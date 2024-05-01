Выраженный зуд, который обычно усугубляется ночью

Сыпь в виде крошечных красных бугорков, которые иногда образуют прямую линию

Бугорки обычно возникают на пальцах, запястьях и руках, но могут быть в любом месте по всему телу (за исключением лица у взрослых пациентов)

У маленьких детей сыпь может также возникать на лице и на голове (особенно за ушами), на ладонях рук или подошвах стоп

У пожилых людей сыпь может быть очень незначительной, и ее труднее увидеть