Псориаз имеет обыкновение возникать и проходить, хотя некоторые пятна могут не исчезать никогда. Периоды возникновения или усугубления псориаза называют обострениями. Провоцирующими факторами обострений могут быть:

повреждения кожи;

Солнечный ожог

инфекции, например, простуда и стрептококковый фарингит;

зимняя погода;

употребление алкоголя;

высокий уровень стресса;

применения некоторых лекарственных препаратов.

Обострения чаще встречаются у людей с лишним весом, которые курят табак, или у ВИЧ-инфицированных.