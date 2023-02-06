На коже в области грудной клетки, живота или спины появляется пятно, которое выглядит следующим образом:

круглой формы;

покрыто чешуйками;

розового или желтовато-коричневого цвета;

шириной от 2,5 до 10 сантиметров.

Это пятно называют первичной или материнской бляшкой. В некоторых случаях пациенты чувствуют слабость или усталость, головную боль, боль в суставах за несколько дней до появления бляшки.

Розовый лишай (первичная бляшка) Скрыть подробности Первоначально у большинства людей с розовым лишаем возникает одно крупное чешуйчатое пятно, называемое первичной бляшкой (показано стрелкой), и в течение 1–2 недель на туловище, руках и ногах могут появляться небольшие пятна желтовато-коричневого или розового цвета. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).

Через 1–2 недели могут возникать:

много пятен меньшего размера на других частях тела;

зуд, который может быть сильным.

У детей пятна могут изначально возникать в паховой области (в области между бедрами и животом) или подмышками и распространяться по телу. У детей и беременных женщин с розовым лишаем могут быть пятна с незначительным шелушением или без него.