Цвет пятен коричневый или розовый, и они зудят.

  • Причиной розового лишая может быть вирус, но врачи не думают, что он может передаваться от человека к человеку.

  • Вероятность заболеть розовым лишаем наиболее высока у женщин в возрасте от 10 до 35 лет.

  • Обычно розовый лишай проходит сам по себе в течение 5 недель, но в некоторых случаях он может продолжаться в течение 2 месяцев или дольше.

Что является причиной розового лишая?

Врачи точно не знают, что является причиной розового лишая, но они считают, что он может быть вызван вирусом.

Каковы симптомы розового лишая?

На коже в области грудной клетки, живота или спины появляется пятно, которое выглядит следующим образом:

  • круглой формы;

  • покрыто чешуйками;

  • розового или желтовато-коричневого цвета;

  • шириной от 2,5 до 10 сантиметров.

Это пятно называют первичной или материнской бляшкой. В некоторых случаях пациенты чувствуют слабость или усталость, головную боль, боль в суставах за несколько дней до появления бляшки.

Розовый лишай (первичная бляшка)
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Первоначально у большинства людей с розовым лишаем возникает одно крупное чешуйчатое пятно, называемое первичной бляшкой (показано стрелкой), и в течение 1–2 недель на туловище, руках и ногах могут появляться небольшие пятна желтовато-коричневого или розового цвета.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).

Через 1–2 недели могут возникать:

  • много пятен меньшего размера на других частях тела;

  • зуд, который может быть сильным.

У детей пятна могут изначально возникать в паховой области (в области между бедрами и животом) или подмышками и распространяться по телу. У детей и беременных женщин с розовым лишаем могут быть пятна с незначительным шелушением или без него.

Как врачи могут определить, есть ли у меня розовый лишай?

Обычно врач ставит диагноз лишая на основании внешнего вида пятен на коже и с учетом того, что первой на коже появилась большая бляшка.

Как врачи лечат розовый лишай?

Врач может порекомендовать:

  • воздействие естественных солнечных лучей или лампы солнечного света;

  • лекарственные препараты, называемые антигистаминными препаратами, которые принимаются внутрь для лечения зуда;

  • при неэффективности антигистаминных препаратов — кремы, содержащие кортикостероиды.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.