Что такое псориаз?
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Псориаз — это хроническое (продолжительное) заболевание кожи, вызывающее возникновение красных пятен, возвышающихся над уровнем кожи. Пятна, возвышающиеся над уровнем кожи, могут быть покрыты серебристыми чешуйками.
Псориаз встречается часто и может передаваться по наследству.
У людей со светлой кожей псориаз возникает чаще, чем у людей с темной кожей.
Обычно псориаз возникает в возрасте от 16 до 22 лет или от 57 до 60 лет.
Пятна могут быть большими или маленькими, они могут появляться в любом месте на теле, в особенности на локтях, коленях и волосистой части головы.
Псориаз излечить невозможно, но пятна могут исчезать на длительные периоды времени и потом снова появляться.
Врачи проводят лечение псориаза с помощью фототерапии (воздействуя на кожу УФ-лучами для ее заживления) и лекарственных препаратов.
Что является причиной псориаза?
Врачи не знают точной причины псориаза. Он может возникать при наличии проблемы со стороны иммунной системы (клеток, тканей и органов, защищающих организм от болезни и инфекции). Псориаз часто бывает наследственным. Это значит, что если человек страдает псориазом, у кого-то из членов его семьи также может быть псориаз.
Обострения
Псориаз имеет обыкновение возникать и проходить, хотя некоторые пятна могут не исчезать никогда. Периоды возникновения или усугубления псориаза называют обострениями. Провоцирующими факторами обострений могут быть:
повреждения кожи;
Солнечный ожог
инфекции, например, простуда и стрептококковый фарингит;
зимняя погода;
употребление алкоголя;
высокий уровень стресса;
применения некоторых лекарственных препаратов.
Обострения чаще встречаются у людей с лишним весом, которые курят табак, или у ВИЧ-инфицированных.
Каковы симптомы псориаза?
Наличие одного или более пятен красного цвета с серебряными чешуйками, возвышающихся над уровнем кожи, в области волосистой части головы, на локтях, коленях, пояснице или ягодицах.
Пятна на коже могут также возникать в области бровей, подмышками, на животе, вокруг заднего прохода или между ягодицами.
В некоторых случаях присутствует деформация, утолщение и углубления на ногтях пальцев рук.
Пятна на коже могут:
исчезать через несколько месяцев;
оставаться без изменений;
увеличиваться в размере;
возникать на коже других частей тела;
исчезать и не появляться на протяжении нескольких лет;
вызывать зуд или боль. Пациента может беспокоить их внешний вид.
У некоторых людей с псориазом присутствуют другие симптомы, например, припухлость и боль в суставах, или появление волдырей, заполненных гноем.
Как врачи могут определить, есть ли у меня псориаз?
Обычно врачи ставят диагноз псориаза на основании внешнего вида пятен на коже. Если врачи не уверены, они возьмут образец кожи для изучения под микроскопом (биопсия).
Как врачи лечат псориаз?
Врачи назначат один или более видов лечения:
лекарственные препараты для местного нанесения на кожу;
фототерапию (воздействие на кожу УФ-лучами для ее заживления);
лекарственные препараты, которые принимаются внутрь или вводятся в виде инъекций; у некоторых из этих лекарственных препаратов есть побочные эффекты, поэтому их применяют только для лечения тяжелых форм псориаза.