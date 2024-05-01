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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чесотка

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое чесотка?

Чесотка — это зудящая сыпь. Ее вызывают крошечные насекомые, называемые клещами.

  • Клещи проникают в кожу и откладывают яйца

  • Клещи легко передаются другим людям при физическом контакте

  • Сыпь сопровождается очень сильным зудом

  • Врачи лечат чесотку с помощью лекарственного крема

Что является причиной чесотки?

Чесотку вызывает определенный вид клещей. Клещи прокладывают ходы в коже и откладывают яйца. Это вызывает выраженный зуд и появление сыпи.

Чесотка может возникнуть в результате контакта с человеком, страдающим чесоткой. Чесотка может также возникнуть при использовании полотенец, постельных принадлежностей или одежды, которыми пользовался человек, страдающий чесоткой.

Каковы симптомы чесотки?

  • Выраженный зуд, который обычно усугубляется ночью

  • Сыпь в виде крошечных красных бугорков, которые иногда образуют прямую линию

  • Бугорки обычно возникают на пальцах, запястьях и руках, но могут быть в любом месте по всему телу (за исключением лица у взрослых пациентов)

  • У маленьких детей сыпь может также возникать на лице и на голове (особенно за ушами), на ладонях рук или подошвах стоп

  • У пожилых людей сыпь может быть очень незначительной, и ее труднее увидеть

  • У людей с ВИЧ-инфекцией чесотка может распространяться по всему телу

Как врачи могут определить, есть ли у человека чесотка?

  • Обычно врачи ставят диагноз чесотки на основании симптомов и внешнего вида сыпи

  • В некоторых случаях врачи делают соскоб из одного или двух вскрытых бугорков

  • Они изучат соскоб под микроскопом, чтобы обнаружить клещей

Как врачи лечат чесотку?

Врачи лечат пациента, членов его семьи и всех, кто находился в близком контакте с ним.

Для уничтожения клещей

Взрослые и дети в возрасте 2 лет и старше:

  • Нанести лекарственный крем, назначенный врачом, на всю поверхность тела, начиная от шеи

  • Смыть его через 8–14 часов

Дети младше 2 лет:

  • Нанести на тело и голову ребенка другой лекарственный крем, назначенный врачом

  • Крем не следует наносить на кожу вокруг глаз и рта ребенка

  • Крем должен попасть в складки кожи ребенка, на ногти рук и ног, а также в пупок

Людям с тяжелой формой чесотки или с ослабленной иммунной системой может потребоваться принимать лекарственные препараты внутрь.

После гибели клещей зуд и бугорки могут оставаться еще в течение около 3 недель. Врачи могут порекомендовать:

  • Наносить легкий лекарственный крем на сыпь или принимать лекарственные препараты внутрь для ослабления зуда

  • При наличии инфекции кожи после многочисленных расчесов — принимать антибиотик

Как предотвратить распространение чесотки?

Клещи быстро передаются от человека к человеку, иногда всем членам семьи. Чтобы предотвратить распространение чесотки:

  • После появления симптомов — немедленно обратится к врачу

  • Человеку нужно попросить врачей назначить лечение ему, членам его семьи и всем, кто находился с ним в близком контакте (включая половой контакт)

Кроме этого, ему нужно уничтожить клещей, которые могут находиться на его одежде, полотенцах и постельных принадлежностях одним из представленных ниже способов:

  • Постирать их в горячей воде и высушить при высокой температуре

  • Отдать их в профессиональную химчистку

  • Положить их в закрытые пластиковые пакеты минимум на 3 дня, чтобы клещи погибли

Большинство людей заражается чесоткой в местах с большим скоплением людей, например, в школе или в армии. Заражение чесоткой не связано с соблюдением правил личной гигиены.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.