Что такое чесотка?
Чесотка — это зудящая сыпь. Ее вызывают крошечные насекомые, называемые клещами.
Клещи проникают в кожу и откладывают яйца
Клещи легко передаются другим людям при физическом контакте
Сыпь сопровождается очень сильным зудом
Врачи лечат чесотку с помощью лекарственного крема
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
Что является причиной чесотки?
Чесотку вызывает определенный вид клещей. Клещи прокладывают ходы в коже и откладывают яйца. Это вызывает выраженный зуд и появление сыпи.
Чесотка может возникнуть в результате контакта с человеком, страдающим чесоткой. Чесотка может также возникнуть при использовании полотенец, постельных принадлежностей или одежды, которыми пользовался человек, страдающий чесоткой.
Каковы симптомы чесотки?
Выраженный зуд, который обычно усугубляется ночью
Сыпь в виде крошечных красных бугорков, которые иногда образуют прямую линию
Бугорки обычно возникают на пальцах, запястьях и руках, но могут быть в любом месте по всему телу (за исключением лица у взрослых пациентов)
У маленьких детей сыпь может также возникать на лице и на голове (особенно за ушами), на ладонях рук или подошвах стоп
У пожилых людей сыпь может быть очень незначительной, и ее труднее увидеть
У людей с ВИЧ-инфекцией чесотка может распространяться по всему телу
Как врачи могут определить, есть ли у человека чесотка?
Обычно врачи ставят диагноз чесотки на основании симптомов и внешнего вида сыпи
В некоторых случаях врачи делают соскоб из одного или двух вскрытых бугорков
Они изучат соскоб под микроскопом, чтобы обнаружить клещей
Как врачи лечат чесотку?
Врачи лечат пациента, членов его семьи и всех, кто находился в близком контакте с ним.
Для уничтожения клещей
Взрослые и дети в возрасте 2 лет и старше:
Нанести лекарственный крем, назначенный врачом, на всю поверхность тела, начиная от шеи
Смыть его через 8–14 часов
Дети младше 2 лет:
Нанести на тело и голову ребенка другой лекарственный крем, назначенный врачом
Крем не следует наносить на кожу вокруг глаз и рта ребенка
Крем должен попасть в складки кожи ребенка, на ногти рук и ног, а также в пупок
Людям с тяжелой формой чесотки или с ослабленной иммунной системой может потребоваться принимать лекарственные препараты внутрь.
После гибели клещей зуд и бугорки могут оставаться еще в течение около 3 недель. Врачи могут порекомендовать:
Наносить легкий лекарственный крем на сыпь или принимать лекарственные препараты внутрь для ослабления зуда
При наличии инфекции кожи после многочисленных расчесов — принимать антибиотик
Как предотвратить распространение чесотки?
Клещи быстро передаются от человека к человеку, иногда всем членам семьи. Чтобы предотвратить распространение чесотки:
После появления симптомов — немедленно обратится к врачу
Человеку нужно попросить врачей назначить лечение ему, членам его семьи и всем, кто находился с ним в близком контакте (включая половой контакт)
Кроме этого, ему нужно уничтожить клещей, которые могут находиться на его одежде, полотенцах и постельных принадлежностях одним из представленных ниже способов:
Постирать их в горячей воде и высушить при высокой температуре
Отдать их в профессиональную химчистку
Положить их в закрытые пластиковые пакеты минимум на 3 дня, чтобы клещи погибли
Большинство людей заражается чесоткой в местах с большим скоплением людей, например, в школе или в армии. Заражение чесоткой не связано с соблюдением правил личной гигиены.